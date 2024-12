Nhu cầu thuê nhà đang tăng trưởng rất mạnh

Thị trường BĐS còn nhiều cơ hội bứt phá

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, trên nền tảng kinh tế tăng trưởng tích cực, thị trường BĐS Việt Nam đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất và đang bám sát “đoạn cuối” của quá trình phục hồi với các kết quả tích cực về nguồn cung, lượng giao dịch. Mặc dù mức độ phục hồi của thị trường vẫn có sự phân hóa theo, phân khúc và khu vực. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn nhiều cơ hội bứt phá, đặc biệt là trên nền tảng kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ.

Đồng quan điểm này, TS Nguyễn Minh Phong, Phó Ban tuyên truyền lý luận, Tiến sĩ kinh tế, Biên tập viên Cao cấp, Thư ký Hội đồng khoa học - nghiệp vụ Báo Nhân Dân, khẳng định, khả năng kinh tế năm 2024 tăng trưởng vượt trội là rất tích cực. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, cùng với sự tham gia tích cực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, nền kinh tế năm 2025 sẽ bứt phá phát triển, chuẩn bị cho sự khởi đầu Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, nhờ GDP tăng mạnh, lạm phát được kiểm soát và hạ tầng cải thiện. Đặc biệt là đầu tư nước ngoài.

Việt Nam với nhiều lợi thế cạnh tranh như vị trí địa lý thuận lợi, môi trường đầu tư ổn định và chi phí sản xuất hấp dẫn, các điều kiện chính sách, môi trường đầu tư, dân số hay đô thị hóa tại Việt Nam, cầu vượt cung ở hầu hết các phân khúc chủ đạo như công nghiệp và hậu cần (I&L), nhà ở, văn phòng và bán lẻ…sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên toàn cầu.

Nguồn vốn dự kiến sẽ tiếp tục “đổ bộ” vào các tỉnh, thành phố lớn như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương,...., không chỉ là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng cho các địa phương trong kỷ nguyên mới mà còn thu hút lượng lớn chuyên gia chất lượng cao trong và ngoài nước đến sinh sống và làm việc. Từ đó, tạo ra các nhu cầu về nhà ở cao cấp, đặc biệt là nhu cầu căn hộ cao cấp tại khu vực trung tâm. Đây là cơ hội lớn để các nhà đầu tư BĐS khai thác và phát triển những sản phẩm phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường vừa mang lại giá trị gia tăng dài hạn.

Đánh giá về sự khan hiếm và tương lai của căn hộ nội đô Hà Nội, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch VARS chia sẻ, căn hộ cho thuê cao cấp đã nổi lên và dự kiến sẽ có bước phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu về nhà ở tạm thời và lâu dài tầng lớp trung lưu và thượng lưu Việt Nam, cùng với nhu cầu từ đội ngũ chuyên gia quốc tế đang được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự mở rộng của các khu công nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt là tại Hà Nội, với nhu cầu luôn duy trì ở mức cao và trong xu hướng tăng nhờ vị thế “top” dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kéo theo khoảng 10.000 người lao động nước ngoài mỗi năm, chủ yếu là các chuyên gia, nhà quản lý.

Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ cho thuê cao cấp tại Hà Nội, đặc biệt là khu vực trung tâm, để đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng cao nói trên hiện vẫn duy trì ở mức thấp do thiếu vắng các dự án mở bán mới. Cụ thể, sơ bộ năm 2024, nguồn cung tại Hà Nội đã tăng trưởng mạnh mẽ sau giai đoạn sụt giảm nghiêm trọng, với khoảng 30 nghìn sản phẩm mở bán mới. Nhưng nguồn cung ở khu vực trung tâm Hà Nội vẫn chỉ đóng góp tỷ trọng khoảng 1% vào tổng nguồn cung căn hộ mở bán trong thành phố. Trong tương lai, nguồn cung tại khu vực trung tâm chỉ có thể “trông chờ” từ các dự án căn hộ dịch vụ hoặc các dự án cải tạo chung cư, tập thể cũ.

Do đó, lựa chọn đầu tư căn hộ cao cấp, hạng sang tại các quận lõi trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng, là phương án đầu tư tương đối phù hợp, mỗi sản phẩm này đều là cơ hội đầu tư tương đối “hiếm hoi" trong bối cảnh nguồn cung ở khu vực trung tâm Hà Nội sẽ tiếp tục khan hiếm khi quỹ đất nội đô cạn kiệt và các quy định nghiêm ngặt về mật độ, xây dựng. Đây cũng là xu hướng đã xuất hiện từ lâu và đang rất phát triển tại các quốc gia trên thế giới.

Chia sẻ về tiềm năng đầu tư của căn hộ cho thuê - lease home, ông Lê Đình Chung, Tổng giám đốc SGO Homes, cho biết thêm, thị trường căn hộ cho thuê tại trung tâm các thành phố lớn đang tương đối phát triển với giá thuê duy trì mức tăng ổn định và tỷ lệ lấp đầy cao trên 80%. Việc đầu tư căn hộ cho thuê sẽ mang lại cho khách hàng lợi nhuận kép từ dòng tiền cho thuê đều đặn và giá trị gia tăng bền vững theo thời gian.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ chung cư cao cấp, hạng sang ở khu vực trung tâm các thành phố lớn khan hiếm, căn hộ dịch vụ cho thuê dài hạn hạng sang, được quản lý, vận hành bởi các đơn vị uy tín với hệ thống tiện ích đẳng cấp, ở khu vực trung tâm, sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư BĐS khi có nguồn thu ổn định từ tệp khách hàng lưu trú lâu dài, chuyên gia, cộng đồng nước ngoài. Đây cũng là dòng sản phẩm đang rất được quan tâm trong những năm gần đây cùng dòng tiền đầu tư dịch chuyển từ biển về phố.

Theo đó, dẫn ví dụ về 1 dự án căn hộ dịch vụ đang phát triển tại khu vực lõi trung tâm Hà Nội, ông Chung cho biết, The Ninety Complex là ứng viên tiềm năng trong danh mục căn hộ lease home, với lợi thế vị trí hoàng kim, tiện ích dịch vụ tiêu chuẩn Quốc tế, quản lý vận hành chuẩn khách sạn,... Đặc biệt, với mức giá bán so với thị trường cùng phân khúc có pháp lý lâu dài thấp hơn từ 35-70% nhưng giá cho thuê lại cao hơn căn hộ lâu dài từ 25-50%, căn hộ dịch vụ cho thuê là sản phẩm mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất trong các loại phân khúc.

Nhu cầu thuê nhà tăng trưởng mạnh.

Chia sẻ tại Tọa đàm, TS. Thành cho biết, nhu cầu thuê nhà đang tăng trưởng rất mạnh trong những năm gần đây. Thuê nhà trở thành từ khóa “hot” đối với cả người đi thuê - bên cầu và phía nhà đầu tư - bên cung. Trong đó, nhu cầu thuê nhà được hình thành bởi 4 nhóm chính, bao gồm người nước ngoài; người Việt Nam có nhu cầu tìm nơi sống phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, làm việc, học hành; thế hệ trẻ - gen Z với lối sống thay đổi, đề cao sự linh hoạt và chất lượng cuộc sống và người có thu nhập thấp.

Trả lời cho câu hỏi về nhóm quyết định sự phát triển của xu hướng thuê nhà, TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng, người nước ngoài là nhóm đóng vai trò quan trọng nhất, khi số lượng nhu cầu của đối tượng này đang không ngừng gia tăng cùng sự mở rộng của các KCN và quá trình đô thị hóa. Còn nhóm vai trò quan trọng tiếp theo là nhóm thu nhập thấp.

Quan điểm có phần hơi khác với TS. Nguyễn Minh Phong, TS. Võ Trí Thành cho rằng, thế hệ trẻ - gen Z mới là nhóm có tác động lớn nhất tới xu hướng thuê nhà, nhất là nhà ở cao cấp. Bởi tầng lớp giàu có đã có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa.

Đồng quan điểm với TS. Võ Trí Thành, chia sẻ thêm về đặc trưng về nhóm khách thuê khăn hộ, dưới góc độ doanh nghiệp, ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc SGO Homes cho biết, đối với lease home - phân khúc cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp, bao gồm những chuyên gia nước ngoài và những người có điều kiện kinh tế, trong đó có thế hệ gen Z. Các tiêu chí lựa chọn căn hộ để thuê với các đối tượng này lần lượt là vị trí, tiện ích, chất lượng sản phẩm và đơn vị quản lý vận hành.

Chia sẻ về thực trạng việc vận hành, khai thác cho thuê các khu căn hộ khách sạn, căn hộ dịch vụ tại Việt Nam, đặc biệt ở khu vực trung tâm thành phố lớn hiện nay. Bà Đinh Thị Nga, Giám đốc vận hành khách sạn - T&T Hospitality, đơn vị có khoảng 13 dự án cho thuê cho biết hầu hết các dự án căn hộ dịch vụ đều ở các khu vực trọng điểm về du lịch, bởi trước dịch Covid-19, khái niệm căn hộ dịch vụ tại khu vực đô thị còn rất mới. Phải đến sau thời điểm Covid-19, căn hộ dịch vụ, căn hộ khách sạn mới “lên ngôi”, nhờ thực tế đặc điểm sản phẩm không chịu rủi ro tạm dừng, vẫn được vận hành ngay trong thời điểm dịch.

So với sản phẩm căn hộ khách sạn, các sản phẩm căn hộ dịch vụ tại các thành phố lớn đang được nhà đầu tư ưa chuộng hơn nhờ hiệu quả vận hành. Theo đó, tỷ lệ lấp đầy các căn hộ dịch vụ tại Hà Nội và Hồ Chí Minh đang ở mức cao hơn so với sản phẩm khách sạn. Cụ thể, tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn ở 2 đô thị đặc biệt nằm trong khoảng từ 68-70%, trong khi tỷ lệ lấp đầy căn hộ dịch vụ tại các dự án thuộc Hà Nội có tỷ lệ lấp đầy từ 80 - 89%. Không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú tại các sản phẩm được hoàn thiện với tiêu chuẩn từ 4-5* trở lên, có tiện ích, chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn. Sản phẩm căn hộ dịch vụ còn đáp ứng nhu cầu sinh sống của đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, như nhu cầu nấu ăn, có không gian sinh hoạt, giao lưu cùng cộng đồng.

Tại Hà Nội, nguồn cung căn hộ khách sạn, căn hộ dịch vụ rất khan hiếm, và sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong 2 năm tới. Nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu rất cao, giúp giá thuê tăng trưởng ít nhất 5%/năm/m2 và giá cho thuê tăng từ hai chữ số mỗi năm/căn hộ/chu kỳ thuê.

Làm rõ những ưu, nhược điểm của căn hộ cho thuê lease home với căn hộ chung cư thông thường, ông Lê Đình Chung cho biết, đây là dòng sản phẩm tiềm năng cho các nhà đầu tư. Bởi rất khó tìm kiếm các sản phẩm nhà ở lâu dài tại các quận lõi trung tâm phù hợp để đầu tư, vì với mặt bằng giá “neo” cao hiện tại, mặc dù vẫn còn khả năng tăng trưởng về giá trong tương lai, tuy nhiên, dư địa tăng trưởng sẽ không còn nhiều. Do đó, nhu cầu đầu tư sẽ hướng đến các sản phẩm đem lại giá trị thương mại, nghĩa là khả năng khai thác cho thuê. Như vậy, lease home sẽ là sản phẩm phù hợp, vì không chỉ có thể khai thác cho thuê mà tỷ suất sinh lời cũng rất tốt và bền vững. Những sản phẩm tạo ra giá trị thương mại tốt và linh hoạt như lease home đồng thời có khả năng “dễ” thanh khoản.

Một vấn đề khác được các chuyên gia thảo luận sôi nổi tại tọa đàm là vấn đề liên quan đến câu chuyện thời gian sở hữu sản phẩm căn hộ cho thuê lease home.

Theo đó, các chuyên gia tại Tọa đàm cho rằng, với các công trình cấp 1 tại khu vực nội đô, khả năng dự án được tiếp tục gia hạn sau thời gian 50 năm là rất tích cực. Như vậy, nếu lựa chọn các dự án sẵn sàng đưa vào sử dụng ở khu vực trung tâm được quản lý, vận hành tốt, thì khả năng hồi vốn là rất nhanh. Hơn thế nữa, với giá bán thấp hơn khoảng 40% căn hộ lâu dài, nhà đầu tư có thể dùng phần chi phí này để đầu tư các loại hình sản phẩm khác nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận.

Để đạt hiệu quả đầu tư, dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Luật sư sáng lập của Công ty Luật TNTP cho biết, người mua căn hộ dịch vụ cần quan tâm tới 3 nhóm vấn đề, bao gồm pháp lý chủ đầu tư khi thực hiện triển khai dự án, pháp lý đối với người thuê nhà lâu năm và giữa người thuê nhà với người cho thuê, có thể là chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành hoặc nhà đầu tư cá nhân.

Theo TS. Võ Trí Thành, lựa chọn thuê nhà còn là hành động mang ý nghĩa xã hội, khi góp phần pha loãng nhu cầu căn hộ, góp phần kéo mặt bằng giá phù hợp hơn, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp có điều kiện tiếp cận với nhà ở.

Còn bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam khẳng định, thị trường căn hộ dịch vụ cho thuê, nhất là tại khu vực trung tâm các thành phố lớn, đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển mạnh mẽ nhờ tăng trưởng kinh tế, làn sóng FDI dồi dào và thay đổi trong lối sống, đề cao sự di chuyển linh hoạt về chỗ ở và chất lượng dịch vụ, tiện ích,...Những dự án chất lượng, pháp lý chuẩn chỉ, được hoàn thiện và vận hành bởi các đơn vị uy tín sẽ góp phần làm đa dạng và sinh động phân khúc căn hộ, nhất là trong khu vực trung tâm các thành phố lớn.