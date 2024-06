Hà Nội tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho gần 600 cán bộ, giáo viên

Các cán bộ, giáo viên thuộc đoàn thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thực hiện thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi, bao gồm: Chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Trong khâu coi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thành lập đoàn thanh tra công tác coi thi, số lượng cán bộ tối thiểu của tổ thanh tra tại một điểm thi được bố trí theo nguyên tắc: Dưới 20 phòng thi có 2 thanh tra; từ 20 - 30 phòng thi có 3 thanh tra; từ 31 - 40 phòng thi có 4 thanh tra; từ 41 phòng thi trở lên có 5 thanh tra. Đối với các điểm thi có các phòng thi bố trí phân tán hoặc nhiều tầng khác nhau, số lượng thành viên của 1 tổ thanh tra tại 1 điểm thi có thể lớn hơn tùy theo tình hình thực tế do Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trưởng đoàn thanh tra thống nhất quyết định.

Nhấn mạnh tính chất quan trọng của kỳ thi và những nét khác biệt của Hà Nội với các địa phương về quy mô lớn nhất, số lượng thí sinh tự do nhiều nhất, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản đề nghị các điểm thi quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh an toàn. Mỗi cán bộ, giáo viên được giao nhiệm vụ thanh tra tại các điểm thi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững nghiệp vụ, quy định, quy chế, không bỏ sót, bỏ lọt các vi phạm.

"Khi xảy ra tình huống bất thường tại các điểm thi, thanh tra cần phối hợp tích cực với các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi để có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh", ông Phạm Quốc Toản nhấn mạnh.

Tại hội nghị, gần 600 cán bộ thanh tra được nghe Thượng tá Hà Thị Hằng, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an thành phố Hà Nội) thông tin về những thiết bị thường được ngụy trang dưới dạng cúc áo, thẻ ATM, vòng, nhẫn, đồng hồ, kính mắt… có thể được đem vào phòng thi để gian lận; các dấu hiệu bất thường của thí sinh trong quá trình làm bài thi… Thượng tá Hà Thị Hằng cũng hướng dẫn cách nhận diện, phòng ngừa việc sử dụng phương tiện kỹ thuật có thể được sử dụng để gian lận trong kỳ thi.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 diễn ra trong hai ngày (27 và 28/6). Thành phố Hà Nội thành lập 196 điểm thi với gần 109.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có khoảng 4.500 thí sinh tự do.

Kỳ thi có 5 bài thi, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Tổ hợp Khoa học xã hội (gồm các môn: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).