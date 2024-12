Chuyên gia hướng dẫn cách xử trí khi có người bị ngộ độc rượu

(Ngày Nay) - Ngày 23/12, tại Nhà văn hóa thị xã Duy Tiên (Hà Nam), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức chương trình Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học năm học 2024 - 2025.

(Ngày Nay) - “All I Want For Christmas Is You” không chỉ là giai điệu quen thuộc mỗi mùa lễ hội mà còn là "cỗ máy in tiền" cho Mariah Carey, đưa cô lên ngôi “Nữ hoàng Giáng sinh”.