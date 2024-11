Cán bộ công nhân viên PV GAS tham quan giàn Sao Vàng - CPP, củng cố hợp tác và hiểu biết công nghệ

Công trình giàn xử lý trung tâm Sao Vàng - CPP là một phần của Dự án Phát triển mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt, do Công ty Idemitsu Kosan Co. Ltd (IKC) của Nhật Bản làm chủ đầu tư, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) làm Tổng thầu; nhằm khai thác nguồn khí tự nhiên tại Lô 05-1b, 5-1c bể Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 350km về phía Đông Nam, ở mực nước sâu khoảng 120m ngoài khơi thềm lục địa của Việt Nam.

Về mặt tổng thể, giàn Sao Vàng - CPP có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với chân đế có khối lượng 12.600 tấn, được khởi công xây dựng vào ngày 10/4/2018, hạ thủy ngày 30/7/2019 và hoàn thiện lắp đặt ngày 4/10/2019. Khối thượng tầng của giàn có khối lượng 14.000 tấn, được khởi công ngày 16/3/2018, hạ thủy ngày 31/5/2020 và hoàn thiện lắp đặt ngày 17/6/2020.

Giàn bắt đầu cung cấp khí cho PV GAS từ ngày 16/11/2020. Theo tính toán, với sản lượng mỗi năm khoảng 1,5 tỷ m3 khí; 2,8 triệu thùng dầu thô và condensate, nguồn dầu khí Sao Vàng - Đại Nguyệt đóng góp nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Khí đồng hành từ giàn Đại Hùng, khí và condensate từ giàn Thiên Ưng được đưa tới giàn Sao Vàng - CCP và vận chuyển về bờ theo Hệ thống khí Nam Côn Sơn 2 của PV GAS, góp phần đảm bảo các cam kết của PV GAS cấp khí cho sản xuất điện và cho các hộ tiêu thụ tại khu vực Đông Nam Bộ. Nguồn Sao Vàng - Đại Nguyệt cũng chính là nguồn cung lớn nhất trong Hệ thống khí Nam Côn Sơn 2, góp phần giúp sản lượng khí khai thác và cung cấp cho PV GAS của Hệ thống khí Nam Côn Sơn 2 chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các hệ thống khí ở Việt Nam.

Trong suốt chuyến thăm, đội ngũ kỹ thuật của Idemitsu đã cung cấp cho đoàn PV GAS những kiến thức chuyên sâu về thiết kế, công nghệ vận hành của giàn Sao Vàng - CPP và cách thức kết nối với các giàn khai thác khác trong Hệ thống khí Nam Côn Sơn 2. Nhờ đó, đoàn đã có cái nhìn tổng quan và sâu sắc hơn về quy trình sản xuất hiện đại, góp phần tăng cường hiệu quả phối hợp trong vận hành.

Không chỉ ấn tượng bởi trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp của đội ngũ Idemitsu, đoàn công tác còn cảm kích trước sự chu đáo trong công tác hậu cần và tình cảm nồng hậu mà Idemitsu dành cho đoàn. Đại diện đoàn PV GAS chia sẻ: “Chuyến thăm quan này không chỉ giúp chúng tôi mở rộng hiểu biết về công nghệ, mà còn là cơ hội để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa PV GAS và Idemitsu trong công tác phối hợp vận hành Hệ thống khí Nam Côn Sơn 2. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm những dịp tham quan khác trên cụm Giàn Sao Vàng - Đại Nguyệt trong tương lai”.

Đại diện lãnh đạo Idemitsu chia sẻ chương trình thăm quan toàn diện từ thượng nguồn đến hạ nguồn sẽ là cơ hội quý báu để hai bên trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu, từ đó nâng cao hiệu quả và chất lượng trong công tác phối hợp vận hành Hệ thống khí Nam Côn Sơn 2. Đồng thời, đại diện lãnh đạo Idemitsu cũng đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tinh thần làm việc của tập thể PV GAS.