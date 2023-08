Hà Nội còn 110 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính từ đầu năm 2023 đến ngày 4/8, Hà Nội đã ghi nhận 2.750 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022). Trong 4 tuần gần đây, số ca mắc mới đang có xu hướng tăng nhanh; trung bình mỗi tuần, Hà Nội ghi nhận khoảng 481 trường hợp (tăng 4,3 lần so với trung bình so với 4 tuần trước đó).

Tính đến ngày 4/8, toàn Thành phố Hà Nội đã ghi nhận 198 ổ dịch sốt xuất huyết tại 24 quận, huyện, thị xã và 111 xã, phường, thị trấn. Hiện còn 110 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động.

Các quận, huyện có nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết là: Thạch Thất (483 ca), Hoàng Mai (231 ca), Bắc Từ Liêm (219 ca), Thanh Trì (182 ca), Hà Đông (161 ca)...

Để tăng cường công tác phòng dịch sốt xuất huyết, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã thực hiện 928 chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, đạt 82% so với chỉ tiêu từ đầu năm đề ra.

Tuy nhiên vẫn có một số địa phương thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra như: Thanh Trì (tỷ lệ 29%), Cầu Giấy (29%), Hoàn Kiếm (40%), Tây Hồ (40%), Thường Tín (46%), Phúc Thọ (47%)…

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đang phối hợp với Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã của thành phố tổ chức giám sát tình hình muỗi truyền bệnh để đánh giá nguy cơ và cảnh báo dịch sốt xuất huyết. Tính đến ngày 4/8, đã thực hiện giám sát 647 lượt điểm thuộc 5 khu vực.

Trong số 30 lượt điểm giám sát tại các ổ dịch, có 27 lượt điểm (chiếm 90%) có kết quả xử lý ổ dịch chưa hiệu quả; chỉ số muỗi, bọ gậy ở ngưỡng cao sau xử lý.

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, đáng lo ngại, công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết hiện đang gặp khó khăn do một số đơn vị hiện tại chưa mua sắm được hóa chất diệt muỗi, diệt bọ gậy.

Trước tình hình trên, Sở Y tế Hà Nội kêu gọi người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là với sốt xuất huyết; người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng bệnh để tránh dịch lây lan rộng.