"Cẩm Thu Thái Sắc": khi Yosakoi kể câu chuyện của mùa thu

(Ngày Nay) - Khi những tán lá chuyển sắc trong khoảnh khắc giao mùa giữa hạ và thu, thiên nhiên gợi nhắc con người về sự hữu hạn của thời gian. Lấy cảm hứng từ hình ảnh đó, đội nhảy Ulis Yosakoi đã xây dựng bài diễn mang tên "Akizome - Cẩm Thu Thái Sắc", không chỉ tái hiện vẻ rực rỡ của mùa thu mà còn gửi gắm thông điệp về những khoảnh khắc hiện tại, dù chỉ thoáng qua, vẫn luôn vô cùng quý giá.

Qua nhiều mùa biểu diễn, đội múa Ulis Yosakoi tạo dấu ấn bằng nguồn năng lượng bùng nổ được truyền tải qua từng động tác dứt khoát, bước chân mạnh mẽ và những nụ cười luôn rạng rỡ. Dù mỗi bài diễn mang một chủ đề khác nhau, đội vẫn kiên định với cách kể chuyện bằng cảm xúc để không chỉ chinh phục thị giác mà còn để lại dư âm trong lòng khán giả. Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện qua bài diễn năm 2026 của Ulis Yosakoi: "Akizome - Cẩm Thu Thái Sắc".

Ngay từ tên gọi "Akizome - Cẩm Thu Thái Sắc", người xem đã phần nào hình dung được ý tưởng mà Ulis Yosakoi muốn truyền tải. Phần chữ Hán "Cẩm Thu Thái Sắc (錦秋彩色)" được lựa chọn để diễn đạt trọn vẹn ý nghĩa cốt lõi: "Cẩm Thu (錦秋)" là mùa thu rực rỡ với sắc đỏ, vàng đan xen của lá; còn "Thái Sắc (彩色)" là sự chuyển màu của thiên nhiên mỗi độ giao mùa. Trong khi đó, cách đọc "Akizome (秋染め - Thu Nhiễm)" sử dụng một từ gần nghĩa nhằm tạo âm hưởng tự nhiên, giàu sức gợi, đồng thời dễ ghi nhớ hơn. Hai cách diễn đạt này không thay thế mà bổ sung cho nhau, góp phần làm rõ tinh thần của bài diễn.

Khởi nguồn của bài diễn là hình ảnh những tán lá thay màu khi mùa thu ghé qua. Sự chuyển sắc của lá vừa đánh dấu nhịp chuyển mùa của thiên nhiên, vừa gợi nhắc về dòng chảy không ngừng của thời gian. Từ hình ảnh ấy, Ulis Yosakoi không chỉ tái hiện một bức tranh mùa thu trên sân khấu mà còn gửi gắm một thông điệp giản dị: cũng như vòng đời của lá, những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống đều không thể kéo dài mãi. Bởi vậy, Akizome - Cẩm Thu Thái Sắc không chỉ là câu chuyện về thiên nhiên mà còn là lời nhắn nhủ hãy biết trân quý những gì đang hiện hữu.

Lấy cảm hứng từ những tán lá chuyển sắc khi thu về, trang phục biểu diễn của đội được thiết kế như một phần mở rộng của câu chuyện ấy. Điểm nhấn của trang phục là họa tiết lá phong và lá rẻ quạt được cách điệu theo nhiều hình dáng khác nhau. Nhìn từ xa, các họa tiết tạo cảm giác đồng nhất như những tán lá lay trong gió. Tuy nhiên, ở cự ly gần, mỗi bộ trang phục lại mang một họa tiết riêng biệt, gợi liên tưởng đến những chiếc lá trên cùng một thân cây: mỗi chiếc có một hình dáng riêng nhưng cùng bắt nguồn từ một cội nguồn, cũng như mối liên kết giữa các thành viên của Ulis Yosakoi.

Dòng chảy của thời gian cũng được thể hiện qua bảng màu trang phục. Lớp màu xanh lá được đặt dưới các gam đỏ, cam và vàng chủ đạo như gợi nhắc sắc xanh của những chiếc lá trước thời khắc chuyển mùa, mở ra hành trình chuyển sắc của thiên nhiên. Trong khi đó, dây rút bên hông được thiết kế mô phỏng những đường gân lá, vừa tạo điểm nhấn thị giác vừa giữ lại nét trẻ trung, năng động vốn là dấu ấn trong tinh thần biểu diễn của đội.

Bên cạnh trang phục, đạo cụ và phụ kiện cũng được lựa chọn kỹ lưỡng để hoàn thiện bức tranh mùa thu trên sân khấu. Quạt biểu diễn với hai mặt vàng - đỏ tạo hiệu ứng chuyển sắc theo từng nhịp di chuyển và thay đổi đội hình của các vũ công. Kẹp tóc và dây thắt obi được điểm xuyết bằng những chuỗi hạt gợi hình ảnh tán lá lấp lánh dưới nắng thu. Mỗi chuỗi hạt đều có những khác biệt nhỏ về màu sắc và cách phối, phản ánh cá tính của từng vũ công nhưng vẫn hòa quyện trong tổng thể thống nhất của cả đội.

Câu chuyện ấy tiếp tục được hoàn thiện qua âm nhạc và chuyển động của các vũ công. Hình tượng chiếc lá xuyên suốt bài diễn như một ẩn dụ cho vòng tuần hoàn của thời gian. Qua từng lớp biên đạo, khán giả có thể cảm nhận hành trình chuyển mình của thiên nhiên từ những ngày cuối hạ đến thời khắc mùa thu đạt tới vẻ đẹp rực rỡ nhất.

Ở phân đoạn mở đầu, nhịp điệu chậm rãi cùng các động tác mềm mại và liền mạch gợi nên không gian chuyển mùa, khi thiên nhiên vẫn còn phảng phất hơi thở mùa hạ.

Tiết tấu dần trở nên sôi động hơn khi những chuyển động được mở rộng và vươn cao, tái hiện sức sống của những tán lá còn xanh trước khi thay màu.

Quá trình chuyển sắc ấy tiếp tục được khắc họa qua những biến đổi về tiết tấu, đội hình và cách sử dụng đạo cụ. Chiếc quạt với hai mặt vàng - đỏ không chỉ tạo hiệu ứng thị giác khi xoay và chuyển hướng mà còn trở thành hình ảnh ẩn dụ cho quá trình chuyển màu của lá. Trong khi đó, những lần tách rồi tụ đội hình gợi liên tưởng đến những tán cây lay theo cơn gió và những chiếc lá đang chuyển động giữa không gian.

Bài diễn khép lại bằng những đội hình nhỏ được tách ra cùng những cánh quạt nâng cao như những tán lá còn lưu giữ sắc màu cuối cùng của mùa thu. Không đưa ra một lời kết trực tiếp, Akizome - Cẩm Thu Thái Sắc vẫn khiến mỗi khán giả, sau khi dõi theo hành trình của một chiếc lá, tự tìm thấy cho mình lời nhắc về việc nâng niu những điều đang hiện hữu trước khi chúng chỉ còn là ký ức.

Tháng 8 tới, với sự bảo trợ của Trung tâm Thông tin UNESCO (UNET) - Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, đội nhảy Ulis Yosakoi sẽ chính thức mang bài diễn "Akizome - Cẩm Thu Thái Sắc" tới sân khấu Harajuku Omotesando Genki Matsuri Super Yosakoi 2026, một trong những lễ hội thường niên lớn nhất tại Tokyo. Đây cũng là lần đầu tiên Ulis Yosakoi mang bài diễn của mình đến Nhật Bản - quê hương của điệu múa Yosakoi. Chuyến đi vì thế đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển của đội, đồng thời mở ra cơ hội để giới thiệu bài diễn tới đông đảo khán giả quốc tế.