Triệu cánh hạc mang lời yêu thương của người hâm mộ sẽ tung bay rực rỡ tại concert Anh Trai "Say Hi" đêm thứ 5

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Nam

(Ngày Nay) - Khi chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là tới đêm nhạc hội Anh Trai "Say Hi", không khí tại trụ sở DatVietVAC Group Holdings (222 Pasteur) vẫn rộn ràng không ngớt khi hàng ngàn cánh hạc giấy từ khắp nơi liên tục bay về, chất đầy trong các thùng mô hình ATSH đặt ngay giữa sảnh lớn. Đây là món quà tràn ngập tình yêu của người hâm mộ dành cho Anh Trai "Say Hi" Concert - Đêm 5, sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu Vạn Phúc City tối 21/03/2025.