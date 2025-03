Đêm Concert 5 của Anh Trai "Say Hi" tại TP.HCM: Bùng nổ với những ca khúc mới và sự sáng tạo không ngừng

MC Trấn Thành, người dẫn dắt chương trình, không giấu được sự phấn khích bởi không có show nào tại Việt Nam tổ chức nhiều đêm liên tiếp như Anh Trai "Say Hi", đến tận đêm thứ 5 mà vẫn kín chỗ, mà mỗi đêm lại mang một màu sắc riêng biệt. Anh còn hé lộ hai dự án mới của DatVietVAC: Mùa Hè Rực Rỡ – một chương trình quy tụ nhiều Anh Trai, hứa hẹn tiếp nối tinh thần sôi động, và Em Xinh "Say Hi" – phiên bản nữ đầy mong chờ, dự kiến sớm ra mắt. Những thông tin này làm khán giả thêm háo hức, minh chứng rằng thương hiệu “Say Hi” vẫn đang trên đà phát triển, sẵn sàng chinh phục bằng những bất ngờ mới.

Đêm 5 khởi động với phần hâm nóng từ Captain Boy, Quang Hùng MasterD và Hùng Huỳnh. “Không sao đâu” của Captain Boy – nhạc phim Tết Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành sản xuất – tiếp tục gây sốt với giai điệu cuốn hút, trong khi “Chẳng thể nhắm mắt” của Hùng Huỳnh, ca khúc debut sau chương trình, mang đến làn gió mới đầy cảm xúc. Mở màn chính thức là bản mashup “liên hoàn hit” của Alan Walker (The Spectre - Who I Am - Alone - Fire), lần đầu xuất hiện tại Anh Trai “Say Hi” Concert. Sự kết hợp giữa các Anh Trai, âm thanh đỉnh cao và pháo hoa rực rỡ đã làm bùng nổ không khí, đánh dấu một khởi đầu khác biệt so với các đêm trước tại Mỹ Đình hay Thủ Đức.

Đêm 5 là một “bữa tiệc âm nhạc” đa sắc, kết hợp giữa những ca khúc quen thuộc từ chương trình và loạt tiết mục mới vượt ngoài khuôn khổ cũ. Liên khúc "Mất Kết Nối - Nỗi Đau Đính Kèm" của bộ ba Dương Domic, Anh Tú Atus và Rhyder, từng gây sốt trên Sóng 25, lần đầu tiên được trình diễn tại concert "Say Hi", mang đến cao trào cảm xúc với phần hòa giọng đầy nội lực. Liên khúc Best 5 cũng được làm mới hoàn toàn: "Anh biết rồi"(RHYDER) xuất hiện với bản phối sôi động, cùng hai ca khúc ra mắt năm 2025 là "Chăm em một đời" (Đức Phúc) ngọt ngào và "Ánh mắt biết cười" (Quang Hùng MasterD) tràn đầy năng lượng tích cực.

Sau 4 đêm liên tiếp, công chúng từng lo ngại Đêm 5 có thể sa vào lối mòn. Tuy nhiên, chương trình đã đáp trả bằng sự đầu tư vượt bậc. Tiết mục "10/10" gây ấn tượng khi các Anh Trai lần đầu trình diễn vũ đạo trên sân khấu nước – một sáng tạo chưa từng có trong chuỗi concert. "Bao lời con chưa nói" cũng được làm mới với phần dàn dựng cảm xúc: 200 bức ảnh gia đình – từ các nghệ sĩ và khán giả gửi về – hiện lên trên màn hình lớn, kèm theo lời nhắn nhủ của Anh Tú Atus, Song Luân, Anh Tú (Voi) và Dương Domic tới bố mẹ, tạo nên khoảnh khắc lắng đọng hiếm thấy.

Sự phong phú của Đêm 5 còn đến từ các nữ khách mời: Orange bùng nổ với "Ngáo ngơ", Lâm Bảo Ngọc chạm đến trái tim bằng "Regret" sâu sắc, và Bảo Anh quyến rũ trong "Cứ để anh ta rời đi".

Ngoài âm nhạc, Đêm 5 ghi dấu với thùng hạc giấy khổng lồ – món quà từ 1 triệu con hạc do fan gửi tặng, biểu tượng cho sự gắn kết đặc biệt. Sân khấu mở rộng với góc xoay ngang, khác bố cục dọc của các đêm trước, giúp khán giả cảm nhận gần hơn từng khoảnh khắc. Với sự đổi mới liên tục, Anh Trai “Say Hi” Concert – Đêm 5 không chỉ là một đêm nhạc mà là cột mốc trong hành trình 30 năm của DatVietVAC, khẳng định vị thế âm nhạc Việt trên trường quốc tế. Chuỗi 5 đêm concert, cùng bộ phim tài liệu đạt kỷ lục hơn 45.000 vé đặt trước, đã để lại dấu ấn khó quên. Đêm 5 là lời cam kết về một hành trình “Say Hi” luôn tươi trẻ, mở ra kỳ vọng lớn cho Mùa Hè Rực Rỡ và Em Xinh "Say Hi".