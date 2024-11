Sẵn sàng khám phá chuỗi sự kiện tuyển dụng phi công của Emirates tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Sự kiện tuyển dụng phi công tại Hà Nội sẽ diễn ra vào 7 giờ tối ngày 29 tháng 11 và 10 giờ sáng ngày 30 tháng 11. Tại TP. Hồ Chí Minh, các buổi tuyển dụng sẽ diễn ra vào 7 giờ tối ngày 01 tháng 12, 10 giờ sáng ngày 02 tháng 12 và 5 giờ chiều cùng ngày. Các phi công mong muốn ứng tuyển cần phải tham gia một trong các khung giờ sự kiện kể trên. Tại sự kiện lần này, các ứng viên tiềm năng sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về quy trình tuyển dụng của Emirates, các vị trí đang được tuyển dụng, các chương trình đào tạo, lộ trình nghề nghiệp cùng các thông tin phúc lợi. Đặc biệt, các phi công ứng tuyển có cơ hội trò chuyện trực tiếp với các phi công hiện tại của Emirates.

Ứng viên tại miền Bắc có thể đăng kí tham gia sự kiện tại khách sạn Hilton Garden Inn Hanoi qua liên kết này: http://bit.ly/417Jog9

Ứng viên tại miền Nam có thể đăng kí tham gia sự kiện tại khách sạn Pullman Saigon Centre qua liên kết này: https://bit.ly/3AMr7u1

Ông Majid Al Falasi, Giám đốc Quốc gia của Emirates tại Việt Nam, cho biết: “Việt Nam là một thị trường phát triển nhanh với nhu cầu du lịch quốc tế ngày càng gia tăng. Emirates cam kết hỗ trợ sự phát triển này thông qua việc tuyển dụng thêm các phi công giàu kinh nghiệm. Làm việc tại Emirates, các phi công tài năng được nâng tầm sự nghiệp với cơ hội lái một trong những máy bay hiện đại bậc nhất thế giới, được đào tạo toàn diện và hưởng nhiều phúc lợi hấp dẫn. Chúng tôi mong muốn chào đón những cá nhân tài năng của ngành hàng không tại Việt Nam khi chúng tôi mở rộng hoạt động tại thị trường năng động này.”

Nhiều cơ hội hơn cho các phi công tại Emirates

Emirates đã công bố những thay đổi đáng kể đối với việc tuyển dụng phi công năm nay, bao gồm mức lương cao hơn, các vai trò mới và bộ tiêu chí được cập nhật. Các phi công có kinh nghiệm muốn gia nhập Emirates có thể khám phá các cơ hội trong bốn chương trình: Direct Entry Captains, Accelerated Command, First Officers Type Rated, và First Officers Non-Type Rated.

Direct Entry Captain: Để điều khiển các máy bay A350 hoặc A380 đáng mong đợi của Emirates, ứng viên cần có ít nhất 7.000 giờ kinh nghiệm bay trên máy bay thương mại nhiều phi hành đoàn, nhiều động cơ. Vị trí này mang đến cơ hội chỉ huy các chuyến bay trên những loại máy bay tiên tiến nhất trên thế giới.

Accelerated Command Programme: Chương trình nâng cao trình độ cấp tốc được thiết kế cho các Cơ trưởng Airbus và Boeing có ít nhất 1.000 giờ kinh nghiệm bay Airbus fly-by-wire hoặc Boeing, chương trình này tạo cơ hội để các phi công được chuyển vào môi trường hàng không toàn cầu. Các Cơ trưởng sẽ gia nhập với tư cách Cơ phó với gói lương cao hơn và đủ điều kiện nâng cấp lên vị trí Cơ trưởng sau 700 giờ bay và hai kỳ kiểm tra tái cấp thành công, thường đạt được trong hơn một năm.

First Officers – Non-Type Rated: Emirates cung cấp cơ hội cho các Cơ phó non-type rated có kinh nghiệm trên máy bay turbo prop hoặc phản lực. Những phi công này sẽ được đào tạo đầy đủ để lái đội tàu bay thân rộng của Emirates, bao gồm các máy bay Boeing 777-X mới sẽ gia nhập đội tàu bay vào năm 2025.

First Officers: Chương trình này dành cho các ứng viên có kinh nghiệm trên máy bay nhiều động cơ, nhiều phi hành đoàn, có ICAO ATPL hợp lệ và ít nhất 2.000 giờ trên máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 20 tấn. Vị trí này cho phép các phi công gia nhập đội bay uy tín của Emirates và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động toàn cầu của hãng hàng không.

Emirates - Trao quyền cho nhân tài trong ngành hàng không tại Việt Nam

Ngành hàng không Việt Nam ghi nhận tốc độ phát triển ấn tượng. Emirates đang thúc đẩy việc tuyển dụng các phi công tài năng người Việt Nam để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng toàn cầu. Khi gia nhập Emirates, các phi công sẽ là một phần của hãng hàng không hàng đầu thế giới với mạng lưới rộng khắp tại hơn 148 điểm đến trên sáu châu lục. Các phi công sẽ có cơ hội lái một trong những đội tàu bay thân rộng hiện đại nhất, bao gồm Airbus A380, Boeing 777, và các máy bay A350 và 777X sắp tới, đồng thời được làm việc trong môi trường trang bị công nghệ hàng không tiên tiến.

Chương trình tuyển dụng lần này không chỉ hỗ trợ kế hoạch mở rộng của Emirates mà còn trao quyền cho các nhân lực tài năng trong ngành hàng không với chương trình đào tạo và cơ hội phát triển nghề nghiệp đẳng cấp thế giới.

Đào tạo tại Emirates

Emirates cung cấp chương trình đào tạo nội bộ toàn diện, dựa trên dẫn chứng tại các cơ sở đào tạo phi công tiên tiến của hãng tại Dubai, nơi hiện đang có mười máy mô phỏng. Hãng cũng đang xây dựng một cơ sở đào tạo mới với sáu khoang mô phỏng bay hoàn chỉnh cho các máy bay A350 và 777X, dự kiến mở cửa vào cuối năm nay.