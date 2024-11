Dòng tiền trực chờ đổ về The Opus One trước đỉnh giá mới của thị trường căn hộ TP HCM

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tại TP HCM tiếp tục khan hiếm, giỏ hàng mới đến từ các chủ đầu tư uy tín được mở bán tại khu Đông, như The Opus One, đang tạo nên lực hút mạnh mẽ khi chú trọng phát triển hệ tiện ích đồng bộ, kết nối hạ tầng giao thông trọng điểm, mang đến nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng.

Nguồn cung chạm đáy, giá tiếp tục tăng

Theo CBRE Việt Nam, quý IV/2024, TP HCM sẽ có thêm 3.000 căn hộ chào bán sơ cấp, nâng tổng nguồn cung năm nay lên 5.000 căn. Con số này giảm gần 60% so với cùng kỳ 2023 và bằng gần 1/3 so với năm 2022. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung mới được CBRE dự báo sẽ tiếp diễn trong năm 2025.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã gián tiếp đẩy giá bán sơ cấp và thứ cấp cùng tăng mạnh. “Giá chung cư TP HCM có thể tăng thêm 5 - 7% trong năm tới. Thị trường vẫn hấp thụ tích cực nhờ nhu cầu nhà ở cao”, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc cấp cao CBRE, nhận định.

Đặc biệt, với việc TP HCM chính thức áp dụng bảng giá đất mới từ 31/10/2024, các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai, như tiền sử dụng đất, thu nhập cá nhân, phí, lệ phí chuyển nhượng… sẽ tăng theo.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, nhận định bảng giá đất mới khiến nhà phát triển buộc phải điều chỉnh giá thành BĐS. Lúc này, lợi thế về giá sẽ thuộc về các dự án đã ổn định về quy hoạch. Đồng thời, người mua xuống tiền giai đoạn này cũng sẽ tránh được “cú sốc” tăng giá kép do chênh lệch cung cầu và bảng giá đất mới.

Bối cảnh nguồn cung khan hiếm cùng xu hướng tăng giá cũng là những yếu tố giúp The Opus One, dự án cao tầng cuối cùng tại Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) gia tăng sức hút ngay từ khi ra mắt. Giai đoạn cuối năm, khách hàng và nhà đầu tư đều tăng tốc tìm kiếm các sản phẩm tiềm năng, dòng tiền dường như đều đang chực chờ đổ về “tân binh” trong lòng Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn.

Những giá trị độc tôn giúp The Opus One thăng hạng

Kiến tạo nên The Opus One là Vinhomes và Tập đoàn SAMTY (Nhật Bản). Trong đó, Vinhomes là tác giả của những đại đô thị đáng sống bậc nhất tại Việt Nam. Còn SAMTY là một trong những tập đoàn BĐS lâu đời nhất Nhật Bản, sở hữu khối tài sản tỷ USD và niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo. Ra đời từ cú bắt tay của hai thương hiệu BĐS danh tiếng, tiềm lực tài chính mạnh mẽ, kinh nghiệm hàng đầu, The Opus One được cả thị trường trông đợi với những giá trị độc tôn cùng tiềm năng tăng giá vượt trội.

Sức hút của The Opus One, đầu tiên chính là từ vị trí “trung tâm trong lòng trung tâm” rất đắt giá. Tại Vinhomes Grand Park chưa từng có dự án nào nằm cách hệ sinh thái Vingroup hoàn chỉnh chỉ trong vòng 1 đến 10 phút đi bộ như The Opus One. Chỉ vài bước chân, cư dân đã có thể tới ngay TTTM Vincom Mega Mall, đại công viên rộng 36ha, “vũ trụ giải trí” VinWonders, quảng trường Golden Eagle, trường học Vinschool hệ Cambridge, sân tập golf 2 tầng 36 slots, toà tháp văn phòng cao 43 tầng, bệnh viện quốc tế Vinmec, các tuyến phố thương mại dịch vụ Broadway, Ginza, bến du thuyền…

Thêm vào đó, The Opus One còn nằm trong khu vực kết nối trực tiếp với tuyến đường Vành đai 3 xuyên tâm đại đô thị, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sắp sửa vận hành, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đặc biệt, dự án sẽ hưởng lợi lớn khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành công suất phục vụ 25 triệu khách/năm hoàn thành giai đoạn I và năm 2026.

Những dự án hạ tầng giao thông quan trọng cùng hệ tiện ích thời thượng, đẳng cấp bao bọc xung quanh dự án không những giúp các căn hộ có tính thanh khoản cao, tăng giá nhanh theo thời gian, mà còn thúc đẩy tiềm năng cho thuê, thu hút tập khách hàng cao cấp gồm các doanh nhân thành đạt, chuyên gia trong và ngoài nước làm việc tại khu Đông.

Yếu tố tiếp theo tạo nên giá trị khác biệt cũng như sức hút cho The Opus One là hệ tiện ích mang phong cách nghỉ dưỡng hạng sang. Sau một ngày dài làm việc, chào đón bước chân cư dân trở về nhà là cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với những hàng cây đa tầng, thảm cỏ xanh, giàn dây leo, thác tràn, vườn sương mù, vườn treo nhiệt đới... Những giây phút thư giãn của cư dân càng trở nên đắt giá với khu thể thao dưới nước aqua gym, hồ bơi vô cực 3 tầng và pool-bar lấy cảm hứng từ những ngọn đồi khoáng đạt, phòng gym giữa tầng không…

Hoàn thiện cuộc sống của giới thượng lưu tại The Opus One chính là không gian mang đậm phong cách quý tộc bên trong từng căn hộ - nơi các kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất thể hiện sức sáng tạo và tiêu chuẩn hoàn mỹ trong từng chi tiết.

Các chuyên gia đánh giá, The Opus One hội tụ đầy đủ tất cả các tiêu chí “nhất-định-phải-có” để có thể chinh phục được tập khách hàng thượng lưu, có gu thưởng lãm và nhu cầu hưởng thụ cuộc sống ở tầm cao. Với những giá trị độc tôn, dự án đã khẳng định được vị trí Top 1 thị trường, trở thành viên ngọc sáng giá của khu Đông TP HCM.