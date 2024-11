Câu chuyện truyền cảm hứng của thế hệ tinh anh từ Sedbergh Vietnam - BCIS

Thế giới phẳng chào đón học sinh tài năng đa lĩnh vực

Sinh ra trong giai đoạn công nghệ số phát triển vượt bậc, thế hệ học sinh hiện nay thừa hưởng nhiều tinh hoa trong việc khám phá và phát triển năng lực. Theo báo cáo của McCrindle, đây là thế hệ được thụ hưởng nền giáo dục và tiếp xúc với công nghệ từ rất sớm, giúp các em nhận thức rõ về bản thân, điểm mạnh và khả năng tự chủ từ nhỏ thông qua các nền tảng thông tin đa dạng.

Cùng với đó là sự phát triển của giáo dục, với các chương trình đào tạo vượt trội giúp học sinh từng bước định hình sở trường, tiềm năng của bản thân để phát triển toàn diện. Như các cuộc thi trong nước và quốc tế cho phép học sinh kiểm chứng, tự trau dồi qua những trải nghiệm với bạn bè năm châu. Chương trình học bổng tìm kiếm tài năng tại các môi trường học tập quốc tế chào đón học sinh xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, như nghệ thuật, biểu diễn, khoa học, thể thao…

Điển hình là Sedbergh Vietnam - BCIS, với môi trường giáo dục đầy cảm hứng, nơi ươm mầm và phát triển thế hệ tinh hoa, không chỉ tạo điều kiện cho học sinh thể hiện tài năng mà còn định hướng phát triển một cách toàn diện từ rất sớm.

Thế hệ tinh anh "Toàn năng" Nhà Sedbergh Vietnam - BCIS

Sushi Đăng Khôi - Phù thủy nhí sở hữu kho tài lẻ "khủng"

Bộc lộ tố chất ở nhiều lĩnh vực, cậu bé 10 tuổi sở hữu bảng thành tích “khủng” từ học thuật, nghệ thuật,... là chủ nhân học bổng toàn phần Talent Search 4 năm liên tiếp, quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng CISS’s Got Talent 2024 hay góp mặt trong những dự án phim ngắn, MV ca nhạc, lồng tiếng cũng như tham gia các chương trình truyền hình nổi tiếng. Cuối tháng 6/2024, Đăng Khôi cũng vừa hoàn thành nhiệm kỳ của vai trò đại sứ trong dự án Cùng Con Đi Khắp Thế Gian (Dự án du lịch, giáo dục và nghệ thuật cộng đồng duy nhất tại Việt Nam dành sự hỗ trợ cho trẻ tự kỷ theo tiêu chuẩn toàn cầu).



Thanh Huy - Cờ vua định hình ước mơ

Từ 3 tuổi, niềm thích thú với việc đếm số và cờ vua của Thanh Huy đã được biểu lộ. Với sự dìu dắt của bố, Thanh Huy đã tham gia thi đấu và chiến thắng nhiều giải thưởng trong nước cũng như quốc tế về cờ vua và Toán học. Từ đam mê cờ vua, em đã thành công chinh phục học bổng Talent Search của Sedbergh Vietnam - BCIS - hạng mục học thuật cho năm học 2024 - 2025.

Ngọc Hân - Kỹ năng tiếng Anh xuất sắc là cầu nối đến gần hơn với mọi người

Yêu thích nét đẹp của ngôn ngữ, việc thành thạo tiếng Anh đến với Ngọc Hân một cách tự nhiên. Với em, thành thạo đa ngôn ngữ là cách giúp bản thân kết nối và gần hơn với mọi người dưới vai trò người dẫn chuyện - MC. Văn hóa Câu lạc bộ và Nhà độc đáo tại Sedbergh Vietnam - BCIS như vườn ươm cho kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp và đam mê gắn kết cộng đồng của em được phát triển một cách tốt nhất.

Thiên Khôi - “Hoàng tử bóng rổ” tài năng

Thiên Khôi (Simba) là một hạt giống đa tài với nhiều thành tích về nghệ thuật và học thuật. Điều thú vị ở cậu bé 12 tuổi chính là niềm đam mê rực cháy với bóng rổ - một trong các sở trường giúp em vượt hơn 500 học sinh khác để thắng học bổng Sedbergh Vietnam - BCIS. Thiên Khôi chia sẻ mỗi trải nghiệm tại Sedbergh Vietnam - BCIS khiến em nhớ mãi và háo hức khi được học tập, trải nghiệm và lớn lên mỗi ngày trong tất cả hoạt động tại Nhà trường.

Phước Thịnh - Phím đàn piano chắp cánh cho ước mơ du học

Đặc biệt hứng thú với những giai điệu và cấu trúc “tuy khó nhưng thú vị” của Piano, Phước Thịnh có hơn 10 năm đồng hành với những phím đàn. Không bị bó hẹp trong tài năng nghệ thuật của mình, Thịnh còn thử thách mình ở những lĩnh vực khác nhau và giành những giải thưởng trong nước và quốc tế như cuộc thi ROBOCON vào năm 2020.

05 tài năng với những câu chuyện ở các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, ở các em có một điểm chung lớn - Khát khao tỏa sáng theo cách riêng của mình và lòng tự hào về vườn ươm tinh anh Sedbergh Vietnam - BCIS.

Sedbergh Vietnam - BCIS - Mảnh đất lành thu hút tài năng trẻ

Sedbergh Vietnam - BCIS là môi trường giáo dục đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam kế thừa tinh hoa 500 năm từ Sedbergh School Anh Quốc. Ngoài chương trình chuẩn Cambridge, Sedbergh Vietnam – BCIS cũng cho ra đời Học bổng Tài năng (Talent Search) nhằm tìm kiếm, ươm mầm và chắp cánh cho những tài năng còn tiềm ẩn khắp Việt Nam.

Được biết, Sedbergh Vietnam - BCIS hiện đang giảng dạy giáo trình Cambridge nguyên bản từ Sedbergh School Anh Quốc và vẫn duy trì chương trình song ngữ với đa dạng chương trình/lộ trình học tập như: MOET, IGCSE và A-Level. Học sinh được trang bị kỹ năng công dân toàn cầu, nuôi dưỡng phẩm chất, đức tính tốt đẹp. Học sinh tốt nghiệp chương trình Sedbergh Vietnam sẽ nhận được chứng chỉ đầu ra Cambridge (IGCSE, A-Level) và nhiều cơ hội học tập, du học tại các trường đại học uy tín, hàng đầu trên thế giới.

Quý I năm 2024, Sedbergh Vietnam - BCIS (TPHCM) thành công đạt kiểm định từ hai Tổ chức kiểm định giáo dục danh giá và uy tín là Hội đồng Trường Quốc tế (The Council of International Schools - CIS) và Hội đồng các Trường Quốc tế Anh (The Council of British International Schools - COBIS). Năm 2023, Nhà trường cũng đạt được kiểm định chất lượng giáo dục toàn diện từ tổ chức kiểm định hàng đầu thế giới Cognia (NCA CASI, NWAC, SACS CASI).