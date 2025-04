Chiến dịch "Mùa Gieo Tài chính" nâng cao nhận thức quản lý tài chính ở giới trẻ

(Ngày Nay) - Hơn 300 sinh viên Trường Đại học FPT TP.HCM đã diễn ra chuỗi sự kiện tương tác “Mùa Gieo Tài Chính” – một hoạt động trọng điểm thuộc chiến dịch “Vụ Mùa Tài Chính”, do nhóm sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện tổ chức. Sự kiện hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức và kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho người trẻ từ 18–22 tuổi.

Lấy cảm hứng từ chu kỳ nông nghiệp, chương trình được xây dựng như một hành trình “gieo mầm tài chính” với chuỗi hoạt động ứng dụng, kết hợp hình thức game hóa, mô phỏng tình huống và tương tác thực tế – mang đến trải nghiệm học mà chơi độc đáo, gần gũi với Gen Z.

Loạt hoạt động tương tác thực tế qua các trạm Kho Lúa Sinh Lời: Sinh viên được trải nghiệm mô hình gửi tiết kiệm và nhận lãi sau 60 phút – qua đó hiểu rõ hơn về nguyên tắc tiết kiệm có kỳ hạn.

Gieo Lúa Ở Đâu: Khu vực thiết lập mục tiêu tài chính cá nhân năm 2025, tạo tiền đề cho kế hoạch tài chính bền vững.

Tài Chính Nảy Mầm: Trò chơi mô phỏng với hình thức “tiêu diệt quái vật chi tiêu” thông qua các màn đấu trí kiến thức tài, các bạn đã được tiếp xúc với nhiều khái niệm mới, giúp các bạn hiểu rõ hơn việc quản lý tài chính cá nhân.

Chăm Sóc Lúa: Trạm "khám chi tiêu" cho các bạn sinh viên tham gia sự kiện. Bài test tính cách chi tiêu được hệ thống từ các thói quen sinh hoạt, thói quen chi tiêu của các bạn thực hiện bài test.

Tái Gieo Mùa Mới: Gian hàng gây quỹ với sản phẩm thiết kế độc quyền, toàn bộ doanh thu được đóng góp cho cộng đồng Bài Test tính cách tài chính cá nhân – Điểm nhấn thu hút giới trẻ.

Lần đầu ra mắt tại Việt Nam, bài kiểm tra “Financial Personality Test” (phiên bản Việt hóa từ bài test “What’s Your Money Persona?” do First Florida Credit Union cung cấp) đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Với giao diện pixel art bắt mắt và màn hình cảm ứng trực quan, người dùng trả lời 15 câu hỏi ngắn xoay quanh hành vi tiêu dùng và thói quen chi tiêu. Kết quả sẽ phân loại người tham gia vào các nhóm tính cách tài chính vui nhộn như: Công Phong Cách, Đà Điều Dè Dặt, Quạ Tích Lũy, Cú Mèo Bình Tĩnh – kèm theo lời khuyên phù hợp để cải thiện cách quản lý tiền bạc.

Khu vực bài test liên tục “cháy máy” với không khí hào hứng và những màn chia sẻ kết quả sôi nổi trên mạng xã hội.

Đặc biệt, dự án cũng tiết lộ kế hoạch ra mắt phiên bản online của bài test trong thời gian tới, cho phép người trẻ ở mọi nơi dễ dàng truy cập và khám phá phong cách tài chính cá nhân của mình. Phiên bản trực tuyến hứa hẹn tích hợp thêm các gợi ý hành động phù hợp, chia sẻ qua email và mạng xã hội, góp phần mở rộng sức ảnh hưởng của thông điệp “Hiểu mình – Hiểu tiền – Quản lý tương lai”.

Sự kiện khép lại bằng Talkshow chuyên sâu với sự tham gia của MC/BTV Thu Thảo (giảng viên tại Academy) và Chuyên gia tài chính Đoàn Thị Mộng Dung (nguyên Phó Giám đốc chi nhánh – Ngân hàng Indovina). Buổi trò chuyện mang đến nhiều chia sẻ thiết thực về việc kiểm soát chi tiêu, tiết kiệm thông minh và lên kế hoạch tài chính dài hạn ngay từ thời sinh viên.

Chiến dịch “Vụ Mùa Tài Chính” tiếp cận giới trẻ bằng phương pháp truyền thông sáng tạo và hình thức giáo dục ứng dụng, góp phần thay đổi góc nhìn của Gen Z về tài chính cá nhân. Dự án không chỉ cung cấp kiến thức mà còn truyền cảm hứng để sinh viên sống có kế hoạch, hiểu rõ bản thân, hiểu tiền và hướng đến tương lai vững vàng.