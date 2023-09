Các sản phẩm giúp da căng mướt cho cô nàng theo đuổi xu hướng “Skinimalism”

Trong những năm trở lại đây, xu hướng chăm sóc da tối giản hay còn gọi là “Skinimalism” đã dần lên ngôi và được ưu ái nhiều hơn cả. Với châm ngôn kinh điển “Less Is More” (tạm dịch: tinh giản hơn đem lại hiệu quả hơn), hãy cùng khám phá 4 sản phẩm dưỡng da “đa - zi - năng” có mức giá siêu hời được các cô nàng theo đuổi phương châm “Skinimalism” săn đón tại Ngày Hội Xu Hướng thuộc khuôn khổ “9.9 Shopee Live Thời Trang & Mỹ Phẩm - Miễn hết phí ship”!

Kem dưỡng da đa năng EPONA All In One Total Skin Care

Là dòng kem dưỡng ẩm đến từ thương hiệu mỹ phẩm uy tín của Hàn Quốc, EPONA All-In-One Total Skincare Intensive được chiết xuất từ dầu mỡ ngựa mang lại 8 công dụng khác nhau cho làn da chỉ trong một sản phẩm. Không chỉ cung cấp độ ẩm chuyên sâu giúp cải thiện tình trạng da thô ráp hiệu quả, dòng kem này còn đồng thời giải quyết các vấn đề khác như mụn và lỗ chân lông của làn da, mang lại một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho bạn ngay cả trong giấc ngủ.

Kem dưỡng kiêm serum sáng da ban ngày Garnier

Nếu là một tín đồ của nhà Garnier, bạn chắc hẳn không thể bỏ qua “siêu phẩm” kem dưỡng 3 trong 1 Garnier Bright Complete Vitamin C Serum Cream SPF30 giúp dưỡng ẩm, hỗ trợ làm sáng da và chống nắng hiệu quả. Sản phẩm là sự kết hợp của 3x Vitamin C và tinh chất quả Yuzu Nhật Bản có tác dụng nâng tông da, giúp da sáng khỏe mạnh hơn, đi cùng khả năng chống nắng SPF30/PA+++. Đây ắt hẳn sẽ là bảo bối hữu ích cho những ngày vội vàng mà không kịp thoa thêm 1 lớp kem chống nắng.

Kem dưỡng trắng Klairs Vitamin E 2 in 1 kiêm mặt nạ ngủ

Với khả năng tăng cường sức mạnh chống oxy hóa của Vitamin E, sản phẩm giúp làm sáng, cải thiện nếp nhăn và ngăn các dấu hiệu lão hóa. Chưa hết, lọ kem dưỡng “nhỏ nhưng có vỏ” này còn chứa Vitamin C giúp tăng cường khả năng bảo vệ da khỏi các dấu hiệu lão hóa, giúp da khỏe mạnh từ bên trong, đồng thời có thể được sử dụng như mặt nạ ngủ hoặc kem dưỡng ẩm hàng ngày.

Mặt nạ dưỡng ẩm buổi sáng Saborino Morning Facial Sheet Mask

Chỉ một bước đắp mặt nạ vào buổi sáng để thay thế cho 3 bước dưỡng da; rửa mặt, cân bằng độ ẩm, kem dưỡng ẩm, tại sao không? Với chiết xuất từ các thành phần giàu vitamin C từ thiên nhiên như cam, bưởi, bơ, mật ong, bạc hà, trà xanh, dưa chuột… cùng hoạt chất giúp làm mềm và sạch lớp sừng, sản phẩm sẽ làm tốt nhiệm vụ bổ sung độ ẩm và giữ nước cho làn da sáng mịn căng bóng.

Khi mua sắm tại Shopee, đừng bỏ lỡ chuỗi ưu đãi thiết thực trong khuôn khổ chương trình “Miễn Hết Phí Ship”. Nổi bật là mã Freeship Xtra đến 300.000 đồng cho đơn từ 100.000 đồng có sẵn trong Kho Voucher mỗi ngày và hàng loạt mã freeship đơn từ 0 đồng được tung ra trong khuôn khổ chương trình "Thứ 4 Siêu Sale Freeship" diễn ra hàng tuần. Đặc biệt, bạn hoàn toàn có quyền Đồng kiểm, tức kiểm tra hàng hóa trước khi nhận hàng để đảm bảo nhận đúng sản phẩm mong muốn.

Ưu đãi thanh toán ngập tràn từ 9.9 Shopee Live Thời Trang & Mỹ Phẩm

Duy nhất trong ngày 9.9, chủ thẻ tín dụng Home Credit được giảm 200.000 đồng cho đơn từ 1.5 triệu, chủ thẻ UOB cũng sẽ được giảm 200.000 đồng cho đơn từ 2 triệu đồng. Đừng bỏ qua ưu đãi làm đẹp chỉ từ 89.000 đồng với ứng dụng đặt lịch Lookme. Xem chi tiết tại: https://shopee.vn/m/uu-dai-doi-tac.

Ví ShopeePay tặng ngay voucher giảm 80.000 đồng cho người dùng khi kích hoạt thành công ví ShopeePay. Người dùng hiện tại nhận ưu đãi giảm 20.000 đồng cho đơn từ 150.000 đồng khi nhập mã SPP09TANG20, cùng nhiều ưu đãi khi đặt vé xe khách, máy bay. Ngoài ra, người dùng mua gói ELSA Speech Analyzer trong 3 tháng được giảm 714.000 đồng đơn 1.399.000 đồng. Xem thêm ưu đãi nạp data Viettel, đặt món trên ShopeeFood tại: https://shopee.vn/m/shopeepay.

Thông tin ưu đãi

Đếm ngược 6 ngày nữa để cùng dàn siêu sao chào đón sự kiện siêu sale “9.9 Shopee Live Thời Trang & Mỹ Phẩm - Miễn hết phí ship”. Xuyên suốt từ 26.8 đến 11.9, truy cập app Shopee để săn hàng loạt deal giảm nửa giá trên Shopee Live, cơ hội trúng 99 điện thoại Samsung Galaxy Z Flip5 cùng siêu voucher trị giá đến 4 triệu đồng. Khám phá ngay tại: https://shopee.vn/m/99.

Đừng bỏ lỡ “Shopee Live 9.9 Siêu Nhạc Hội - Cặp Đôi Bí Ẩn” mùa 2 diễn ra từ 20H30 ngày 8.9.2023 trên các kênh VTV9, VTC7, Today TV, Truyền hình Đồng Tháp, SCTV14, VTC9 và livestream đồng thời trên ứng dụng Shopee. Đón xem các màn kết hợp bất ngờ của dàn siêu sao đình đám và tham gia chuỗi hoạt động tương tác chia kho