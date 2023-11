Chuyển cơ quan điều tra vụ chuyển nhượng đất của HDTC tại KĐT An Phú – An Khánh

(Ngày Nay) - UBND TP.HCM giao Thanh tra Thành phố chuyển hồ sơ về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty HDTC trong việc chuyển nhượng 10 lô đất tại Khu đô thị mới An Phú – An Khánh (TP.Thủ Đức) sang Công an TP.HCM điều tra, làm rõ, xử lý.

Tháng 8/2023, Văn phòng UBND TP.HCM ban hành văn bản về kết luận thanh tra việc thực hiện Dự án Khu đô thị An Phú – An Khánh do Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) làm chủ đầu tư.

HDTC tiền thân là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Công ty mẹ là Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco). Năm 2015, UBND TP.HCM phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển thành Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà do ông Đinh Trường Chinh làm Chủ tịch HĐQT. Nhà nước giữ lại 30% cổ phần do Resco nắm giữ.

Công ty Cổ phần HDTC có địa chỉ đặt tại 36 Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM, là một trong những cái tên dẫn đầu danh sách nợ thuế tại TP.HCM với con số lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ông Đinh Trường Chinh (49 tuổi) vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại khu đất số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Trong vụ án này, ông Đinh Trường Chinh đứng vai trò là nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân. Công ty này cũng là nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hoá Công ty TNHH MTV HDTC vào năm 2015. Cùng bị khởi tố với ông Chinh là ông Huỳnh Thế Năng (64 tuổi) nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).

Trở lại với những sai phạm tại Khu đô thị An Phú – An Khánh do Công ty HDTC làm chủ đầu tư, văn bản của UBND TP.HCM nêu Thanh tra Thành phố đã ban hành kết luận Thanh tra số 24 vào tháng 12/2022 và báo cáo số 188 vào tháng 6/2023 bổ sung kết luận thanh tra đối với dự án này.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo cơ bản thống nhất nội dung, giao Thanh tra Thành phố chuyển hồ sơ về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH MTV HDTC (nay là Công ty Cổ phần HDTC) trong việc chuyển nhượng 10 lô đất bằng 9 hợp đồng tại Khu đô thị mới An Phú – An Khánh sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP.HCM điều tra, làm rõ, xử lý.

Ngoài ra, UBND TP còn yêu cầu HDTC khẩn trương thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục pháp lý về điều chỉnh ranh giao đất; trình cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất thực tế làm cơ sở xác định chính xác số tiền sử dụng đất phải nộp, phải truy thu bổ sung; khẩn trương triển khai xây dựng, hoàn thiện các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, xã hội...

Liên quan đến các sai phạm của Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn (Resco), cuối năm 2022, Công an TP.HCM có quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở nơi làm việc của hai Phó Tổng giám đốc Resco Hoàng Hải Đăng và Nguyễn Đình Phú về hành vi "vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí".

Trước đó, Công an TP.HCM cũng đã khởi tố 6 bị can trong vụ án và bắt tạm giam các ông Nguyễn Tín Trung - nguyên chủ tịch HĐTV và Nguyễn Phước Ngọc - nguyên Tổng giám đốc Resco, do các sai phạm liên quan đến các dự án thuộc mặt bằng 299/18 Lý Thường Kiệt và mặt bằng tại 682 Hồng Bàng (Q.11).

Giao Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn (Resco) chỉ đạo người đại diện vốn tại HDTC khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm, thiếu sót; đồng thời tổ chức kiểm điểm xác định mức độ vi phạm để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trực thuộc liên quan.

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ từ HDTC, Sở Quy hoạch Kiến trúc xem xét thẩm định trình UBND TP phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2000. Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp kiểm tra, rà soát phần diện tích thu hồi và phần diện tích giao đất thực hiện dự án; xác định cơ cấu sử dụng, diện tích do nhà nước quản lý để xác định số tiền HDTC phải nộp vào ngân sách.

Sở Xây dựng có biện pháp thu hồi số tiền xử phạt vi phạm hành chính, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định xử phạt của HDTC. Tổ chức kiểm tra, xử lý việc xây dựng không đúng quy hoạch khu đất quy hoạch bãi đỗ xe tại khu C, khu đất quy hoạch công viên cây xanh tại khu B, vi phạm (nếu có) tại Khu biệt thự Lancaster Eden và các công trình khác...

TP.Thủ Đức chỉ đạo UBND P.An Phú và P.An Khánh chấn chỉnh, khắc phục sai phạm, thiếu sót, tổ chức kiểm điểm để xử lý trách nhiệm; rà soát phần diện tích còn lại chưa bồi thường và tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dứt điểm. Xử lý xây dựng nhà không phép trên đất quy hoạch công viên và trường học thuộc khu D... Phối hợp giải quyết dứt điểm 33/45 hợp đồng còn lại do HDTC chuyển nhượng nền đất cho các hộ dân đúng pháp luật, có tình có lý, tránh kéo dài ảnh hưởng an ninh trật tự.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP.HCM có sai phạm, thiếu sót, tuỳ theo tính chất, mức độ sai phạm đề xuất hình thức xử lý.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải thực hiện các kết luận chỉ đạo trên trong thời hạn 30 ngày.

Theo văn bản của UBND TP.HCM thì hạn chót thực hiện các kết luận chỉ đạo là ngày 1/9/2023. Tuy nhiên đến nay đã 2 tháng trôi qua, người dân mua đất tại Khu đô thị An Phú An Khánh từ 20 năm trước vẫn chưa được phía HDTC giải quyết giao nền. Ngày 2/11, đông người dân đã đến Công ty HDTC yêu cầu doanh nghiệp này xử lý dứt điểm nhưng chỉ nhận lại một lời hứa miệng thêm 30 ngày, bà Trương Thanh Tâm cho hay.