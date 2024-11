Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và "cô tiên" từ thiện Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị khởi tố và bắt tạm giam

(Ngày Nay) - Ngày 14/11, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân (tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi), người mẫu An Tây (tên thật là Nguyễn Thị An, 29 tuổi) và “cô tiên” từ thiện Nguyễn Đỗ Trúc Phương (30 tuổi) để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.