Cháy rừng bất thường ở New York​

(Ngày Nay) - Giới chức Mỹ cho biết hơn 100 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy rừng hiếm khi xảy ra tại quận Brooklyn của thành phố New York trong bối cảnh hạn hán kéo dài và nhiệt độ tăng cao bất thường khiến nhiều đám cháy bùng phát tại khu vực Đông Bắc đất nước.

Đám cháy bùng phát từ cuối ngày 8/11 theo giờ địa phương, ảnh hưởng tới gần 1 ha khu đồng cỏ nổi tiếng Nethermead thuộc công viên Prospect. Theo các quan chức, 25 đơn vị cứu hỏa, cùng với một số thiết bị bay không người lái, đã được triển khai để đối phó với đám cháy. Một lính cứu hỏa đã bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện điều trị. Đến ngày 9/11, một số điểm nóng đã được dập tắt nhưng giới chức vẫn khuyến cáo người dân tránh xa khu vực có đám cháy, đồng thời đóng chặt cửa sổ để tránh không khí ô nhiễm tràn vào nhà.

Trên mạng xã hội X, Thị trưởng New York Eric Adams cảnh báo, sau tháng 10 khô hạn nhất trong lịch sử, thành phố New York đối mặt với nguy cơ cao về cháy rừng.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp New York cũng cho biết thành phố đã ghi nhận số vụ cháy rừng gia tăng, do hạn hán kéo dài gây ra những rủi ro bất thường. Theo truyền thông địa phương, New York đang trải qua chuỗi ngày không mưa dài thứ hai trong lịch sử từng được ghi nhận và tình trạng khô hạn dự kiến sẽ còn tiếp diễn đến tháng 12.

Trong khi đó, theo Cơ quan Giám sát hạn hán của chính phủ Mỹ, hơn một nửa trong 48 bang ở vùng trũng đang hứng chịu hạn hán, với tình trạng đặc biệt nghiêm trọng tại các bang phía Đông và Trung Đại Tây Dương. Hàng trăm vụ cháy rừng đã bùng phát tại New Jersey và Connecticut trong những tuần gần đây, khi mùa Thu ấm áp và khô hạn bất thường. Một số vụ cháy đã buộc người dân phải sơ tán và gián đoạn hoạt động giao thông.