Dương Domic dẫn đầu hạng mục Nghệ sĩ mới của năm tại Giải Cống hiến lần thứ 19 - 2025

Chỉ trong hơn một năm qua, Dương Domic (sn 2000) đã có bước tiến dài trên con đường âm nhạc. Từ một thực tập sinh ít tên tuổi, anh bứt phá mạnh mẽ sau khi tham gia Anh Trai Say Hi, chương trình đã giúp định hình phong cách và nâng tầm vị thế của anh trong làng nhạc. Với ngoại hình sáng sân khấu, khả năng trình diễn đa dạng từ hát, rap đến vũ đạo, Dương Domic nhanh chóng thu hút một lượng lớn người hâm mộ và trở thành cái tên được săn đón.

Nỗ lực không ngừng nghỉ tại Anh Trai Say Hi đã giúp Dương Domic giành danh hiệu The Best Transformer (Anh Trai Đột Phá Nhất) trong đêm chung kết. Thành công này đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi từ một nghệ sĩ ít được biết đến với 3.000 người theo dõi trên Instagram, anh đã vươn lên với 944.000 người theo dõi, tăng hơn 300 lần trong chưa đầy một năm. Đây là kết quả xứng đáng cho những năm tháng rèn luyện và kiên trì theo đuổi đam mê âm nhạc của anh.

Bước đệm vững chắc này giúp anh phát hành EP đầu tay Dữ liệu quý vào tháng 11/2024. Dương Domic tiếp tục khẳng định sức hút với loạt thành tích ấn tượng trên các nền tảng nhạc số.

Là một nghệ sĩ có khả năng sáng tác, Dương Domic mang đến 4 ca khúc chỉn chu cả về giai điệu lẫn ca từ, nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả trẻ, là Chập chờn, Pin dự phòng, Tràn bộ nhớ và Mất kết nối. Dù chỉ phát hành MV lyrics, các bài hát trong Dữ Liệu Quý vẫn đạt lượt xem ấn tượng trên YouTube, cho thấy sức hút đến từ chính âm nhạc. EP này còn đạt #1 BXH iTunes Việt Nam, đứng đầu BXH Pop Album trên iTunes Việt Nam. Mất Kết Nối, bài hát nổi bật nhất EP cũng vươn lên #1 trên BXH Apple Music Việt Nam và liên tục giữ vị trí cao trên các BXH nhạc số trong nước.

Thành tích này không chỉ khẳng định khả năng sáng tác, trình diễn chỉn chu của anh mà còn cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của thế hệ nghệ sĩ Gen Z trong thị trường nhạc Việt.

Tại Lễ trao giải WECHOICE ngày 12/1/2025, Dương Domic đã chiến thắng hạng mục Rising Artist. Tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2024 diễn ra tối 15/1/2025, Dương Domic xuất sắc giành 3 chiếc cúp, trong đó có hai chiến thắng ở hạng mục Top 10 bài hát được yêu thích nhất với Hào Quang và Tràn Bộ Nhớ, cùng danh hiệu Gương mặt mới xuất sắc nhất.

Bên cạnh sự bứt phá của Dương Domic, cuộc đua Nghệ sĩ mới của năm vẫn còn nhiều ẩn số. Hiện tại, nhạc sĩ Marzuz đang giữ vị trí thứ hai với 6.693 điểm, tạo nên cuộc rượt đuổi giữa hai nghệ sĩ có phong cách âm nhạc hoàn toàn khác biệt.

Là một giải thưởng danh giá, Giải Âm nhạc Cống hiến không chỉ ghi nhận những thành tựu về nghệ thuật mà còn phản ánh sự yêu mến của công chúng dành cho các nghệ sĩ. Chính vì vậy, mỗi phiếu bình chọn không chỉ là một con số mà còn thể hiện sự ủng hộ và ghi nhận đối với những đóng góp của họ.

Lễ trao giải Giải Cống hiến 2025 sẽ diễn ra vào tối 5/3/2025 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ. Liệu Dương Domic có thể giữ vững vị trí dẫn đầu và trở thành chủ nhân của giải thưởng danh giá này? Câu trả lời sẽ sớm được hé lộ trong đêm vinh danh sắp tới.