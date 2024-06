Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn và Thuận An

(Ngày Nay) - Chiều 1/6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, về vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 23 bị can, sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Bộ Công an thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng, hơn 1.000 sổ đỏ của các bị can liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Hiện, Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Đối với vụ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can; mới nhất, ngày 1/5 đã khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Về kết quả điều tra vụ Tập đoàn Thuận An, trong giai đoạn từ tháng 12/2014 - 12/2023, tập đoàn này đã trực tiếp hoặc liên danh tham gia, trúng 32 gói thầu tại 16 tỉnh, thành phố với tổng giá trị hơn 23.000 tỷ đồng. Nhất là giai đoạn 2022 - 2023, Tập đoàn trúng nhiều gói thầu với giá trị trên 18.000 tỷ đồng.

Đến nay, nhiều bị can đã khai báo thành khẩn, chi tiết, làm rõ bản chất vụ án. Bộ Công an kêu gọi những ai có sai phạm liên quan đến vụ án sớm trình báo, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Liên quan đến vụ Tập đoàn Thuận An, ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với: Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và "Đưa hối lộ" theo quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015; Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An) về tội “Đưa hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Khắc Mẫn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 222 và “Đưa hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với: Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ" quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Thuận An Group) tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An được thành lập từ năm 2004 do Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch. Thuận An Group được biết đến là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, kinh doanh và đầu tư bất động sản.