Cử tri mong sớm có hướng dẫn để Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Chủ tịch HĐND, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Phạm Thị Thanh Mai... cùng đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, các đại biểu trong Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục quan tâm, nắm chắc hoạt động của thành phố, chủ trương chỉ đạo, lãnh đạo của thành phố qua buổi làm việc, công tác giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và nghiên cứu báo cáo chuyển tới đại biểu Quốc hội có thêm thông tin thực tiễn địa phương trong hoạt động nghị trường của Quốc hội. Nhất là tiếp tục tăng cường giám sát, đồng hành cùng thành phố triển khai nhiệm vụ sắp tới.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị, Thường trực HĐND, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các sở, ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội để triển khai quyết liệt hơn những vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm; phối hợp thực hiện hiệu quả quy chế các cơ quan; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đại biểu Quốc hội trong Đoàn hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn. UBND thành phố, cấp, ngành tập trung chỉ đạo khắc phục ngay tồn tại, hạn chế được nêu trong ý kiến, kiến nghị của các Đoàn giám sát, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố đạt hiệu quả cao nhất.

Tại buổi làm việc, các đại biểu Quốc hội nghe và thảo luận về báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành phố, đồng thời nêu một số kiến nghị của cử tri. Điển hình như hiện nay một số dự án trọng điểm còn chậm, kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế, do đó cần có biện pháp đẩy nhanh các dự án, tạo nguồn lực phát triển. Ngoài ra, cử tri và nhân dân mong muốn, Chính phủ, các bộ, ngành sớm ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện các luật, nhất là Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi) để sớm đi vào cuộc sống...

Đáng chú ý, cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ có giải pháp quản lý, kiểm soát giá tiêu dùng; giải pháp về nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp; có chế tài xử lý việc tham gia đấu giá đất với giá cao gấp nhiều lần rồi bỏ cọc. Quốc hội tăng cường giám sát cơ quan chức năng trong thực hiện kết luận, trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tránh tình trạng trả lời cử tri xong không thực hiện.

Bộ Công an làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức làm rò rỉ dữ liệu thông tin cá nhân (đã có hiện tượng rao bán công khai trên mạng xã hội); có biện pháp mạnh mẽ và thiết thực hơn bảo vệ người dân trước tình hình tội phạm, ma túy, lừa đảo qua mạng, tín dụng đen gia tăng.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, 9 tháng qua, kinh tế của Thủ đô có nhiều điểm sáng. Thu ngân sách đạt trên 376.000 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ. GRDP của thành phố tăng 6,12%. An sinh xã hội được đảm bảo, chính sách xã hội thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Thành phố triển khai quyết liệt biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.