Hoàng Dũng và hành trình “chữa lành” trong MV “Cuối Tuần (1825)” tại Singapore

Ngoài lịch trình công việc, ca sĩ Hoàng Dũng đã dành nhiều thời gian để khám phá sự hòa quyện độc đáo giữa văn hóa, thiên nhiên và nhịp sống hiện đại của Singapore. Nhờ vậy, anh đã có quãng thời gian thư giãn, tạm gác công việc sang một bên để tìm cho mình những giây phút tĩnh lặng, an yên.

Lần đầu trải nghiệm các món ăn Zi Char, phong cách ẩm thực đặc trưng của Singapore tại Keng Eng Kee Seafood

Hành trình "chữa lành" của nam ca sĩ bắt đầu tại Keng Eng Kee Seafood. Đây là một quán ăn gia đình có lịch sử hơn ba thế hệ, nổi tiếng với phong cách ẩm thực Zi Char.

Zi Char là một phong cách ẩm thực được truyền cảm hứng từ Trung Quốc, nhưng không ngừng được sáng tạo, biến tấu theo thời gian để kết hợp hài hòa với các nền văn hóa khác tại Singapore. Các đầu bếp, với kỹ thuật dùng chảo thượng thừa, sẽ chế biến các món theo rất nhiều cách khác nhau như xào, chiên, thậm chí là hấp để mang đến cho thực khách những món ăn có hương vị đậm đà, hấp dẫn như cua sốt ớt, cua sốt trứng muối hay tôm ngũ cốc.

Zi Char không chỉ là phong cách ẩm thực mà còn là nét văn hóa đặc trưng của người Singapore. Tinh thần chia sẻ cộng đồng là một trong những giá trị cốt lõi của ẩm thực Zi Char khi các món ăn đều được phục vụ theo khẩu phần lớn, phù hợp cho nhóm bạn bè và gia đình dùng bữa thân mật.

Trong chuyến đi này, Hoàng Dũng cùng ekip đã có cơ hội thưởng thức “đại tiệc” Zi Char đúng điệu, từ cua sốt ớt cay nồng, cua sốt tiêu đậm đà đến tôm chiên ngũ cốc giòn tan. Đặc biệt, món Moonlight Hor Fun với bánh phở mỏng xào hải sản cùng lòng đỏ trứng tựa trăng rằm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cả đoàn, mang đến một trải nghiệm ẩm thực “chữa lành” khó quên.

Thảnh thơi tản bộ trên con đường Petain Road

Peranakan có nghĩa là "sinh ra tại địa phương" hoặc "con lai", dùng để chỉ hậu duệ của những thương nhân Trung Hoa và phụ nữ địa phương vào các thập kỷ trước. Ngày nay, Peranakan dùng để nói về nền văn hóa đặc trưng, giao thoa hài hòa giữa Đông Tây tại Singapore. Để cảm nhận trọn vẹn và khám phá bản sắc của Singapore, Hoàng Dũng đã dành thời gian khám phá văn hóa Peranakan tại con đường Petain Road.

Nép mình trong khu phố Jalan Besar sôi động, con đường Petain Road tựa như một ốc đảo yên bình để Hoàng Dũng tìm thấy những khoảng lặng hiếm hoi giữa lịch trình bận rộn. Mang tên một vị tướng Pháp, Petain Road gây ấn tượng với du khách nhờ những căn nhà phố cổ kính, có thiết kế giao thoa giữa phong cách kiến trúc Peranakan và châu Âu.

Ngược dòng thời gian tại khu phố Katong-Joo Chiat rực rỡ sắc màu

Đến thăm khu phố, du khách quốc tế sẽ ấn tượng trước dãy nhà đầy màu sắc trên con đường Koon Seng Road. Được đánh giá là một trong 50 con đường đẹp nhất trên thế giới năm 2024 (theo Condé Nast Traveler), Koon Seng Road sở hữu “bộ sưu tập” các shophouse (nhà ở kiêm cửa hàng) có mặt tiền sơn màu cực kỳ bắt mắt, từ hồng huỳnh quang, cam đến xanh.... Đây đều là những ngôi nhà được xây dựng từ thế kỷ 20, chứng kiến bao thăng trầm của thời gian và lưu giữ rất nhiều giá trị di sản của nhiều thế hệ người Peranakan.

Các ngôi nhà này thường có hai hoặc ba tầng, với cửa hàng kinh doanh tọa lạc ở tầng trệt, còn các tầng trên dành cho không gian sinh hoạt. Ngày nay, những tòa nhà di sản này phần lớn đều được sửa chữa, khôi phục lại, vừa dùng để làm nơi sinh sống của các gia đình Peranakan, vừa trở thành các quán cà phê, khách sạn boutique thời thượng, hay bảo tàng, cửa hàng…

Đi tìm cảm hứng nghệ thuật tại National Gallery Singapore (Phòng Trưng bày Quốc Gia Singapore)

National Gallery Singapore là một trong những phòng trưng bày lớn nhất thế giới về nghệ thuật hiện đại Đông Nam Á từ thế kỷ 19 đến nay. Tại đây, chàng ca sĩ được hòa mình vào dòng chảy nghệ thuật của khu vực, từ đó tìm thấy nguồn cảm hứng mới.

Nếu ghé thăm National Gallery Singapore dịp này, du khách không nên bỏ lỡ triển lãm "Becoming Lim Tze Peng" (Tạm dịch: Bước vào thế giới nghệ thuật của Lim Tze Peng) diễn ra cho đến 23/3/2025. Triển lãm tựa như một cuốn nhật ký bằng hình ảnh, trưng bày 50 tác phẩm của họa sĩ Lim Tze Peng - nghệ sĩ cao tuổi nhất tại Singapore, qua đó đưa người xem ngược dòng thời gian đến thăm Đảo quốc vào những thập kỷ trước.

National Gallery Singapore không chỉ là nơi trưng bày nghệ thuật mà còn là điểm vui chơi lý tưởng cho mọi người. Gia đình có trẻ nhỏ sẽ tìm thấy niềm vui tại Keppel Centre for Art Education (Trung tâm Giáo dục Nghệ thuật Keppel). Đây là khu vực vui chơi trong nhà hướng đến việc truyền cảm hứng sáng tạo và khơi gợi trí tưởng tượng cho trẻ qua nghệ thuật.

Những tín đồ ăn uống có thể khám phá thế giới ẩm thực đa dạng tại đây, từ các món Pháp tinh tế, sang trọng phục vụ ở nhà hàng Odette hay thưởng thức cà phê tại Courtyard Café & Lounge đến thực đơn theo phong cách Peranakan tại National Kitchen by Violet Oon. Ngoài ra, du khách có thể ghé thăm Ng Teng Fong Roof Garden, khu vườn trên tầng thượng của phòng trưng bày để chụp ảnh check-in, chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật ngoài trời hay ngắm toàn cảnh Singapore từ trên cao.

Choáng ngợp trước công trình kiến trúc Gardens by the Bay, niềm tự hào của người dân Singapore

Gardens by the Bay, công trình kiến trúc với tổng vốn đầu tư lên đến 1 tỷ đô la Singapore chính là biểu tượng của sự giao thoa hài hòa giữa công nghệ hiện đại và thiên nhiên xanh mát.

Mỗi cây Supertree có chiều cao từ 25-50m, được trang trí bằng các loài hoa nhiệt đới, dương xỉ bao quanh khung thép. Những siêu cây này không chỉ có vẻ ngoài ấn tượng, chúng còn được trang bị khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời và lọc sạch không khí.

Bên cạnh đó, Gardens by the Bay còn triển khai rất nhiều sáng kiến bền vững khác. Điển hình như các khu nhà kính sử dụng công nghệ làm mát tiên tiến để giúp tiết kiệm năng lượng. Còn hồ Dragonfly Lake and Kingfisher Lake hoạt động như hệ thống lọc nước tự nhiên, không chỉ cung cấp nguồn nước tưới cho khu vườn, mà còn hỗ trợ thúc đẩy đa dạng sinh học,

Tận hưởng vẻ đẹp mộc mạc, xanh mát của đập nước Marina Barrage

Không chỉ là nguồn cung cấp nước của thành phố, Marina Barrage còn là khu vui chơi ngoài trời xanh mát của người dân địa phương. Nhờ mặt hồ phẳng lặng quanh năm, Marina Barrage còn được xem là thiên đường cho các hoạt động thể thao dưới nước như chèo thuyền kayak hay đua thuyền rồng. Đặc biệt, hoạt động chiêm ngưỡng hoàng hôn là trải nghiệm mà du khách không nên bỏ lỡ. Khoảnh khắc ánh mặt trời dần tắt, nhuộm đỏ cả một góc trời chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên trong hành trình “chữa lành” tại Singapore của du khách.

Chiêm ngưỡng một Singapore thật lung linh và rực rỡ về đêm tại cầu Helix Bridge

Khi màn đêm buông xuống, cầu Helix Bridge trở thành một dải ngân hà lấp lánh vắt ngang qua vịnh Marina Bay. Với kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ chuỗi xoắn kép ADN, cây cầu này là điểm đến lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của Singapore về đêm.

Hoàng Dũng đã chọn nơi đây để ghi lại những thước phim ấn tượng cho MV của mình. Từ trên cầu, anh phóng tầm mắt ra xa, thu trọn vào ống kính vẻ đẹp lộng lẫy của thành phố. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo.

Check-in tại thác nước trong nhà cao nhất thế giới Jewel Rain Vortex tại khu phức hợp tỉ đô Jewel Changi

Điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình “chữa lành” tại Singapore của Hoàng Dũng là Jewel Rain Vortex. Dòng thác đổ từ độ cao gần 40 mét, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ giữa lòng khu phức hợp sầm uất. Vẻ đẹp độc đáo của Jewel Rain Vortex chắc chắn sẽ khiến du khách phải trầm trồ và muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Sau khi đã có những bức ảnh ưng ý tại Jewel Rain Vortex, Canopy Park với bảy khu vui chơi độc đáo hứa hẹn là trải nghiệm thú vị tiếp theo không nên bỏ lỡ. Cuối cùng, du khách đừng quên nạp năng lượng tại tiệm bánh ngọt Bundt By The Backyard Bakers hay quán kem Birds of Paradise trước khi tạm biệt Đảo quốc nhé!

