Gia tăng bệnh nhân song thị không rõ nguyên nhân ở Singapore

Song thị là hiện tượng “nhìn một hóa hai”, có thể xảy ra khi một mắt bị che (song thị một mắt) hoặc chỉ khi cả hai mắt đều mở (song thị hai mắt). Kết quả cuộc khảo sát về các trường hợp song thị hai mắt tại Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore (SNEC) vừa được thực hiện trong năm nay cho thấy từ năm 2011 đến năm 2020 có 234 bệnh nhân, tăng so với 15 bệnh nhân trong giai đoạn 2001-2010. Từ năm 2021 đến năm 2023 đã có 76 bệnh nhân. Những bệnh nhân này chủ yếu là người lớn.

Chuyên gia tư vấn cấp cao, Tiến sỹ Yvonne Ling cho biết những trường hợp song thị không rõ nguyên nhân như vậy từng rất hiếm thấy ở SNEC, nhưng đặc biệt tăng nhanh trong những năm gần đây. Nguyên nhân bị song thị có thể là do vấn đề về thần kinh hoặc do dành quá nhiều thời gian trước màn hình, đặc biệt là điện thoại di động. Bác sĩ Ling cho biết phẫu thuật có thể giúp căn chỉnh mắt, nhưng sự kiểm soát cuối cùng là do não. Vì vậy, nếu não quá mệt mỏi do ngồi quá lâu trước màn hình, ngủ không đủ giấc và thiếu tầm nhìn xa, bệnh sẽ tái phát, dù nhẹ hơn.

Tiến sĩ Ling khuyến cáo cần duy trì những thói quen lành mạnh để loại bỏ tật song thị, như hạn chế sử dụng điện thoại di động ở mức trung bình 3 giờ mỗi ngày, nghỉ từ 5-10 phút một lần, và sử dụng màn hình lớn hơn khi chơi trò chơi lâu hay làm các công việc cần nhiều thời gian, cho mắt nghỉ sau 20-30 phút, và quan trọng nữa là ngủ đủ giấc.