Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 trở lại với quy mô lớn tại Hà Nội và Ninh Bình

(Ngày Nay) - Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 25 và 26/4, đồng thời tại Hà Nội và Ninh Bình, quy tụ khoảng 30 đội thi đến từ Việt Nam và Nhật Bản. Sự kiện hứa hẹn mang đến không khí lễ hội sôi động, tiếp tục lan tỏa tinh thần giao lưu văn hóa và kết nối hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tiếp nối đà phát triển của những năm trước, Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 đánh dấu bước tiến mới khi được tổ chức đồng thời tại hai điểm cầu Hà Nội và Ninh Bình. Cụ thể, chương trình tại khu vực Tam Chúc (Ninh Bình) diễn ra từ 9h đến 16h ngày 25/4, trong khi các hoạt động tại sân khấu ngoài trời Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội) kéo dài từ 9h đến 20h trong hai ngày 25 và 26/4.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan năm nay có sự tham gia của khoảng 30 đội Yosakoi đến từ Việt Nam và Nhật Bản, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn rực rỡ, đa sắc màu. Các tiết mục không chỉ thể hiện tinh thần đặc trưng của Yosakoi - vui tươi, mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, mà còn tiếp tục ghi dấu ấn sáng tạo khi lồng ghép các yếu tố văn hóa bản địa.

Yosakoi là một phong cách múa có nguồn gốc từ Nhật Bản, ra đời vào năm 1954 tại tỉnh Kochi trong bối cảnh đất nước này đang phục hồi sau chiến tranh. Với đặc trưng là những động tác mạnh mẽ, giàu năng lượng, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và âm nhạc hiện đại, Yosakoi nhanh chóng lan rộng khắp Nhật Bản và trở thành một biểu tượng văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người tham gia cũng như khách du lịch quốc tế.

Tại Việt Nam, Yosakoi được biết đến rộng rãi thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Nhật, đặc biệt phát triển mạnh ở các thành phố lớn, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia và thành lập nhiều câu lạc bộ hoạt động chuyên nghiệp.

Năm 2023, Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội), quy tụ 16 câu lạc bộ với khoảng 650 vũ công. Không khí sôi động, trẻ trung cùng những màn trình diễn sáng tạo đã nhanh chóng tạo dấu ấn, đưa Yosakoi trở thành một trong những hoạt động giao lưu văn hóa nổi bật giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đến năm 2025, Liên hoan tiếp tục mở rộng quy mô khi lần đầu tiên được tổ chức tại Ninh Bình, trong không gian Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An. Sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn hiện đại và bối cảnh di sản đã mở ra hướng tiếp cận mới, vừa tôn vinh giá trị văn hóa, vừa góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch địa phương.

Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, Liên hoan Yosakoi Việt Nam còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Đồng thời, việc tổ chức tại cả đô thị lớn và điểm đến di sản cũng cho thấy nỗ lực kết hợp giữa văn hóa - du lịch - thương mại, mở ra những hướng phát triển mới cho các sản phẩm trải nghiệm mang tầm quốc tế.

Với quy mô ngày càng mở rộng và nội dung ngày càng phong phú, Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn, nơi tinh thần trẻ trung, sáng tạo và năng lượng tích cực được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.