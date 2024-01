Dự án The Dragon Castle bàn giao căn hộ tòa tháp Jinju Tower cho khách hàng trước tết Giáp Thìn 2024

Tọa lạc tại số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, dự án The Dragon Castle có tổng số lượng căn hộ là 1.288 căn, gồm 3 tòa tháp (Jinju Tower - Bada Tower – San Tower), mỗi tòa cao 25 tầng.

Dự án mang tên The Dragon Castle bắt nguồn từ tên gọi Hạ Long trong tiếng Việt có nghĩa là Rồng Đáp và xây dựng ý tưởng thiết kế The Dragon Castle trở thành tòa lâu đài - nơi ở được bảo vệ tối đa bởi loài Rồng. Ngoài ra, vị trí dự án cũng có liên hệ với tên gọi khi lấy cảm hứng từ địa thế phía sau là núi, phía trước là biển.

Dự án đã bàn giao hai tòa tháp Bada Tower và San Tower vào giữa năm 2023, riêng tòa tháp Jinju Tower dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao trước Tết Giáp Thìn 2024. Tòa tháp có 431 căn hộ, mỗi tầng gồm 20 căn. Hàng trăm cư dân đang chuẩn bị nhận bàn giao căn hộ, sẵn sàng dọn về an cư tại tổ ấm mới tại dự án bên vịnh kỳ quan Hạ Long.

Các tiện ích được giới thiệu với khách hàng trong giai đoạn bán hàng đều đã được hoàn thiện trong thực tế: cầu kính trên cao để ngắm nhìn Vịnh Hạ Long, sân chơi nước dành cho trẻ em, bể bơi 4 mùa với tầm nhìn hướng vịnh, phòng gym & yoga với nhiều trang thiết bị hiện đại, sân thể thao tại tầng trệt, khu vực BBQ… Điều này cho thấy cam kết và uy tín của chủ đầu tư trước – trong – sau khi bán hàng.

Để đảm bảo an ninh cho cư dân, tòa nhà được trang bị công nghệ an ninh 24/7 với hệ thống camera tiên tiến, thang máy có hệ thống lọc không khí, thiết bị nhận diện gương mặt, hệ thống kiểm soát xe ra vào ở tầng hầm, bảo vệ chuyên nghiệp.

Ngoài chất lượng Hàn Quốc 100% từ thiết kế đến vận hành, chủ đầu tư N.H.O còn chăm sóc đời sống thường nhật của cư dân The Dragon Castle bằng phong cách sống Hi LIFE - một lối sống mới khiến cộng đồng cư dân trở nên văn minh, gắn kết hơn.

Điều này thể hiện qua việc thành lập Hi CLUB - không gian dành cho việc giao lưu, kết nối và phát triển tri thức cho toàn thể cư dân. Tại Hi CLUB, cư dân được tham gia vào nhiều chương trình bổ ích, hoạt động lý thú, như: câu lạc bộ tiếng Anh, lớp đọc sách dành cho trẻ em, lớp yoga, hoạt động tái chế chai nhựa bảo vệ môi trường, vẽ tranh… Những điều này giúp cư dân tìm thấy niềm vui khi được học hỏi, được phát triển, được gặp gỡ những người cùng sở thích - từ trẻ em đến các bậc cha mẹ, ông bà.

Đồng thời, các hoạt động vui chơi, sự kiện gắn kết cộng đồng thường xuyên được tổ chức tại The Dragon Castle do Alpha Plus – đơn vị quản lý vận hành tổ chức, như: lễ hội Trung Thu, đêm tiệc Giáng sinh, cùng trang trí chung cư lễ Noel… vừa gắn kết cộng đồng vừa mang lại cảm giác yên ấm, an toàn cho mỗi cư dân nơi đây, biến The Dragon Castle trở thành nơi đáng sống.

Đặc biệt, một trong những lý do khiến The Dragon Castle được nhiều khách hàng quan tâm và chọn mua bởi tầm view hướng núi và hướng vịnh Hạ Long - không bị che chắn bởi bất kỳ công trình cao tầng nào cả. View là một trong những giá trị quan trọng của một căn hộ, nhưng trong thời buổi quỹ đất ngày một khan hiếm và tốc độ đô thị hóa diễn ra chóng mặt như hiện nay, rất nhiều view thơ mộng như dòng sông, cánh đồng đều đã bị biến đổi, thay vào đó là các tòa nhà hoặc các công trình cao tầng khác che chắn tầm mắt. Vịnh Hạ Long sở hữu một cảnh quan đặc sắc có một không hai với hơn nghìn hòn đảo muôn hình vạn trạng, hòa quyện với trời biển tạo nên một bức tranh thuỷ mặc tráng lệ nhất là vào lúc bình minh và hoàng hôn. Với một vùng đất được thế giới xếp hạng là kỳ quan thiên nhiên như Hạ Long, cảnh quan nơi đây sẽ được gìn giữ cẩn trọng, đồng nghĩa với tầm nhìn mãn nhãn ra kỳ quan thiên nhiên này là vĩnh cửu, không bao giờ thay đổi và giá trị gia tăng theo thời gian.

Nằm nép mình giữa biển và núi, The Dragon Castle còn có một vị trí đắc địa và dễ dàng kết nối: chỉ mất 2 phút đến Aeon Mall Hạ Long; 5 phút đến các tuyến giao thông chính (cao tốc, Trung tâm văn hóa mới, cầu Bãi Cháy); 10 phút đến trung tâm thành phố (khu du lịch trọng điểm, trung tâm hành chính)… Nằm sát bên AEON Mall, The Dragon Castle là sự lựa chọn đúng đắn không chỉ cho những nhà đầu tư kỳ vọng thị trường tăng giá về sau, mà còn với những người thực sự quan tâm đến chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình về lâu dài.

Ngoài ra, từ The Dragon Castle thì cư dân có thể dễ dàng đến với các điểm tham quan vui chơi chỉ trong ít phút. Riêng thành phố Hạ Long với hơn 700 đảo lớn nhỏ, hàng chục tour du lịch thăm vịnh với đủ loại hình kỳ thú: hang động, bơi thuyền kayak, lặn, với hàng chục điểm đến đã đủ cho cả gia đình trải nghiệm trong nhiều ngày. Công viên giải trí Sun World Hạ Long cách dự án chừng 7 phút xe với các trò chơi nước hiện đại sôi động. Đảo Tuần Châu cách dự án chỉ 10 phút di chuyển với bãi cát trắng trải dài, làn nước trong xanh cùng các hoạt động giải trí đa dạng, độc đáo và hiện đại bậc nhất miền Bắc.

“Để có thể thăm thú hàng chục điểm đến nổi tiếng và trở về nhà chỉ trong ít phút là ước mơ của biết bao người yêu du lịch trên thế giới. Và căn hộ hiện đại tại The Dragon Castle cũng sẽ đem lại cho các gia đình nhiều cuối tuần thú vị khi cùng nhau khám phá thiên nhiên, thưởng thức các trò chơi nước, nâng cao sức khỏe, trải nghiệm và tạo thêm nhiều gắn kết giữa các thành viên. Bên cạnh đó, với con số 4 triệu du khách thăm Hạ Long mỗi năm, căn hộ The Dragon Castle có một tiềm năng khai thác cho thuê đầy hứa hẹn” đại diện chủ đầu tư kết luận.

Hiểu rõ nhu cầu cũng như những khó khăn tài chính của khách hàng trong giai đoạn hiện nay, chủ đầu tư The Dragon Castle giãn tiến độ thanh toán đến 3 năm, tặng nội thất lên đến 140 triệu đồng và chỉ cần đóng 30% giá trị căn hộ là đã được xách vali vào ở ngay. Mua nhà mà được trả chậm trong ba năm giúp nhiều khách hàng chủ động hơn trong việc thu xếp nguồn tiền, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Là một tổ hợp bất động sản ven biển, The Dragon Castle là một phần nằm trong dòng chảy phát triển về du lịch và kinh tế của thành phố Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.