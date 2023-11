Đoàn công tác của Bộ công an làm việc tại tỉnh Bình Dương

(Ngày Nay) - Ngày 14/11, Đoàn kiểm tra số 1 do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với Công an tỉnh Bình Dương.

Tại buổi làm việc, Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã báo cáo tình hình với đoàn kiểm tra về các mặt công tác của Công an tỉnh 10 tháng năm 2023. Công an tỉnh Bình Dương đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh…

Theo đó, toàn lực lượng đã chủ động bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác phòng ngừa, củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm ở địa bàn cơ sở.

Công an tỉnh đã mở 7 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, 3 đợt cao điểm bắt, vận động đối tượng ra đầu thú; điều tra làm rõ đạt trên 90% các vụ phạm pháp hình sự. Đối với tội phạm ma túy, đã phát hiện, bắt giữ 472 vụ, 974 đối tượng, thu giữ gần 20kg ma túy các loại, 7 khẩu súng, 18 viên đạn…

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác Phòng cháy, chữa cháy đã tổ chức thực tập 286 phương án chữa cháy, 502 phương án cứu nạn cứu hộ, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 1.000 lớp, với gần 90.000 lượt người tham gia.

Công an tỉnh Bình Dương tập trung triển khai quyết liệt 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án Cấp, quản lý căn cước công dân và Đề án 06/CP và đạt nhiều kết quả nổi bật, như: đạt 100%; người dân trên địa bàn được cấp thẻ cấp căn cước công dân; tỷ lệ triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu đạt 100%. Việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 đứng thứ hai toàn quốc, với 1,4 triệu tài khoản, được Bộ Công an đánh giá là một trong những tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án 06.

Tại buổi làm việc đã có 31 ý kiến trao đổi giữa các đơn vị thuộc Công an tỉnh Bình Dương và các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cũng như lưu ý những vấn đề trọng tâm, trọng điểm Công an tỉnh Bình Dương cần làm trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đánh giá cao những nỗ lực của Công an tỉnh Bình Dương; đồng thời yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực, tập trung sớm khắc phục những khó khăn, hạn chế, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2023; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-BCT ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.