Cơ hội chọn nhà chuẩn khách sạn 5 sao tại Pavilion Premium

Chất lượng sống chuẩn Singapore

Sinh ra và lớn lên ở Singapore, Ying Yue quen vốn quen với không gian sống tại các khu đô thị cao cấp tại “Đảo quốc sư tử”. Bởi thế, khi tới Việt Nam, một trong điều tìm kiếm đầu tiên của Ying Yue là một nơi ở tương đương về dịch vụ, hạ tầng và chất lượng sống.

Sau khi tham khảo bạn bè đã định cư ở Hà Nội lâu năm và tìm hiểu thêm thông tin từ nhiều nguồn đáng tin cậy, cô biết đến Pavilion Premium tại Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) và quyết định sẽ sở hữu một căn hộ tại đây.

“Đây là một khu đô thị văn minh và hiện đại có quy hoạch hạ tầng đồng bộ, môi trường trong lành, sạch đẹp nhờ diện tích cây xanh và mặt nước rộng lớn. Đặc biệt hồ điều hòa rộng 24,5ha cùng biển hồ nước mặn rộng 6,1ha và các tiện ích nội, ngoại khu mang lại cho tôi cảm giác như mình đang ở quê nhà”, Ying Yue thích thú chia sẻ.

Bên cạnh những mảng xanh luôn hiện hữu khắp nơi, Pavilion Premium còn mang đến chuỗi trải nghiệm đặc biệt từ trên tầng cao. Tại góc ban công, các chủ nhân sẽ thu trọn trong tầm mắt một hệ sinh thái xanh khổng lồ với những cung đường dạo bộ rợp bóng, công viên Botanic Garden với hàng trăm loại cây, hoa được kỳ công chăm sóc. Đó là nơi giúp chủ nhân rũ bỏ nhưng bận rộn và áp lực để được thư giãn, nghỉ ngơi thực sự.

Không chỉ sở hữu tầm view mãn nhãn, tiện ích đậm chất nghỉ dưỡng tại Pavilion Premium đã thuyết phục được nhiều khách hàng khó tính, có gu thẩm mỹ cao như Mỹ Anh – một doanh nhân tại Hà Nội. Chị đặc biệt ấn tượng với hồ Jacuzzi Spa bốn mùa cao cấp rộng tới 100 m2 có vòi phun thủy lực ngay tại Pavilion Premium. Mọi nhu cầu cũng dễ dàng được đáp ứng với chuỗi Gym Club, Sport Hub, Kids Heaven hay không gian Working Space giữa tầng không hiếm có.

Em

Đặc biệt, Pavilion Premium còn là toà tháp duy nhất tại phân khu Pavilion được trang bị hệ thống thiết bị thông minh Smart Home bên trong mỗi căn hộ, giúp chủ nhân sẽ dễ dàng điều khiển các thiết bị trong nhà chỉ với một nút chạm. Đồng thời, tính năng thiết lập kịch bản có sẵn cho các thiết bị điện tử như hẹn giờ để bật sẵn bình nóng lạnh, bật điều hoà, mở rèm cửa vài phút trước khi về nhà sẽ mang lại sự tiện lợi vô cùng cho các chủ nhân.

Đa dạng các tiện ích, thỏa mãn mọi nhu cầu

Không chỉ người nước ngoài, nhiều Việt kiều, doanh nhân thành đạt và các gia đình trẻ cũng chuyển đến “Quận Ocean” sinh sống bởi nơi đây đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ an cư đến nghỉ dưỡng, giải trí nhờ hàng nghìn tiện ích thời thượng.

Riêng Pavilion Premium, ngoài hệ tiện ích nội khu, tòa tháp còn được thừa hưởng hơn 100 tiện ích hiếm có của The Ocean View bao gồm: Bộ đôi vườn Botanic Garden & vườn Nhật The Zenpark, Quảng trường The Ocean View, hồ bơi “mui trần” mái kính… Cộng hưởng cùng hệ sinh thái “all-in-one” Vincom – Vinschool – VinUni - Vinmec – VinBus đẳng cấp tại siêu quần thể đô thị biển 1.200ha, mọi nhu cầu của cư dân đều được đáp ứng chỉ trong vài phút.

Đặc biệt hơn, cư dân cũng được trải nghiệm hàng loạt các hoạt động vui chơi sôi động được tổ chức thường xuyên như phố đi bộ - phố đêm sầm uất, Camping & Cafe bãi biển, cổ vũ bóng đá trên bãi biển… Vào những dịp đặc biệt trong năm như Quốc tế thiếu nhi, Noel, Năm mới, … “Quận Ocean” trở nên tấp nập hơn bao giờ hết với các lễ hội quy mô tầm cỡ như Summer Dream, New Year Ocean Festival, Hội chợ Hoa Xuân 2023… thu hút hàng chục nghìn lượt khách tới tham dự.

Chất sống tiện nghi, đủ đầy, tâm điểm lễ hội – mua sắm – giả trí – nghỉ dưỡng, Pavilion Premium không chỉ là nơi an cư hoàn hảo mà còn là khối tài sản giá trị với tiềm năng tăng giá bền vững theo thời gian.