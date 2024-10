Đại nhạc hội Welcome to AJC 2024 - THE MEDALIST: Bữa tiệc của tuổi trẻ đầy đam mê và hoài bão

(Ngày Nay) - Tối 7/10, chương trình chào tân sinh viên lớn nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Welcome to AJC 2024: THE MEDALIST khép lại với đêm đại nhạc hội đáng nhớ. Những màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn đã khiến khán giả không thể rời mắt khỏi sân khấu.

Welcome to AJC là sự kiện chào tân thường niên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trải qua 13 mùa tổ chức thành công, sự kiện trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với các tân sinh viên Báo chí. Quay lại với chủ đề “THE MEDALIST”, Ban Tổ chức muốn biểu dương những “vận động viên” (là sinh viên Khoá 44) đã nỗ lực không ngừng để xuất sắc cán đích 36 Xuân Thuỷ. Trong gần hai tháng diễn ra, Welcome to AJC 2024 - THE MEDALIST đem tới hàng loạt sự kiện đồng hành thú vị dành cho khoá 44 như Minigame: BEYOND LIMITS hay hoạt động Check-in Photo booth.

Chuỗi sự kiện chào tân lớn nhất trường Báo đã khép lại bằng đêm đại nhạc hội “The Medalist” được đầu tư công phu và kỹ lưỡng trong hơn hai tháng. Với ba chương: “GET… SET GO!”, “RUN THE SHOW” và “THE MEDALIST”, khán giả được trải nghiệm một hành trình đầy cảm xúc.

Như một lời chào đón nồng nhiệt dành cho tân sinh viên Báo chí, đêm nhạc “The Medalist” đã “chiêu đãi” khán giả những tiết mục văn nghệ đặc sắc cùng sự xuất hiện của các ca sĩ khách mời nổi tiếng.

Để làm nóng bầu không khí ngay từ những giây phút đầu, các khán giả đã được khai mở món quà bí mật tới từ Ban Truyền thông - clip “The Medal”. Như một biên niên sử bằng chuyển động, clip tái hiện lại quá trình “leo dốc” đầy nỗ lực của “vận động viên” trên con đường theo đuổi ước mơ với trường Báo là vạch đích.

Sức nóng của chương trình vẫn chưa hạ nhiệt với tiết mục nhảy “KPOP - Mashup SNSD”, các vũ công đến từ “Nhảy đội” đã khiến cả hội trường bùng nổ với những giai điệu huyền thoại từng phá đảo các bảng xếp hạng âm nhạc. Nối tiếp không gian âm nhạc đầy sôi động, Câu lạc bộ AGC đem tới màn trình diễn đối lập với nỗi đau và sự giằng xé qua bản tình ca “Love in the dark” và “Set fire to the rain”.

“Đặc sản” Kịch Báo chí quay trở lại với vở diễn “Đường lên đỉnh Olymbáo”. Trong không gian huyền bí tại “Thánh đường” (Hội trường lớn), các vị thần đại diện cho những nhân vật nổi tiếng trong xã hội hiện nay cùng bước vào loạt tranh tài cam go để giành lấy chiếc vòng nguyệt quế danh giá nhất. Kết cục, Thần Rớt - người cai trị tối cao của đỉnh đá thần Học viện.

Điểm nhấn nổi bật nhất của chương trình là sự xuất hiện của hai ca sĩ khách mời: Đức Phúc và Ngô Lan Hương. Hai nghệ sĩ tài năng chiêu đãi khán giả bằng loạt ca khúc đình đám của mình. Tiếng hò reo và cổ vũ vang dội khắp hội trường khi hai nghệ sĩ trình diễn.