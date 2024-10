Photo booth “THE MEDALIST” - Điểm nhấn độc đáo tại Welcome to AJC 2024

(Ngày Nay) - Vừa qua, chương trình Welcome to AJC 2024 - THE MEDALIST chính thức khởi động sự kiện đồng hành Check-in Photo booth. Với không gian tươi sáng và gần gũi, Photo booth đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên đến chụp hình, lưu giữ kỷ niệm.