Điện, thư chúc mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam

(1) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane đã đồng gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tự hào và vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng, tiếp tục được giữ gìn và vun đắp, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc Lào - Việt Nam.

Đồng thời, các lãnh đạo chủ chốt của Lào cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự giúp đỡ quý giá, kịp thời và hiệu quả cho Lào trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em để gìn giữ và vun đắp mối quan hệ đặc biệt, có một không hai giữa Lào và Việt Nam mãi mãi xanh tươi, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở trong khu vực và trên thế giới.

Các lãnh đạo chủ chốt của Lào chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

(2) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm; Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Lãnh đạo Trung Quốc đánh giá Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết, lãnh đạo nhân dân đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục thành công trên con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình đất nước.

Lãnh đạo Trung Quốc nhắc lại chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại các chuyến thăm, làm việc, hai bên đã đạt nhận thức chung quan trọng về việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược; nhất trí tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới, đóng góp tích cực cho hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Lãnh đạo Trung Quốc đánh giá năm 2025 là dịp năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Việt Nam, sẽ mang lại cơ hội mới cho sự phát triển của quan hệ song phương; nhấn mạnh sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Trung Quốc -Việt Nam tiếp tục phát triển, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước.

(3) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc vương Vương quốc Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni và Quyền Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm; Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet đã gửi thư mừng đến Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Moha RathsapheathikaThipadei Khuon Sudary đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Lãnh đạo Campuchia đánh giá cao sự phát triển không ngừng của mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc và lên một tầm cao mới theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài"; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên mọi lĩnh vực mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành những thành tựu mới to lớn hơn nữa, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII đã đề ra, tin tưởng Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Lãnh đạo Campuchia bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để củng cố và phát triển mối quan hệ hai nước ngày càng bền vững, vì lợi ích chung của hai nước.

(4) Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhân dân Việt Nam anh em; nhắc lại lời của Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz không một dân tộc nào đấu tranh giành độc lập lại phải trải qua một cuộc đấu tranh lâu dài và anh hùng như nhân dân Việt Nam; khẳng định chiến thắng của Việt Nam trước chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc tạo nên một di sản khiến cả nhân loại ngưỡng mộ và điều này đã được khẳng định bởi những thành công không thể phủ nhận dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc Đổi mới; đồng thời, nhắc lại quyết tâm vững chắc trong việc tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc và hai Đảng.

(5) Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm; Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã gửi thư và điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Các lãnh đạo Nga đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam – dựa trên cơ sở những truyền thống tốt đẹp của tình hữu nghị và sự tôn trọng lẫn nhau – đang ở cấp độ cao, với sự hợp tác ở các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa cùng với các lĩnh vực triển vọng như công nghiệp, năng lượng, khoa học, công nghệ, đã được khẳng định qua cuộc hội đàm có tính xây dựng với nội dung phong phú trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Nga Putin vừa qua.

Các lãnh đạo Nga cho biết việc làm sâu rộng thêm sự hợp tác với Việt Nam là một trong những hướng đi ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; tin tưởng bằng những nỗ lực chung, hai nước sẽ tiếp tục phát triển một cách toàn diện quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Nga-Việt nhằm đáp ứng các lợi ích cốt lõi của hai dân tộc, cùng việc đảm bảo an ninh và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

(6) Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Droupadi Murmu đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm; Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Lãnh đạo Ấn Độ ca ngợi quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và sâu rộng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trên nền tảng tin tưởng, hiểu biết sâu sắc lẫn nhau và chia sẻ tầm nhìn chung. Lãnh đạo Ấn Độ bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đồng thời khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển lên những tầm cao mới trong thời gian tới, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

(7) Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong cuộc đấu tranh nhằm xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh và văn minh.

(8) Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Lãnh đạo và nhân dân Mông Cổ vui mừng nhận thấy thời gian qua, dựa trên chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Việt Nam đã phát triển vượt bậc, mạnh mẽ không chỉ ở khu vực mà trên thế giới.

Tổng thống Mông Cổ khẳng định với nguyên tắc "hữu nghị và hợp tác", hai nước đã học hỏi lẫn nhau với mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ cộng đồng quốc tế. Tổng thống Mông Cổ bày tỏ vui mừng khi được hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước nhằm mở rộng và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Mông Cổ và Việt Nam trên mọi lĩnh vực phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước.

*Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane đã gửi thư mừng đến Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung.

* Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Vương Nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Sok Chenda Sophea, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov đã gửi điện và thư mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Bùi Thanh Sơn.