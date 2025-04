Dự án “Xây trường cho em” – món quà sinh nhật ý nghĩa từ người hâm mộ dành cho Negav

Hành trình của lòng tử tế

Sau gần 3 tháng khảo sát và chuẩn bị, công trình tại một điểm trường khó khăn ở vùng cao Điện Biên đã được khởi công với kinh phí 490 triệu đồng, hoàn toàn từ sự đóng góp tự nguyện của người hâm mộ na, rapper Negav. Công trình Điểm trường Mầm non Pó Sinh (Xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) bao gồm hai lớp học và một phòng công vụ cho giáo viên, dự kiến bàn giao trước thềm năm học mới 2025-2026, trở thành một dấu mốc đáng tự hào, được xây dựng bằng sự chân thành và tâm huyết.

Chia sẻ với Ngày Nay, đại diện Embes3mien cho biết: “Dù gặp nhiều khó khăn về nhân lực, thời gian và điều kiện đi lại – thậm chí có chuyến khảo sát kéo dài 12 tiếng bằng xe khách – nhưng chúng mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.” Hình ảnh những em bé vùng cao học dưới mái tôn lạnh buốt, ánh mắt kiên cường của các cô giáo, cùng tinh thần đồng lòng từ cộng đồng yêu mến Negav: “Chúng mình cùng nhau làm được mà!” đã tiếp thêm động lực để nhóm vượt qua mọi thử thách.

Trường mầm non Pó Sinh, nơi 72 em nhỏ học tập, vốn chỉ có hai lớp học và một phòng công vụ dựng từ ván nhựa, chịu gió lạnh buốt mùa đông và nắng nóng gay gắt mùa hè. Với niềm tin một xã hội tốt đẹp hơn phải bắt đầu từ giáo dục, Embes3mien theo đuổi dự án với mục tiêu góp phần kiến tạo nền tảng ươm mầm ước mơ, nuôi dưỡng tương lai cho các em. Khác với các hoạt động thiện nguyện ngắn hạn trước đây của cả nhóm, “Xây trường cho em” hướng tới giá trị bền vững hơn.

Negav – Nghệ sĩ trẻ truyền cảm hứng

Negav, tên thật Đặng Thành An (12/4/2001), là một rapper tiềm năng với các ca khúc được nhiều người trẻ yêu thích như “Mình anh thôi”, “Kim phút kim giờ” và “Catch me if you can – đều từng đạt Top 1 Trending YouTube năm 2024. Sắp tới, Negav sẽ tiếp tục khuấy động sân khấu Mỹ Đình (Thủ đô Hà Nội) với màn trình diễn tại concert Anh Trai “Say Hi” Day 6 (10/5/2025), hứa hẹn mang đến năng lượng bùng nổ cho khán giả.

Bên cạnh việc cùng nhau tạo nên thành tích trên các bảng xếp hạng âm nhạc, cộng đồng Embes3mien luôn chủ động lan tỏa tinh thần tích cực của Negav qua các hoạt động thiện nguyện như “Giao mùa không lặng lẽ” (20-27 tháng Chạp), "Embes và Em Bé" hay "Embes và Ngoại" mang quà đến người khó khăn trên cả ba miền. Những dự án này cho thấy sức ảnh hưởng của Negav không chỉ dừng lại ở sân khấu, mà còn truyền cảm hứng cho người hâm mộ sống đẹp và trách nhiệm với xã hội.

Trước đây, người hâm mộ nghệ sĩ Việt Nam đã tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhưng thường không đồng đều về quy mô cũng như mức độ tổ chức. Phổ biến nhất là quyên góp tặng quà cho những mảnh đời khó khăn, hoặc tham gia các chương trình từ thiện theo lời kêu gọi từ chính nghệ sĩ hoặc các tổ chức, hội nhóm liên quan.

So với các FC nghệ sĩ quốc tế, đặc biệt là FC K-pop – vốn đã hình thành văn hóa thiện nguyện bài bản từ sớm với các dự án như xây trường học, hỗ trợ cộng đồng dưới danh nghĩa thần tượng, thì các FC của nghệ sĩ Việt Nam ít có những dự án độc lập do chính người hâm mộ khởi xướng và triển khai quy mô lớn.

Sự bùng nổ của mạng xã hội và sự giao thoa văn hóa hâm mộ toàn cầu đã tạo động lực mạnh mẽ cho các FC nghệ sĩ Việt Nam thay đổi. Những năm gần đây, các FC như Embes3mien của Negav đã cho thấy bước tiến rõ rệt khi tự tổ chức các dự án thiện nguyện bài bản, tiêu biểu như “Xây trường cho em”. Những hoạt động này không chỉ thể hiện tình yêu dành cho thần tượng, mà còn phản ánh sự trưởng thành trong tư duy của người hâm mộ Việt Nam, khi họ chủ động lan tỏa giá trị tích cực, bắt kịp xu thế thời đại về việc dùng sức ảnh hưởng của nghệ sĩ để tạo ra tác động xã hội lâu dài và ý nghĩa.

Đại diện nhóm bày tỏ: “Với chúng mình, sức ảnh hưởng của một người nghệ sĩ, nếu biết sử dụng đúng cách, có thể trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Và Negav chính là người như thế – đủ tài năng, đủ tâm huyết, và đủ tình yêu thương để trở thành hình mẫu của một thế hệ nghệ sĩ mới: văn minh, trách nhiệm và đầy cảm hứng.”

Sự trưởng thành của Embes3mien đã góp phần xây dựng hình ảnh tích cực hơn về Negav trong mắt công chúng, củng cố vị thế của anh như một nghệ sĩ trẻ không chỉ tài năng mà còn mang tinh thần trách nhiệm xã hội, từ đó tạo động lực để anh tiếp tục cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Dự án “Xây trường cho em” không chỉ là món quà cho Negav, mà còn là lời nhắc nhở rằng khi người trẻ chung tay, những giấc mơ lớn đều có thể thành hiện thực.