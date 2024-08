Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài dự Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Thủ đô

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tới dự Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Thủ đô giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: Viết Thành

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội...

Tham dự đại hội có các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng; các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, đại diện 30 quận, huyện, thị xã và 83 đại biểu ưu tú…

Kết quả toàn diện

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong 5 năm 2019-2024, Phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Thủ đô luôn gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố.

Thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, chất lượng tốt, quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên trong thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và dân quân tự vệ, dự bị động viên; thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng; tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên hùng hậu.

Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn thực hiện nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, sự cố môi trường, dịch bệnh; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chủ động xây dựng các văn kiện, tích cực luyện tập phương án tác chiến. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng.

Kết quả huấn luyện hằng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ khá, giỏi tăng 2,16% so với giai đoạn 2014 - 2019. Tham gia hội thi, hội thao cấp toàn quân đạt nhiều giải cao; tổ chức 33 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ quận, huyện, thị xã và sở, ngành; 493 cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ; diễn tập thiết quân luật, diễn tập phối hợp hiệp đồng bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, diễn tập Cụm khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội...

Phong trào thi đua xung kích hướng vào thực hiện hiệu quả Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025”. Xây dựng 136 trụ sở làm việc cấp xã, thị trấn; thành lập 108 Tiểu đội, 5 Trung đội dân quân thường trực, tỉ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 23,1%, dự bị động viên, đạt 11,03%; thành lập 579 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn...

Trong những năm tới, lực lượng vũ trang Thủ đô xác định tiếp tục tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng động cơ và quyết tâm thi đua đúng đắn, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Thủ đô.

Lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức phong trào thi đua - khen thưởng bảo đảm tính liên tục, bền vững, sâu rộng, hiệu quả, nội dung thiết thực, chỉ tiêu cụ thể, dễ nhớ, dễ triển khai thực hiện và hướng về cơ sở.

Đặc biệt là chú trọng kết hợp Phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phong trào “người tốt, việc tốt” của thành phố, các cuộc vận động của các cấp, các ngành…

Thực hiện tốt các mô hình thi đua đậm dấu ấn của lực lượng vũ trang Thủ đô

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng thành tích xuất sắc của lực lượng vũ trang Thủ đô và các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong Phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm qua, nhất là 83 tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Để Phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng phát triển mạnh mẽ, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị nội dung, chỉ tiêu thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của Thủ đô, nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Lực lượng vũ trang Thủ đô cần nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quân sự các cấp, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Cùng với đó là tập trung thi đua xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đặc biệt là chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng nhân tố con người, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ dù ở bất kỳ điều kiện nào vẫn luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, tính kỷ luật, trung thực, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, sống văn minh, văn hóa, nghĩa tình, thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh theo tinh thần “7 dám”; xây dựng, thực hiện tốt các mô hình thi đua riêng mang đậm dấu ấn và sự sáng tạo của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Đồng chí lưu ý, toàn lực lượng tiến hành công tác khen thưởng bảo đảm dân chủ, công khai, kết hợp công tác thi đua, khen thưởng với công tác cán bộ, quân lực, chính sách, kịp thời khích lệ các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kiên quyết chống các biểu hiện hình thức, bệnh thành tích, ganh đua, đường mòn lối cũ trong thi đua, khen thưởng.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị, ngay sau Đại hội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô và từng cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch, chương trình nhằm cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới mà Đại hội đã xác định.

Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2024, lực lượng vũ trang Thủ đô cần tham gia tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô và thi đua hoàn thành thật tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2024.

Đồng thời, chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong năm 2025.

Tại Đại hội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 14 tập thể; tặng Bằng khen 17 tập thể, 33 cá nhân lực lượng thường trực và 19 tập thể lực lượng dân quân tự vệ.