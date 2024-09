EVN nỗ lực đảm bảo cung ứng điện tốt nhất cho bà con vùng lũ

(Ngày Nay) - Các đơn vị của Điện lực tại miền Bắc tiếp tục khẩn trương huy động tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị để nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cung cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ trong thời gian nhanh nhất có thể, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo yêu cầu về an toàn.

Do ảnh hưởng bởi gió bão lớn, và hoàn lưu sau bão nhiều đường dây và trạm biến áp phân phối ở nhiều tỉnh, thành phố ở phía Bắc bị sự cố. Với sự khẩn trương và nỗ lực rất lớn của các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đến sáng ngày 11/9 đã khôi phục vận hành được 1.376/1.604 đường dây trung áp bị sự cố do ảnh hưởng bão. Đồng thời, đến sáng 11/9 đã khôi phục cung cấp điện được cho 4,8 triệu khách hàng trên tổng số hơn 5,9 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão Yagi (tương ứng tỷ lệ 81,3%).

Từ đêm ngày 9/9 đến nay, do mưa lớn liên tục đã gây lũ lớn tại một số tỉnh Yên Bái, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai gây ngập lụt tại 15 khu vực và dẫn tới gây mất điện khoảng trên 400.000 khách hàng.

Theo bản tin lúc 5h30 ngày 11/9/2024 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình lên mức BĐ3 và trên BĐ3. Mực nước lũ lên cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây ảnh hưởng đến đê bối ven sông, sạt lở đê kè ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc hệ thống đê, kè, công trình ven sông thuộc các tỉnh: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình. Đồng thời, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Lũ trên các sông, suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bờ bãi ven sông bị nước xâm lấn, nhiều diện tích bãi nổi giữa sông bị ngập sâu. ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội, đặc biệt tại hạ lưu sông Hồng-Thái Bình.

Các đơn vị của Điện lực tại miền Bắc tiếp tục khẩn trương huy động tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị để nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cung cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ trong thời gian nhanh nhất có thể, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo yêu cầu về an toàn.

Các hồ chứa thủy điện đang thực hiện xả điều tiết: Tuyên Quang (05 cửa), Lai Châu (01 cửa), Bản Chát (01 cửa), Huội Quảng (01 cửa), Thác Bà (03 cửa), Trung Sơn (06 cửa), Bản Vẽ (06 cửa). - Thủy điện Tuyên Quang: lưu lượng về hồ lớn nhất là 6966 m3/s lúc 09h ngày 09/9. Hiện tại, lưu lượng về hồ đã giảm xuống còn 2850 m3/s, tổng lưu lượng xả là 4359 m3/s, mực nước thượng lưu đã giảm xuống còn 117,9 m. Từ 14h ngày 08/9 đến 15h ngày 09/9, hồ chứa Tuyên Quang đã thực hiện lệnh mở 08/08 cửa xả đáy theo lệnh chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, ngày 10/9 đã đóng 02 cửa lúc 08h00 và 12h00, ngày 11/9 đóng thêm 01 cửa lúc 08h00. - Thủy điện Thác Bà: lưu lượng về hồ lớn nhất là 5620 m3/s lúc 09h ngày 10/9. Hiện tại, lưu lượng về hồ đã giảm xuống còn 3150 m3/s, tổng lưu lượng xả là 3200 m3/s, mực nước thượng lưu đã tăng lên 59,9 m. Hồ chứa Thác Bà đã thực hiện lệnh mở 03/03 cửa xả theo lệnh chỉ đạo của Bộ NN&PTNT. Công ty CPTĐ Thác Bà đã ban hành văn bản số 1841/TĐTB-P2 ngày 09/9/2024 về việc ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Thác Bà. Tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng phương án ứng phó để đảm bảo an toàn đập.