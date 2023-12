"Bỏ thế giới lại sau lưng" đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Netflix toàn cầu

Bộ phim Leave The World Behind (Bỏ thế giới lại sau lưng) đã gây sốt khi leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top 10 của Netflix toàn cầu trong tuần từ ngày 4 đến 10/12.

Với hơn 40 triệu lượt xem, Leave The World Behind này trở thành tác phẩm được xem nhiều nhất trong tuần trên danh sách phim tiếng Anh của Netflix. Đây là bộ phim kinh dị hậu tận thế dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Rumaan Alam, được đạo diễn Sam Esmail chuyển thể.

Với sự tham gia của Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali và Myha'la, bộ phim Leave The World Behind được phát sóng trên Netflix vào ngày 8/12 sau khi ra mắt thế giới tại Liên hoan phim AFI vào ngày 22/11.

Bộ phim kể về chuyến nghỉ dưỡng của một gia đình ở căn nhà cho thuê sang trọng gặp bước ngoặt đáng ngại khi cuộc tấn công mạng làm hỏng các thiết bị... và 2 người lạ xuất hiện trước cửa nhà họ.

Phim Leave The World Behind đã vượt qua các đối thủ để giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top 10. Đáng chú ý, bộ phim Leave The World Behind không chỉ đứng đầu danh sách Top 10 tuần này mà còn là một trong những bộ phim được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu trong thời gian gần đây. Sự thành công của bộ phim này chứng tỏ sức hút của thể loại kinh dị hậu tận thế và tài năng của đạo diễn Sam Esmail.

Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng là bộ phim Family Switch với sự tham gia của Jennifer Garner và Ed Helms, thu hút 18,6 triệu lượt xem. Ngay sau đó là bộ phim hoạt hình hài hước Leo của Adam Sandler.

Ngoài ra, bên cạnh danh sách phim tiếng Anh, Netflix cũng đưa ra danh sách các chương trình truyền hình tiếng Anh phổ biến. Trong tuần này, bộ phim hành động hài Obliterated đã dẫn đầu danh sách với 9 triệu lượt xem trong tuần thứ hai của nó trên bảng xếp hạng. My Life With The Walter Boys đứng thứ hai với 7,5 triệu lượt xem trong bốn ngày đầu tiên.

Trong khi đó, chương trình truyền hình thực tế "Squid Game: The Challenge" xếp thứ ba với 6,6 triệu lượt xem sau khi tìm ra người chiến thắng đầu tiên vào ngày 6/12.