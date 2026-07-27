Hạc cất cánh từ lưng rùa: Hành trình của Nishinami Yosakoi mang văn hóa Việt đến Super Yosakoi 2026

(Ngày Nay) - Tháng 8 này, sau hành trình 15 năm gắn bó với Yosakoi, Nishinami sẽ trở thành một trong ba đại diện của Việt Nam góp mặt tại Super Yosakoi 2026 tại Nhật Bản. Mang theo "Hạc trên lưng rùa" - tác phẩm tự biên đạo lấy cảm hứng từ biểu tượng văn hóa Việt - đội không chỉ chuẩn bị cho một màn trình diễn, mà còn đánh dấu cột mốc đưa bản sắc Việt Nam đến với sân khấu Yosakoi quốc tế.

Tháng 8 này, sau hành trình 15 năm gắn bó với Yosakoi, Nishinami sẽ trở thành một trong ba đại diện của Việt Nam góp mặt tại Super Yosakoi 2026 tại Nhật Bản. Mang theo "Hạc trên lưng rùa" - tác phẩm tự biên đạo lấy cảm hứng từ biểu tượng văn hóa Việt - đội không chỉ chuẩn bị cho một màn trình diễn, mà còn đánh dấu cột mốc đưa bản sắc Việt Nam đến với sân khấu Yosakoi quốc tế.

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Thành lập từ niềm yêu thích dành cho Yosakoi, Nishinami đã đi qua 15 năm với nhiều thế hệ thành viên, nhiều mùa lễ hội và nhiều lần đổi mới chính mình. Điều khiến đội khác biệt không chỉ nằm ở những màn trình diễn giàu năng lượng, mà ở cách mỗi bài diễn được xây dựng như một câu chuyện hoàn chỉnh được kể bằng âm nhạc, vũ đạo và cảm xúc. Với Nishinami, Yosakoi không chỉ là nhảy; đó là cách những con người rất khác nhau gặp nhau trong cùng một nhịp điệu.

Trong văn hóa Việt Nam, hình tượng hạc đứng trên lưng rùa hiện diện ở nhiều đình, đền, chùa như biểu tượng của sự hài hòa giữa trời và đất, giữa khát vọng vươn lên và nền tảng bền vững. Theo những giai thoại dân gian, hạc và rùa tuy khác biệt nhưng luôn nâng đỡ nhau để vượt qua những thời khắc khắc nghiệt của thiên nhiên: khi nước lũ dâng cao, rùa trở thành điểm tựa cho hạc; khi hạn hán kéo đến, hạc lại giúp rùa tìm đến nơi có nguồn nước.

Điều khiến Nishinami lựa chọn hình tượng hạc trên lưng rùa làm chủ đề bài diễn kỷ niệm 15 năm không chỉ nằm ở giá trị văn hóa, mà còn bởi đội nhìn thấy chính mình trong câu chuyện đó. Những thành viên của Nishinami đến từ nhiều độ tuổi, nhiều ngành nghề, nhiều cá tính khác nhau, không ai giống ai, nhưng chính những khác biệt ấy lại khiến tập thể trở nên trọn vẹn hơn. Người này nâng đỡ người kia, như cách hạc và rùa tìm thấy nhau giữa những mùa nước nổi hay những tháng ngày hạn hán.

Bởi vậy, "Hạc trên lưng rùa" không chỉ kể một giai thoại dân gian. Đó cũng là cách Nishinami kể về hành trình của chính mình - hành trình của những con người chọn đồng hành, để mỗi khác biệt không trở thành khoảng cách, mà trở thành điểm tựa cho nhau cùng bước tiếp.

Câu chuyện mở ra bằng hình ảnh hạc và rùa cùng tồn tại dưới một bầu trời nhưng dường như thuộc về hai thế giới khác nhau. Sự đối lập ấy được khắc họa qua những chuyển động lúc đồng điệu, lúc tách biệt, để rồi từ khoảng cách ban đầu ấy, hạc và rùa dần hiện lên với những nét tính cách và bản sắc riêng.

Hạc - cánh chim của tự do và khát vọng vươn xa - được thể hiện bằng những động tác vui tươi, thoăn thoắt nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển, mềm mại được sử dụng để khắc hoạ hình ảnh hạc sải cánh giữa không trung. Mỗi nhịp chuyển động đều mang theo tinh thần phóng khoáng và mong ước được dang rộng cánh chim tự do để bay cao, bay xa hơn nữa.

Rùa - biểu tượng của sự mạnh mẽ và vững chãi - được thể hiện thông qua những động tác dứt khoát và chắc chắn, mang theo một sự kiên định khó lòng lay chuyển, một ý chí đầy quyết tâm. Mỗi bước dậm chân đều mang theo một tinh thần bền bỉ, vững vàng, quyết chí thẳng tiến không lùi.

Nhưng "Hạc trên lưng rùa" không dừng lại ở sự đối lập. Khi câu chuyện bước vào những phân đoạn cuối, khoảng cách giữa hai hình tượng dần được xóa nhòa. Những chuyển động tách biệt ban đầu nhường chỗ cho sự hòa quyện trong đội hình và nhịp điệu, như cách những con người khác biệt học cách thấu hiểu, tin tưởng và nâng đỡ nhau. Đó cũng là điều Nishinami muốn kể về chính tập thể của mình sau 15 năm đồng hành.

Nếu "Hạc trên lưng rùa" là kết tinh của hành trình 15 năm, thì bản thân tác phẩm ấy cũng được nuôi dưỡng bằng gần ba năm chuẩn bị. Ý tưởng được hình thành từ nhiều mùa diễn trước, rồi dần hoàn thiện qua quá trình nghiên cứu chất liệu văn hóa, xây dựng câu chuyện, sáng tác âm nhạc và biên đạo.

Nhưng điều khó nhất, theo đại diện Nishinami, chưa bao giờ là những động tác hay đội hình. Thử thách lớn nhất là giữ cho ngọn lửa ấy luôn cháy. Giữa guồng quay của học tập, công việc và cuộc sống, để hàng chục con người vẫn đều đặn có mặt trên sàn tập suốt nhiều tháng là điều không dễ. Có những lúc mệt mỏi, có những lúc muốn dừng lại, nhưng chính sự động viên và niềm tin dành cho nhau đã giữ mọi người ở lại đến ngày bài diễn được hoàn thiện.

Một bài diễn chỉ kéo dài vài phút trên sân khấu, nhưng phía sau là hàng trăm giờ tập luyện, là vô số lần chỉnh sửa, là những buổi tối kết thúc muộn và cả sự kiên trì của từng thành viên. Có lẽ vì vậy, "Hạc trên lưng rùa" không chỉ là một tác phẩm biểu diễn. Đó còn là dấu mốc của một hành trình cùng nhau trưởng thành.

Tháng 8/2026, hành trình ấy sẽ bước sang một chương mới. Với sự bảo trợ của Trung tâm Thông tin UNESCO (UNET) - Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Nishinami sẽ trở thành một trong ba đại diện của Việt Nam tham gia Super Yosakoi 2026 - một trong những lễ hội Yosakoi lớn nhất Nhật Bản, quy tụ hàng trăm đội biểu diễn từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đối với đội, đây không chỉ là lần đầu tiên được đứng trên sân khấu tại quê hương của Yosakoi, mà còn là cơ hội để mang một tác phẩm lấy cảm hứng từ biểu tượng văn hóa Việt Nam đến với khán giả quốc tế ngay trên mảnh đất đã khai sinh loại hình nghệ thuật mà họ đang theo đuổi. Và trên sân khấu ấy, mỗi chuyển động không chỉ mang tinh thần lễ hội, mà còn chuyên chở những giá trị văn hóa được gìn giữ, sáng tạo và tiếp nối bằng ngôn ngữ của âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn.

Cuộc hẹn tại Super Yosakoi 2026 không phải là đích đến cuối cùng của Nishinami, nhưng đó sẽ là một cột mốc vô cùng đáng nhớ khi đội mang theo "Hạc trên lưng rùa" và một phần bản sắc văn hóa Việt Nam cất lời trên sân khấu quốc tế, mở ra những hành trình mới cho câu chuyện vẫn đang được viết tiếp.

Ảnh: Minh Đức, Xám, W. Production, Yến Nhi