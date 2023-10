Công an TP HCM cảnh báo cuộc gọi lừa đảo "hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử"

(Ngày Nay) - Liên quan đến thông tin xuất hiện thủ đoạn giả danh Cơ quan Công an gọi điện thoại cho người dân hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, ngày 5/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng Công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân; không hướng dẫn kích hoạt qua gọi điện thoại.