Chuyên gia khuyến cáo phòng tránh nguy cơ ngộ độc rượu trong những ngày Tết ​

Liên tiếp những ca ngộ độc rượu phải nhập viện cấp cứu xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước gần đây cho thấy nguy cơ này vẫn hiện hữu dù các chuyên gia, phương tiện truyền thông đã nhiều lần cảnh báo.

Bác sĩ Trần Huy Nhật, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không chỉ các dịp Lễ, Tết mà bình thường bệnh viện cũng thường xuyên tiếp nhận các ca ngộ độc rượu. Đa phần các ca nhập viện là do ngộ độc methanol do uống phải rượu giả, rượu không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc rượu nấu thủ công.

Tương tự, theo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết, hàng năm đơn vị này cũng tiếp nhận khoảng 50 ca ngộ độc rượu khác nhau, trong đó nguyên nhân chính là ngộ độc do methanol.

“Việc uống quá nhiều rượu có độc chất methanol dẫn đến lượng cồn trong máu quá nhiều, khiến gan không kịp đào thải ra ngoài, làm cho tổn thương tế bào gan, các bộ phận ở não ngừng hoạt động, kèm các biến chứng nguy hiểm như nghẹt thở, động kinh, hạ thân nhiệt, nhịp tim không đều, thậm chí tử vong”, bác sĩ Trần Huy Nhật, Bệnh viện Nhân dân 115 cảnh báo.

Theo các bác sĩ, khi bị ngộ độc methanol, người bệnh sẽ cảm thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn; mờ mắt, nhìn đôi, hoặc sợ ánh sáng; thở nhanh, hơi thở có mùi acetone (mùi trái cây chín); lú lẫn, lơ mơ, có thể dẫn đến hôn mê trong trường hợp nặng. Một trong những biểu hiện đặc trưng của ngộ độc methanol là suy giảm thị lực. Giảm thị lực có thể xuất hiện trong vòng 12-24 giờ sau khi phơi nhiễm và diễn tiến nhanh chóng dẫn đến mù hoàn toàn nếu không được điều trị kịp thời.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua phân tích từ các vụ ngộ độc rượu cho thấy, rượu trắng pha cồn công nghiệp methanol là nguyên nhân hàng đầu gây ra ngộ độc (chiếm gần 50% số ca tử vong do rượu), tiếp đến là rượu ngâm các loại động vật, thực vật. Đáng lo ngại là tình trạng ngộ độc do uống rượu pha từ cồn công nghiệp methanol có xu hướng gia tăng. Không chỉ để lại hậu quả nặng nề là ngộ độc hay tử vong, mà rượu còn là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông, đánh nhau, giết người, hiếp dâm…

Để ngăn chặn tình trạng ngộ độc rượu, các chuyên gia khuyến cáo, người dân tuyệt đối không uống rượu khi không biết đó là rượu gì, rượu không có nguồn gốc, rượu không công bố tiêu chuẩn chất lượng. Trẻ em dưới 16 tuổi không được uống rượu, bia. Không uống rượu khi đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị. Không uống rượu nồng độ từ 30 độ trở lên vượt quá 30ml/người/ngày. Không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật không rõ độc tính hay rượu ngâm theo kinh nghiệm cá nhân.