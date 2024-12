Anh Trai "Say Hi" Hà Nội đêm diễn 3, 4 chứng minh sức hút mạnh mẽ của sản phẩm văn hóa 100% Make in Việt Nam

(Ngày Nay) - Chương trình Anh Trai 'Say Hi' - đúng như tên gọi, là lời chào của những nghệ sĩ trẻ gửi tới công chúng Việt Nam, khẳng định rằng: chúng tôi đã đến và sẵn sàng cất cánh cùng người hâm mộ Việt Nam trên chặng đường dài phía trước. Hành trình "Say Hi" của Anh Trai đã mang đến những đêm concert đầy chân thật và bùng nổ, cuốn hút hàng triệu trái tim khán giả trong và ngoài nước, truyền cảm hứng về khát vọng và niềm tự hào dân tộc.

Từ sự kiện âm nhạc Việt tráng lệ tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình: Anh Trai “Say Hi” Hà Nội với 2 đêm Concert 3, 4 vào ngày 07 và 09/12, nhìn lại concert Blackpink World Tour cũng diễn ra cùng địa điểm cách đây một năm, chúng ta có thể tự hào là số lượng khán giả đi xem Anh Trai “Say Hi” không hề kém cạnh, song song với đó là nội dung và chất lượng chương trình gần gũi với văn hóa người Việt hơn.

6 ngày “không ngủ” của khán giả Thủ đô

Hai đêm concert Anh Trai “Say Hi” tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình đã biến Hà Nội thành tâm điểm truyền thông của cả nước. Xuyên suốt hành trình “Về nguồn”, 30 nghệ sĩ toàn năng từ chương trình thực tế về âm nhạc - có thể nói là có sức ảnh hưởng lớn nhất năm 2024 - không còn là những hình ảnh xa xôi, mà đã tới gần hơn, sống trọn vẹn trong tình yêu thương nồng nhiệt của khán giả Thủ đô.

Các fan không quản ngại đường xa, thời tiết, để dõi theo và ủng hộ nồng nhiệt từng hoạt động của đoàn. Cùng với đó là những tình cảm, sự ghi nhận, động viên khích lệ đến từ Trung ương Đoàn TNCS HCM, Ban lãnh đạo Báo Nhân Dân, và các đơn vị báo chí đã tiếp thêm động lực để các Anh Trai sẵn sàng mang tới những màn trình diễn âm nhạc mãn nhãn - nơi cảm xúc, lòng tự hào và tình yêu dành cho đất nước thăng hoa, lan tỏa sâu rộng đến khán giả Thủ đô và cả nước.

Hàng dài người hâm mộ đã xếp hàng từ 3 giờ sáng, chờ đợi hơn 10 tiếng đồng hồ tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình cho cả hai đêm diễn để được đến gần hơn với thần tượng và hòa mình vào không khí âm nhạc rực cháy của chương trình. Anh Trai “Say Hi” Concert Hà Nội cũng chứng kiến độ bạo chi của fandom các Anh Trai với loạt food truck hoành tráng, xe bus roadshow, những dự án cờ hoa tiếp lửa cho các Anh Trai trước thềm concert.

Anh Trai “Say Hi” Hà Nội - Concert 3,4 diễn ra vào ngày 7 & 9/12/2024 biến SVĐ Quốc gia Mỹ Đình thành một không gian rực lửa với biển người phủ kín khán đài. Những tiếng reo hò, những cái vẫy tay, những cánh tay giơ cao lightstick và những lời ngân nga của khán giả không ngớt suốt gần 4 tiếng đồng hồ cho thấy sức hút của concert và 30 Anh Trai. 30 Anh Trai đã dẫn dắt khán giả đi qua mọi cung bậc cảm xúc, từ lắng đọng đến vỡ òa. Các bài hát có chiều sâu, gợi lên sự cuồng nhiệt, tạo sức hút đặc biệt với khán giả yêu nhạc Việt.

Hàng vạn khán giả SVĐ Quốc gia Mỹ Đình không ngừng hòa nhịp cùng 30 Anh Trai trong từng bài hát, tạo nên không gian âm nhạc đỉnh cao, nơi hàng ngàn tiếng ca hòa làm một, thực sự là một cơn “bão cảm xúc”.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của hai đêm concert chính là hình ảnh quốc kỳ kiêu hãnh hiện lên giữa biển lightstick lấp lánh tại sân vận động quốc Mỹ Đình được đông đảo khán giả chia sẻ trên MXH với những thông điệp đầy tự hào về một concert rất Việt Nam.

Có thể khẳng định, sự đồng điệu về ngôn ngữ và văn hóa đã giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn chiều sâu cảm xúc, trở thành một phần của đêm concert mà họ hằng mong đợi. Anh Trai “Say Hi” Concert 3,4 trở thành một trải nghiệm đáng nhớ, không chỉ cho người xem mà cho cả các Anh Trai đứng trên sân khấu.

Từ “Say Hi” đến “Never Say Goodbye”: Cảm xúc Thật kết nối triệu trái tim

Một trong những yếu tố làm nên thành công vang dội của chuỗi concert Anh Trai “Say Hi” chính là sự gắn kết mật thiết giữa nghệ sĩ và khán giả.

Tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả trong Anh Trai “Say Hi” không đơn thuần là những lời chào hỏi hay khuấy động đám đông, mà là những khoảnh khắc chứa đựng tình cảm đến từ cả hai phía. Mỗi cái vẫy tay, mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói đều chứa đựng sự trân trọng và tình yêu dành cho khán giả. Những khoảnh khắc đặc biệt khi nghệ sĩ tự tay trao nón lá, gấu bông, hay mời fan lên sân khấu cùng biểu diễn đã để lại dấu ấn khó phai.

Đặc biệt, sự yêu mến mà các nghệ sĩ dành riêng cho Thủ đô Hà Nội và người hâm mộ cả nước được thể hiện rõ nét qua từng lời tri ân và hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Với những người hâm mộ, đây không chỉ là buổi biểu diễn mà là hành trình đồng hành, cảm nhận và sống trong những tình cảm từ trái tim 30 Anh Trai.

Cuối chương trình là những khoảnh khắc lưu luyến chẳng muốn tạm biệt thần tượng của hàng vạn khán giả. Tất cả cùng hòa chung nhịp ca khúc Say Hi Never Say Goodbye:

“Chậm lại một chút vì chỉ còn đêm nay nữa thôi

Chậm lại một chút để được nhìn ngắm phút giây trôi…

Tua lại thời gian ngày mà ta không thể quên

Lưu lại khoảnh khắc này mà ta đang kế bên

Giai điệu còn vang thì còn chung nhau cái tên

We say hi! Never say goodbye!”

Trong đêm concert thứ 4, đêm cuối cùng tại Hà Nội, không ít khán giả, đặc biệt là những fan nữ, đã rơi nước mắt không muốn rời SVĐ Mỹ Đình dù chương trình đã kết thúc. Cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều như muốn kéo dài thêm giây phút này, bởi ai cũng hiểu rằng khoảnh khắc này có thể là lần cuối cùng nói lời tạm biệt.

Cùng với đó,trên MXH, vô số lời đề nghị mong mỏi sẽ có thêm những đêm diễn kế tiếp để một lần nữa được cháy hết mình cùng các Anh Trai.

Chính những cảm xúc chân thật này đã tạo nên dấu ấn riêng biệt cho Anh Trai “Say Hi”, giúp chương trình vượt xa khỏi khuôn khổ của một concert thông thường. Điều đọng lại sâu sắc trong lòng khán giả chính là được trân trọng, kết nối và được sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc với nghệ sĩ mà mình mến mộ.

Kết nối tinh hoa dân tộc với thế giới

Đại diện BTC Anh Trai “Say Hi” Concert chia sẻ: “BTC Anh Trai “Say Hi” concert xin chân thành cảm ơn các cơ quan quản lý đã chấp thuận chủ trương, cấp phép và tạo điều kiện tốt nhất để 2 đêm diễn thành công tốt đẹp. Tiếp đến, chúng tôi rất biết ơn và dành lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể khán giả Thủ đô và cả nước đã yêu thương, ủng hộ chương trình cùng 30 Anh Trai trong suốt thời gian qua. Những đêm thao thức, những nỗi mong chờ của khán giả cả nước vẫn chưa dừng lại, hy vọng rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong thời gian tới” .

Anh Trai "Say Hi" Hà Nội – Concert 3, 4 khẳng định chất lượng của một sản phẩm văn hóa 100% Made in Vietnam, được xây dựng trên nền tảng 30 năm sáng tạo có trách nhiệm và kiên định từ Tổ hợp sinh thái Công nghệ Truyền thông Giải trí DatVietVAC Group Holdings.

Âm nhạc của Anh Trai "Say Hi" là sự hòa quyện tinh tế giữa văn hóa Việt Nam đương đại và truyền thống, kết hợp với sáng tạo hiện đại. Các bản phối mới lạ trên nền âm nhạc thịnh hành, xen kẽ với những màn trình diễn đậm đà bản sắc dân tộc, mang lại trải nghiệm vừa gần gũi vừa độc đáo. Khán giả ở mọi độ tuổi dễ dàng hòa mình vào giai điệu, hát theo các Anh Trai và cảm nhận sâu sắc thông điệp chương trình truyền tải. Mỗi đêm nhạc không chỉ là buổi biểu diễn mà còn là hành trình khám phá chiều sâu văn hóa Việt qua lăng kính âm nhạc.

Chuỗi concert của Anh Trai "Say Hi" còn chinh phục khán giả bằng sự đầu tư quy mô vào sân khấu và công nghệ biểu diễn đẳng cấp quốc tế. Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, pháo hoa được kết hợp đồng bộ, khơi gợi mọi cung bậc cảm xúc, từ lắng đọng đến vỡ òa. Mỗi tiết mục trở thành một tác phẩm nghệ thuật toàn diện, kết tinh giữa sự sáng tạo của người Việt và tiêu chuẩn quốc tế, để lại dấu ấn khó phai trong lòng người xem.

