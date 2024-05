Flamingo Golden Hill: Đường lớn mở khi Hà Nam trở thành điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu

Hà Nam vinh dự nhận danh hiệu điểm đến văn hoá địa phương hàng đầu thế giới

Ông Graham Cook, Chủ tịch Giải thưởng Du lịch thế giới đánh giá cao các giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch của Hà Nam. Ông cho rằng, với chiến lược phát triển du lịch đang được thực hiện, Hà Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn du khách đặc biệt trong tương lai. Giải thưởng này là cú hích đặc biệt cho du lịch Hà Nam, sẽ chính thức đưa tên tuổi địa phương trở thành điểm đến của du lịch văn hóa tầm cỡ thế giới.

Nằm giữa những điểm đến làm nên dấu ấn cho du lịch Hà Nam như chùa Địa Tạng Phi Lai, chùa Bà Đanh, Đền Trần Thương, Khu du lịch Đền Trúc – Ngũ động Thi Sơn, Đền Lảnh Giang Đền Bà Vũ, Chùa Tam Chúc… Flamingo Golden Hill sẵn sàng để phục vụ hàng triệu lượt du khách thăm quan nơi này mỗi năm.

Đặc biệt, khu du lịch quốc gia Tam Chúc rộng 5.000ha, nơi có cảnh đẹp thiên tạo nguyên sơ, hùng vĩ, được đánh giá là điểm đến du lịch hấp dẫn mang tầm quốc tế. Nằm trong hệ của dải núi đá vôi hùng vĩ, là một trong những điểm kết nối di sản có giá trị Chùa Hương - Chùa Tam Chúc - Chùa Bái Đính, đây sẽ là điểm đến của hàng triệu du khách trong và ngoài nước tìm tới để trải nghiệm du lịch văn hóa đặc sắc mỗi năm. Cụ thể trong năm 2023, Hà Nam đã đón 4,3 triệu lượt khách du lịch.

Ngày 19/5/2024 vừa qua, tại Chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam tổ chức Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hàng chục nghìn tăng ni, phật tử, du khách và nhân dân địa phương tham dự Đại lễ.

Lễ Phật đản là một trong ba đại lễ lớn nhất trong năm của Phật giáo, là dịp để mỗi phật tử ôn lại những dấu son trong cuộc đời và đạo nghiệp của Đức Phật. Sự kiện được tổ chức tại Hà Nam vừa qua là một cột mốc mới trên hành trình phát triển ngành du lịnh văn hoá - tâm linh của tỉnh.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua cùng tiềm năng lớn về phát triển du lịch, nhu cầu BĐS nghỉ dưỡng tại Hà Nam đang rất “nóng”. Trong tương lai, tuyến đường bộ song hành quốc lộ 21 với chiều rộng 6 làn xe đi qua dự án được hoàn thiện sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội, kết nối liên vùng đồng thời kết nối các di sản, khu du lịch trong khu vực.

Nhờ lợi thế sẵn có từ vị trí địa lý, giao thông, cảnh quan, lực đẩy về hạ tầng, quy hoạch, Hà Nam hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách thập phương, là “thỏi nam châm mới” của du lịch nước nhà.

Thành phố điểm đến giữa danh lam thắng cảnh du lịch miền Bắc

Với tầm nhìn tiên phong khai phá những vùng đất mới, Flamingo Holdings sớm nhìn ra vẻ đẹp và sức hút của miền đất Ba Sao nên đã quyết định triển khai "Thành phố của Vịnh Hạ Long trên cạn" Flamingo Golden Hill. Tọa lạc giữa tâm điểm du lịch di sản Tam Chúc, cách Phủ Lý chừng 10km về phía Tây thành phố. Chỉ cần 10 phút trung chuyển từ cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, du khách có thể tự do đắm chìm giữa thành phố của Rừng và Hoa mang thương hiệu Flamingo.

Flamingo Golden Hill nằm ngay trên con đường hành hương kết nối di sản: Chùa Vàng - Tràng An - Cố đô Hoa Lư - Chùa Bái Đính - Vân Long (Ninh Bình) - Chùa Đồng Tâm (Hòa Bình) - Chùa Tam Chúc (Hà Nam) - Chùa Hương Sơn - Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), nằm dọc mặt tiền quốc lộ 21 với vỉa hè rộng sẵn sàng đón nhiều đoàn xe và lượng khách đông đúc từ khắp nơi đổ về - nhất là dòng khách di chuyển vãng lai tới chùa Hương, Tràng An, Địa Tạng Phi Lai tự…

Flamingo Golden Hill sở hữu bức tranh cảnh quan vô cùng hùng vĩ và nên thơ, không gian được tô điểm bởi hệ thống cây xanh dày đặc, cỏ cây, hoa lá phủ khắp các khối nhà cùng với sắc màu và ánh sáng rực rỡ. Tổng thể tạo nên một thành phố sắc màu, thành phố ánh sáng nổi bật giữa khu vực Tam Chúc.

Chú trọng đem đến những trải nghiệm khác biệt cho du khách, Flamingo Golden Hill là khu nghỉ dưỡng hiếm hoi tại Việt Nam kết hợp 5 loại hình du lịch giải trí trong một dự án, bao gồm: lịch sử văn hóa; sức khỏe; lễ hội; sinh thái và giải trí, nghỉ dưỡng. mang đến cho khách hàng một thành phố thương mại, du lịch với đa tầng trải nghiệm giữa những công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo của Flamingo.

Flamingo Golden Hill có gần 20 tiện ích cao cấp đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi như quảng trường sắc màu, khu vui chơi trẻ em, vườn thiền yoga, trong đó Trung tâm dịch vụ Golden Hill Center sở hữu bể bơi ngoài trời, quán bar, nhà hàng, quán cafe, sảnh đón tiếp On the Go và các quầy hàng lưu niệm. Hệ sinh thái ngành hàng của thành phố được hoàn thiện bởi 134 căn Villashop hứa hẹn tạo thành một cộng đồng kinh doanh sầm uất và thịnh vượng chưa từng có trong khu vực. Đáp ứng đầy đủ 5 xu hướng Check in - Ăn chơi - Shopping - Sành điệu - Lễ hội của Flamingo, trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách khi tới thăm Hà Nam.

Lần đầu tiên, trường phái kiến trúc độc đáo Flamingo Art Color Design được triển khai trên trên khuôn viên lớn của toàn bộ các con đường bao quanh tòa nhà. Các công trình mang những điểm nhấn mới mẻ về kiến trúc, mỹ quan nhất quán với những giá trị cốt lõi của Flamingo.

Nơi trú ẩn dòng tiền & cơ hội đầu tư sinh lời vượt trội cho giới đầu tư BĐS

Là sản phẩm hiếm hoi sở hữu “bộ 3 lợi thế”: pháp lý vững chắc, tiến độ thần tốc, siêu phẩm độc đáo; Thành phố Flamingo Golden Hill đã đưa chuỗi tiện ích vào hoạt động từ tháng 1/2024, bàn giao biệt thự Quý 2/2024, khai trương toàn thành phố vào Quý 4/2024 tới đây.

Không chỉ là Thành phố điểm đến hấp dẫn bậc nhất khu vực, thành phố Flamingo Golden Hill còn có những chính sách hấp dẫn hứa hẹn khả năng sinh lời vượt trội cho khách hàng. Theo đó, Chủ đầu tư Flamingo đã tung ra chương trình “Cộng đồng Kinh doanh – Hiệu quả Bền vững” để hỗ trợ khách hàng đưa sản phẩm vào vận hành ngay. Nhà đầu tư có thể sở hữu sản phẩm Villashop chỉ từ 1,1 tỷ đồng, nhận ngay gói hoàn thiện nội thất lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ kinh doanh lên tới 24 tháng trị giá 720 triệu đồng, miễn phí thuê mặt bằng kinh doanh lên đến 2 năm. Hỗ trợ lãi suất lên tới 30 tháng.

Người mua hoàn toàn có thể hưởng thêm mức chiết khấu lên tới 9%/năm trên dòng tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Bên cạnh việc sở hữu BĐS bền vững mang thương hiệu Flamingo, khách hàng còn nhận hàng loạt đặc quyền khác bao gồm: Tặng 04 thẻ AIPD & 05 đêm nghỉ trên toàn hệ thống, loạt ưu đã khi sử dụng ứng dụng On The Go hỗ trợ khách hàng kinh doanh hiệu quả của chủ đầu tư Flamingo.

Sở hữu biệt thự tại Thành phố điểm đến Flamingo Golden Hill ngay thời điểm này, nhà đầu tư còn đón đầu đợt sóng tăng giá khi toàn bộ thành phố dự kiến chính thức vận hành vào Quý 4/2024. Điều đó đồng nghĩa, nhà đầu tư và người mua "nắm sẵn trong tay" lợi ích lớn khi giá trị của Biệt thự tăng mạnh chỉ sau vài tháng sở hữu. Cho thấy dự án là nơi trú ẩn dòng tiền vô cùng hiệu quả tại giai đoạn nền Bất động sản Nghỉ dưỡng chuẩn bị ấm trở lại.

Nhà đầu tư Minh Phương (Hà Nội) sở hữu nhiều sản phẩm của chủ đầu tư Flamingo Holdings cho rằng: “Tôi luôn nhìn vào tiến độ, pháp lý và uy tín của chủ đầu tư để quyết định xuống tiền. Pháp lý chuẩn chỉnh, tiến độ bàn giao đúng cam kết, sản phẩm chất lượng là những lý do tôi không phân vân khi ”chọn mặt gửi vàng” tại thành phố Flamingo Golden Hill cũng như chọn đồng hành cùng Tập đoàn Flamingo nhiều năm nay”.

Tại Flamingo Golden Hill lúc này, các hạng mục thi công cũng đang được đẩy nhanh với công suất tối đa, lực lượng công nhân theo sát tiến độ công trình. Với giới đầu tư, thị trường sẽ tiếp tục dậy sóng bởi lúc này sản phẩm thành hình, tiện ích đầy đủ, thành phố sẽ hút mạnh dòng khách đến du lịch, check in, khám phá. Đây là cơ sở để mặt bằng giá mới được thiết lập mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Flamingo Golden Hill sẽ làm nên một thành phố điểm đến hiện đại, sôi động, trẻ trung nhưng vẫn tôn trọng thiên nhiên và văn hoá bản địa đến từng chi tiết nhỏ, tạo nên giá trị cốt lõi và tính bền vững trường tồn cho cả quần thể nghỉ dưỡng lớn, như cách mà chủ đầu tư đã làm với các dự án mang tính biểu tượng tại Đại Lải, Cát Bà.

Mục tiêu của chủ đầu tư Flamingo không dừng lại ở việc giữ chân du khách bằng những kỳ nghỉ, mà là mong muốn tạo nên một thành phố điểm đến mới, nơi việc trải nghiệm hay sỡ hữu sản phẩm trở thành niềm tự hào, là ước mơ, là thước đo giá trị và chất lượng cuộc sống cho khách hàng. Từ đó hình thành nên cộng đồng kinh doanh thịnh vượng và hạnh phúc.