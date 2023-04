Hà Tĩnh xây dựng nhiều chương trình đón mùa du lịch biển 2023

(Ngày Nay) - Các khu du lịch như biển Thiên Cầm, Lộc Hà, Thạch Hải, Kỳ Xuân, Kỳ Ninh đã hình thành các điểm check in hấp dẫn cho du khách trong, ngoài tỉnh trải nghiệm và lưu lại những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp.

Chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm nay, tỉnh Hà Tĩnh xây dựng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc cùng sản phẩm ẩm thực mang đậm nét đặc trưng của vùng miền.

Trong thời gian này, tại huyện Nghi Xuân, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn diễn ra thu hút hàng ngàn lượt người tham gia, theo dõi như Tuần Văn hóa-du lịch Nguyễn Du, chương trình nghệ thuật “Truyện Kiều với không gian diễn xướng.”

Du khách còn được tận hưởng nét đặc sắc, không gian diễn xướng lẫy Kiều, trò Kiều tại nhiều địa phương ở hai huyện Nghi Xuân, Can Lộc.

Bên cạnh đó, du khách sẽ được xem những thước phim tài liệu nghệ thuật về Nguyễn Du và Truyện Kiều, phim “Kiều,” chung kết cuộc thi “Đọc thuộc Truyện Kiều,” vở kịch “Hoạn Thư ghen” tại Quảng trường Nguyễn Du, Nhà văn hóa Xuân Diệu, các rạp chiếu phim trong tỉnh.

Đặc biệt, tối 22/4, chương trình nghệ thuật khai trương du lịch biển năm 2023 với chủ đề “Hà Tĩnh - Trang thơ hòa sóng biển” sẽ diễn ra tại Khu Du lịch Xuân Thành, huyện Nghi Xuân. Đây là chương trình nghệ thuật hoành tráng với màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, sự tham gia nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong nước.

Ông Lê Anh Dũng, Chủ tịch huyện Nghi Xuân cho biết: Mùa du lịch biển năm nay, huyện khởi đầu bằng các hoạt động của Tuần Văn hóa Nguyễn Du gắn với khai trương du lịch biển 2023. Đây là dịp tôn vinh tài năng và những giá trị xuyên thời đại mà Đại thi hào Nguyễn Du để lại.

Nghi Xuân đang xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, sớm trở thành đô thị phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh.

Bởi vậy, huyện xây dựng các chuỗi hoạt động văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể dục, thể thao hướng người dân, du khách hiểu thêm về những giá trị văn hóa truyền thống của đất và người Nghi Xuân.

Huyện Nghi Xuân có các sản phẩm OCOP đặc sản các vùng quê với hương vị đậm đà để phục vụ du khách nhân dịp khai trương biển và đón ngày lễ 30/4.

Tại bãi biển, hơn 200 đoàn viên, thanh niên huyện Nghi Xuân đã tham gia làm sạch môi trường biển, thu gom rác đem chôn, lấp; vệ sinh bãi tắm, hình thành các điểm check in rất hấp dẫn du khách.

Để các hoạt động lễ hội cũng như công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm tại Khu Du lịch Xuân Thành, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân đi kiểm tra và tuyên truyền, cam kết các nhà hàng, khách sạn niêm yết giá, đảm bảo an toàn thực phẩm, không chèn ép du khách.

Hướng tới Ngày hội Thống nhất non sông 30/4, nhiều địa phương như Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, huyện và thị xã Kỳ Anh tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao mời gọi du khách đến với bãi biển hoang sơ, sạch đẹp.