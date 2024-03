Dòng tiền kinh doanh âm, Bất động sản An Gia vẫn mang 3.000 tỷ đi cho vay

(Ngày Nay) - Cuối năm 2023, Bất động sản An Gia còn có khoản phải thu về cho vay lên đến gần 3.050 tỷ đồng (chủ yếu là ngắn hạn), chiếm đến 1/3 tổng tài sản. Các đối tượng cho vay đều là bên liên quan.

Doanh thu giảm mạnh, dòng tiền kinh doanh âm

Theo báo cáo tài chính quý 4/2023, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã AGG) ghi nhận doanh thu đạt 176,5 tỷ đồng, giảm tới 76% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của AGG đạt 58,3 tỷ đồng, giảm 48% so với quý 4/2022.

Trong kỳ, các chi phí phát sinh đều được tiết giảm đồng thời AGG còn ghi nhận thêm khoản lợi nhuận khác tăng đột biến gấp 3,3 lần lên 24,8 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp bất động sản này lãi ròng 40,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 144 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2023, AGG ghi nhận doanh thu đạt gần 3.900 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ đồng, tăng 9,2 lần so với năm 2022. Lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ cắt giảm chi phí.

Đáng chú ý, AGG lại đang gặp vấn đề lớn với dòng tiền. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023 âm hơn 128 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương đến hơn 2.800 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc kinh doanh có lãi nhưng không thu được dòng tiền.

Phải thu về cho vay gần 3.000 tỷ đồng

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của AGG đạt 9.293 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho giảm từ 3.722 tỷ đồng xuống còn 2.014 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này còn có khoản phải thu về cho vay lên đến gần 3.050 tỷ đồng (chủ yếu là ngắn hạn), chiếm đến 1/3 tổng tài sản. Các đối tượng cho vay đều là bên liên quan.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của AGG ghi nhận 6.417 tỷ đồng, giảm 25% so với năm trước. Số dư nợ vay tài chính cuối kỳ ở mức 1.460 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp này còn gần 315 tỷ đồng nợ trái phiếu ngắn hạn (dài hạn đến hạn trả).

Đầu năm nay, AGG đã bị UBCKNN xử phạt hành chính 92,5 triệu đồng do công ty không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật. Cụ thể: công ty không công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử của ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của HNX và của công ty các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu năm 2020, 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020. Báo cáo định kỳ Tinh hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022);

Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của HNX và của Công ty các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021, 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021, 2022; Kết quả chào bán trái phiếu mã trái phiếu AGGH2122001; Báo cáo tài chính bán niên 2023.