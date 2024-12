Cảnh sát biển Việt Nam và Ấn Độ diễn tập chung

Thông cáo báo chí của ICG nêu rõ, trọng tâm của chuyến thăm là cuộc diễn tập toàn diện chung trên biển mang mật danh “Sahayog - Hợp tác” ở ngoài khơi bờ biển Kochi, bang Kerala, cực Nam Ấn Độ.

Cuộc diễn tập tập trung vào các vấn đề an ninh hàng hải quan trọng và bao gồm nhiều tình huống khác nhau: tìm kiếm và cứu nạn, trình diễn ứng phó sự cố ô nhiễm như tràn dầu và các mối nguy môi trường khác trên biển…

Cuộc diễn tập cũng mô phỏng các hoạt động Ghé thăm, lên tàu, lục soát và bắt giữ (VBSS) để kiểm tra các tàu bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp và ngăn chặn tình trạng buôn bán ma túy. Cuộc diễn tập còn bao gồm hoạt động huấn luyện chung để vô hiệu hóa các mối đe dọa bất đối xứng.

Thông cáo nêu rõ, chuyến thăm của tàu CSB 8005 tới Kochi là biểu tượng mạnh mẽ cho mối quan hệ hợp tác ngày càng tăng giữa VCG và ICG thông qua các nỗ lực hợp tác trong bối cảnh cả Ấn Độ và Việt Nam đang hướng tới một môi trường hàng hải an ninh và an toàn hơn.

