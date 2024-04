Grand M trở thành Tổng Đại lý phân phối Phân khu The Helia – KĐT The Manor Central Park

(Ngày Nay) -Ngày 25/4, Nhà phát triển bất động sản Bitexco đã trao chứng nhận Tổng đại lý phân phối phân khu The Helia, khu đô thị The Manor Central Park cho Grand M.

Sự kiện này góp phần tiếp tục khẳng định vị thế của Grand M trong vai trò tư vấn và phân phối các sản phẩm, dự án bất động sản cao cấp trên thị trường cả nước, trong đó nổi bật là The Manor Central Park tại tâm điểm Tây Nam Hà Nội.

Là thành viên của G.Empire Group, Grand M ngày càng chứng tỏ bản lĩnh và vị thế của mảnh ghép hoàn hảo trong hệ sinh thái khép kín, quy tụ những thương hiệu tư vấn, phân phối bất động sản chuyên nghiệp, uy tín; Từ đó đãtạo thành một quy trình đóng gói sản phẩm toàn diện, không chỉ là cầu nối hiệu quả giữa khách hàng với chủ đầu tư, mà còn chủ động quá trình nghiên cứu thị trường, lên chiến lược kinh doanh, đẩy mạnh và tối ưu các hoạt động truyền thông & Marketing…

Đầu năm 2024, cũng trong vai trò tư vấn và tổng đại lý, Grand M phân phối thành công một loạt dự án bất động sản cao cấp tại nhiều phân khúc từ căn hộ chung cư đến biệt thự, nhà phố thương mại. Đơn cử có thể kể đến các dự án: Khu đô thị Solasta Mansion của CĐT Nam Cường, dự án Lumi Hanoi của CĐT Lumi…

Tập đoàn Bitexco từ lâu được biết đến là Nhà phát triển những công trình biểu tượng trên khắp Việt Nam, có thể kể đến: chuỗi đô thị mang thương hiệu The Manor trên cả nước với kiến trúc đẳng cấp, khẳng định niềm kiêu hãnh với những trải nghiệm sống thời thượng nhất; khách sạn JW Marriott Hotel Hanoi - sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nguyên thủ quốc gia hay tháp tài chính Bitexco Financial Tower - điểm đến, nơi đặt trụ sở, văn phòng của nhiều tập đoàn, công ty, thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới.

Tiếp nối hành trình kiến tạo những biểu tượng vượt thời gian, Quý 2/2024 Nhà phát triển Bitexco tiếp tục ra mắt thị trường phân khu The Helia – “trái tim” của Khu đô thị The Manor Central Park với số lượng giới hạn những sản phẩm cao cấp phiên bản “ProMax house”.

Tại sự kiện trao chứng nhận Đại lý cho Grand M, bà Nguyễn Thị Phượng - Giám đốc Kinh doanh Dự án, đại điện Chủ đầu tư Bitexco chia sẻ: “Trên hành trình mang những sản phẩm cao cấp của phân khu The Helia, Khu đô thị The Manor Central Park đến với cộng đồng, chúng tôi đặc biệt trân trọng gửi gắm niềm tin tới Grand M với vai trò là đơn vị tư vấn, tổng đại lý phân phối. Từ tiềm lực, kinh nghiệm tư vấn, phát triển dự án cũng như phân phối đa dạng các loại hình bất động sản của Grand M, tin tưởng rằng, các sản phẩm cao cấp của phân khu The Helia sẽ tạo nên sức hút mạnh mẽ, được thị trường tích cực đón nhận”.

Sự góp mặt của Grand M trong vai trò tổng đại lý phân phối hứa hẹn sẽ mang đến cơ hội tốt nhất cho những khách hàng muốn sở hữu siêu phẩm “ProMax house” tại phân khu The Helia.

The Manor Central Park được hình thành từ sự cộng hưởng hài hoà giữa cảm hứng quy hoạch kiến trúc của những thành phố hiện đại bậc nhất thế giới và tâm huyết gìn giữ, phát triển tinh hoa bản sắc của chất Thăng Long kinh kỳ 36 phố phường xưa. Khu đô thị đang dần kiến tạo nên những chuẩn mực sống mới, khác biệt và vượt trội, nơi những dấu ấn cá nhân được phát triển, khắc hoạ trong một cộng đồng tinh hoa.

Là phân khu duy nhất nằm trên giao lộ của 4 tuyến đường huyết mạch đi qua Khu phố Đông của khu đô thị, bao gồm: phố đi bộ - đại lộ Hoàng Mai và 2 trục đường kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Xiển, The Helia sở hữu tiềm năng kinh doanh bậc nhất, đón nhận lưu lượng khách hàng tiềm năng lớn từ mọi ngả kết nối với khu đô thị mở.

Với lối quy hoạch mở thông minh, khoáng đạt cùng thiết kế độc đáo giúp tối ưu không gian kinh doanh và sinh hoạt, The Hélia sở hữu những giá trị vô cùng vượt trội và khác biệt. Toàn bộ các siêu phẩm “ProMax house” thuộc phân khu The Helia đều có thiết kế hai mặt tiền phục vụ kinh doanh giúp tối ưu lợi nhuận cho chủ sở hữu. Không những vậy, việc thụ hưởng nguồn khách hàng lớn từ cộng đồng cư dân Khu Phố Tây đã hiện hữu và các block 14, 16 cận kề sẽ mang đến cơ hội đầu tư sinh lời bền vững cho gia chủ và khách thuê nơi đây.

Nếu để gọi tên sản phẩm tối ưu giá trị công năng và vượt trội về những trải nghiệm thì đó chính là những siêu phẩm “ProMax house” của The Helia. Mặt tiền căn nhà mang tính thẩm mỹ cao với kính tràn cùng nội thất tiện nghi, sang trọng, được nâng cấp toàn diện sẽ mang đến cho gia chủ những trải nghiệm xứng tầm.

Với vị trí kim cương đắc địa và những ưu điểm cực kỳ nổi trội trong khi số lượng lại giới hạn, các “ProMax house” tại The Helia mang giá trị khác biệt – tiện nghi – thẩm mỹ, không dành cho số đông, là hấp lực khó chối từ của giới tinh hoa.

“ProMax house” tại The Helia với những ưu điểm vượt trội được giới đầu tư nhận định là hàng hiếm trên thị trường, chắc chắn sẽ sinh lời ngay trong ngắn hạn. “Chúng tôi rất tự hào và hoàn toàn tự tin chinh phục thị trường với những sản phẩm siêu cao cấp “ProMax house” của The Helia thuộc The Manor Central Park. Tại The Manor Central Park - Khu đô thị nhiều năm liền được bình chọn là “dự án đáng sống”, chúng tôi luôn ngập tràn cảm xúc hạnh phúc vì mang tới cho khách hàng không chỉ là những căn nhà tiện nghi và hiện đại mà hơn cả đó là không gian sống lý tưởng của cộng đồng cư dân thịnh vượng nơi đây – một quần thể lý tưởng cho cuộc sống Xanh, sống Sang và sống Chất (lượng).” – Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Grand M chia sẻ.