Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 trở lại với quy mô lớn tại Hà Nội và Ninh Bình

Thùy Linh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 25 và 26/4, đồng thời tại Hà Nội và Ninh Bình, quy tụ khoảng 30 đội thi đến từ Việt Nam và Nhật Bản. Sự kiện hứa hẹn mang đến không khí lễ hội sôi động, tiếp tục lan tỏa tinh thần giao lưu văn hóa và kết nối hữu nghị giữa hai quốc gia.
Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 trở lại với quy mô lớn tại Hà Nội và Ninh Bình ảnh 1
Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 25 - 26/4 tại Hà Nội và Ninh Bình. Ảnh: Viet Nam Yosakoi Festival

Tiếp nối đà phát triển của những năm trước, Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 đánh dấu bước tiến mới khi được tổ chức đồng thời tại hai điểm cầu Hà Nội và Ninh Bình. Cụ thể, chương trình tại khu vực Tam Chúc (Ninh Bình) diễn ra từ 9h đến 16h ngày 25/4, trong khi các hoạt động tại sân khấu ngoài trời Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội) kéo dài từ 9h đến 20h trong hai ngày 25 và 26/4.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan năm nay có sự tham gia của khoảng 30 đội Yosakoi đến từ Việt Nam và Nhật Bản, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn rực rỡ, đa sắc màu. Các tiết mục không chỉ thể hiện tinh thần đặc trưng của Yosakoi - vui tươi, mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, mà còn tiếp tục ghi dấu ấn sáng tạo khi lồng ghép các yếu tố văn hóa bản địa.

Yosakoi là một phong cách múa có nguồn gốc từ Nhật Bản, ra đời vào năm 1954 tại tỉnh Kochi trong bối cảnh đất nước này đang phục hồi sau chiến tranh. Với đặc trưng là những động tác mạnh mẽ, giàu năng lượng, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và âm nhạc hiện đại, Yosakoi nhanh chóng lan rộng khắp Nhật Bản và trở thành một biểu tượng văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người tham gia cũng như khách du lịch quốc tế.

Tại Việt Nam, Yosakoi được biết đến rộng rãi thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Nhật, đặc biệt phát triển mạnh ở các thành phố lớn, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia và thành lập nhiều câu lạc bộ hoạt động chuyên nghiệp.

Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 trở lại với quy mô lớn tại Hà Nội và Ninh Bình ảnh 2
Vũ điệu Yosakoi mang nguồn năng lượng tích cực, lan tỏa tinh thần lạc quan qua từng bước nhảy. Ảnh: Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

Năm 2023, Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội), quy tụ 16 câu lạc bộ với khoảng 650 vũ công. Không khí sôi động, trẻ trung cùng những màn trình diễn sáng tạo đã nhanh chóng tạo dấu ấn, đưa Yosakoi trở thành một trong những hoạt động giao lưu văn hóa nổi bật giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 trở lại với quy mô lớn tại Hà Nội và Ninh Bình ảnh 3

Các tiết mục Yosakoi rực rỡ, trẻ trung tại mùa liên hoan đầu tiên tổ chức ở Hà Nội năm 2023. Ảnh: Chử Hiền Thu

Đến năm 2025, Liên hoan tiếp tục mở rộng quy mô khi lần đầu tiên được tổ chức tại Ninh Bình, trong không gian Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An. Sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn hiện đại và bối cảnh di sản đã mở ra hướng tiếp cận mới, vừa tôn vinh giá trị văn hóa, vừa góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch địa phương.

Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 trở lại với quy mô lớn tại Hà Nội và Ninh Bình ảnh 4

Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2025 lần đầu diễn ra tại Ninh Bình, trong không gian di sản Tràng An. Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Điện tử

Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, Liên hoan Yosakoi Việt Nam còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Đồng thời, việc tổ chức tại cả đô thị lớn và điểm đến di sản cũng cho thấy nỗ lực kết hợp giữa văn hóa - du lịch - thương mại, mở ra những hướng phát triển mới cho các sản phẩm trải nghiệm mang tầm quốc tế.

Với quy mô ngày càng mở rộng và nội dung ngày càng phong phú, Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn, nơi tinh thần trẻ trung, sáng tạo và năng lượng tích cực được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 Yosakoi Yosakoi Việt Nam Liên hoan Yosakoi Việt Nam

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh hoạ.
Sóng nhiệt đại dương đe dọa hệ sinh thái biển California
(Ngày Nay) - Nhiệt độ nước biển tại khu vực Nam California (Mỹ) đang liên tiếp phá vỡ các kỷ lục lịch sử, dấy lên lo ngại về một đợt sóng nhiệt đại dương bất thường. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng tình trạng áp cao khí quyển có thể phá hủy hệ sinh thái biển nếu còn tiếp diễn.
OPEC+ tiếp tục nới hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày
(Ngày Nay) - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh - còn gọi là OPEC+ - ngày 5/4 đã nhất trí tăng hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 5 tới. Đây là mức tăng khiêm tốn và chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng, do các thành viên chủ chốt trong liên minh không thể tăng sản lượng thực tế bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.
EU triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới từ ngày 10/4
(Ngày Nay) - Từ ngày 10/4/2026, Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới mang tên EES (Entry/Exit System), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoạt động quản lý biên giới khu vực Schengen. Việc áp dụng kiểm tra 100% đối với hành khách ngoài EU được dự báo sẽ gây ra tình trạng ùn tắc tại các sân bay, nhà ga quốc tế và cảng biển ngay trong những ngày đầu triển khai.
Vì sao phim Việt đầu năm đại thắng ngàn tỷ đồng?
(Ngày Nay) - Các phim Việt Nam ra rạp kể từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3/2026 gặt thành công lớn khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé lên tới 1.130 tỷ đồng , vượt qua con số 1.110 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái . Điều này cho thấy khán giả đang rất ủng hộ và thích xem phim Việt.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% vào Quý I
(Ngày Nay) - Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, hoạt động đầu tư trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với quy mô vốn toàn xã hội mở rộng và dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng rõ rệt.