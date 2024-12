Sẽ triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới ở 20 tỉnh, thành phố

(Ngày Nay) - Ngày 19/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo về công tác chuẩn bị thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới; tham vấn quy trình thí điểm; các biểu mẫu báo cáo kết quả thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Luật Giáo dục quy định giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho việc hình thành, phát triển nhân cách cũng như phát triển toàn diện cho trẻ về năng lực, phẩm chất cần thiết. Chương trình giáo dục mầm non hiện hành được ban hành và triển khai 15 năm (từ năm 2009 đến nay) có nhiều ưu điểm như: Chương trình khung, có tính chất mở; đáp ứng sự đa dạng của các vùng miền, các đối tượng trẻ; bảo đảm kết nối chặt chẽ giữa các độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo; thể hiện quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm với phương châm giáo dục “chơi mà học, học bằng chơi”.

Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh chóng của thực tiễn trong nước, khu vực và quốc tế, Chương trình giáo dục mầm non hiện hành còn bộc lộ bất cập, chưa bắt kịp yêu cầu về phát triển phẩm chất, năng lực của người học trong bối cảnh đổi mới; chế độ sinh hoạt của trẻ tại nhà trường gây áp lực cho giáo viên; giáo viên chưa phát huy được tính linh hoạt, sáng tạo trong quá trình nuôi dưỡng, giáo dục trẻ… Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện xây dựng Chương trình giáo dục mầm non mới.

Theo lộ trình dự kiến, Bộ sẽ triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới trong ba năm học liên tiếp: 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 tại 120 cơ sở giáo dục mầm non ở 20 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền trên cả nước.

Sau thời gian thí điểm, Bộ sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện nội dung Chương trình giáo dục mầm non mới và dự kiến triển khai đại trà tại các cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước vào năm học 2029-2030.

Vụ trưởng Nguyễn Bá Minh nhấn mạnh: Việc tổ chức thí điểm là sự thận trọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hướng tới ban hành Chương trình giáo dục mầm non mới. Từ những bất cập nảy sinh trong quá trình thí điểm sẽ có những giải pháp bổ sung các nguồn lực như năng lực của đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất... để khi triển khai đại trà, cán bộ quản lý và giáo viên sẽ không gặp lúng túng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các nhóm chuyên gia để xây dựng dự thảo quy trình thí điểm và dự thảo kế hoạch triển khai quá trình thí điểm.

Đại diện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho biết, đổi mới Chương trình giáo dục mầm non là một yêu cầu cấp bách, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả. Chương trình mới bảo đảm mục tiêu phát triển toàn diện trẻ em mầm non về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp một; đặt nền móng cho việc hình thành phát triển các giá trị cốt lõi của con người Việt Nam. Chương trình giáo dục mầm non mới trên cơ sở kế thừa và phát triển những ưu điểm của Chương trình giáo dục mầm non hiện hành, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của nền văn hóa Việt Nam và phù hợp với xu thế quốc tế.

Chương trình giáo dục mầm non mới có 7 điểm mới. Theo đó, tiếp cận năng lực dựa trên tình cảm, xã hội, hình thành phát triển các giá trị cốt lõi của con người Việt Nam; tiếp cận dựa trên quyền, các công ước, điều ước quốc tế về Quyền trẻ em, bảo đảm chất lượng, công bằng, hòa nhập, bình đẳng và tôn trọng sự khác biệt của trẻ; trao quyền cho cơ sở giáo dục và giáo viên trong phát triển chương trình giáo dục.

Ngoài ra, quy định về tổ chức chế độ sinh hoạt cho trẻ trong chương trình bảo đảm phù hợp với sự phát triển của trẻ em mầm non và chế độ làm việc của đội ngũ theo quy định Bộ luật Lao động. Trẻ em là trung tâm của quá trình giáo dục, chủ thể trong hoạt động và giao tiếp, nhà giáo dục là người hỗ trợ trẻ em. Chương trình mới cũng bổ sung nội dung và phương pháp giáo dục tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời, mở rộng cơ hội tham gia và trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non./.