Cháy rừng ảnh hưởng chất lượng không khí ở New York

Đám cháy dọc theo đường cao tốc liên bang Palisades ở New Jersey đã lan rộng gần 16 ha, đến khu vực ở bờ Tây sông Hudson, gần Manhattan và chỉ cách Công viên Trung tâm ở New York khoảng 13 km về phía Bắc. Từ thành phố có thể nhìn thấy làn khói bốc lên từ đám cháy. Giới chức thành phố đã ban bố cảnh báo chất lượng không khí cho đến 23 giờ ngày 9/11 (theo giờ địa phương) cho khu vực nội thành, Rockland và Westchester do mật độ vật chất dạng hạt từ đám cháy rừng ở New Jersey gia tăng.

Tính đến sáng 9/11, lực lượng cứu hỏa New Jersey cho biết đã khống chế được 40% đám cháy này. Ngoài ra, lực lượng cứu hỏa cũng đang vật lộn với đám cháy rừng lớn khác gần Jennings Creek, bao phủ 809 ha từ quận Passaic, New Jersey và quận Orange, New York, và đe dọa 10 công trình kiến trúc. Theo số liệu tính đến 9/11, các đội cứu hỏa đang nỗ lực kiểm soát khoảng 15 đám cháy rừng trên khắp Pennsylvania, New Jersey và Connecticut. Các đám cháy khiến nhiều tuyến đường đã bị đóng cửa, bao gồm một đoạn Đường liên bang 287 gần Hồ Pompton ở quận Passaic. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ đã ban hành cảnh báo đối với phần lớn Connecticut, phía Nam bang New York và Đông Bắc New Jersey.

Theo Cơ quan Giám sát hạn hán của Chính phủ Mỹ, hơn một nửa trong 48 bang ở vùng trũng đang hứng chịu hạn hán, với tình trạng đặc biệt nghiêm trọng tại các bang phía Đông và Trung Đại Tây Dương. Hàng trăm vụ cháy rừng đã bùng phát tại New Jersey và Connecticut trong những tuần gần đây, khi mùa Thu ấm áp và khô hạn bất thường. Một số vụ cháy đã buộc người dân phải sơ tán và gián đoạn hoạt động giao thông.