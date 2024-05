Du lịch quốc tế đạt 97% mức trước đại dịch COVID-19

Theo báo cáo của UN Tourism, từ tháng 1-3 năm nay, 285 triệu lượt khách du lịch đã thực hiện các chuyến đi quốc tế, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2023. UN Tourism dự báo ngành du lịch quốc tế sẽ phục hồi hoàn toàn hoặc thời gian còn lại của năm sẽ tăng 2% so với mức năm 2019. Lượng khách quốc tế đến khu vực châu Á và Thái Bình Dương gia tăng đáng kể, từ 65% mức năm 2019 trong quý I/2023 lên 82% trong 3 tháng đầu năm nay. Khu vực Trung Đông cũng chứng kiến sự gia tăng mạnh khi lượng du khách quốc tế đến đây cao hơn 36% mức trước đại dịch. Châu Âu cũng đón 120 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 1% so với năm 2019. Châu Phi cũng ghi nhận mức tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi lượng du khách quốc tế đến châu Mỹ đạt 99% mức năm 2019.

Đánh giá cao kết quả đạt được, Tổng thư ký UN Tourism Zurab Pololikashvili nhấn mạnh tác động tích cực của du lịch đối với các nền kinh tế địa phương và sinh kế của hàng triệu người. Ông cũng cho rằng cần phải thúc đẩy tính bền vững khi giải quyết các tác động bên ngoài và tác động của ngành du lịch đối với tài nguyên và cộng đồng.

Tổng doanh thu từ du lịch quốc tế trong năm ngoái đạt 1.700 tỷ USD, tương đương 96% mức trước đại dịch COVID-19 theo giá trị thực tế.