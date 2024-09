EVNGENCO1 tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 tại 2 nhà máy ở Quảng Ninh

Bão số 3 (có quốc tế là Yagi) được các chuyên gia đánh giá là cơn bão có cường độ rất mạnh trong vòng 30 năm gần đây, mức rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp. Dù đã chủ động tích cực ứng phó, nhưng do sức tàn phá quá tàn khốc, trong đó tỉnh Quảng Ninh nói chung và Nhà máy nhiệt điện Uông Bí và nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh nói riêng là một trong những đơn vị chịu nhiều tác động mạnh nhất bởi cơn bão này.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ban ngành, tỉnh/thành phố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1 trong công tác triển khai ứng phó cơn bão số 3, xác định đây là cơn bão mạnh có sức tàn phá lớn, CBCNV tại hai đơn vị đã không chủ quan, lơ là và chủ động các tình huống ứng phó khi bão đổ bộ.

Bão số 3 đi qua đã tàn phá, gây hậu quả nghiêm trọng đối với cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin tại hai đơn vị. Do ảnh hưởng của Bão làm hệ thống điện vận hành không ổn định, các tổ máy nhà máy phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn, nhiều vị trí mặt bằng, nhà xưởng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù vậy, các đơn vị vẫn đảm bảo an toàn về con người, không có thương vong xảy ra.

Sau khi thị sát các địa điểm bị hư hại sau cơn bão tại nhà máy và công trình phụ cận, đoàn công tác đã đến thăm hỏi và động viên các cán bộ, công nhân viên, lực lượng ứng trực bão trong những ngày qua.

Trong buổi làm việc, Đoàn công tác của Hội đồng thành viên EVNGENCO1 đánh giá cao những nỗ lực của Công ty nhiệt điện Uông Bí, Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh trong việc ứng phó khi cơn bão diễn ra, giúp giảm thiểu thiệt hại về công trình, tài sản.

Tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí, đoàn công tác đã có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt tạo cơ sở để đơn vị nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định sản xuất. Với Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Tiến Khoa cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động trong khắc phục hậu quả mưa bão; chuẩn bị phòng, chống hoàn lưu sau bão…

Với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, Tổng công ty Phát điện 1 đã và đang huy động toàn bộ lực lượng tập trung cao độ khắc phục hậu quả đưa tổ máy vào hoạt động trở lại theo yêu cầu của hệ thống điện Quốc gia, đảm bảo phát điện phục vụ sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế của đất nước.