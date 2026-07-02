Super Yosakoi 2026: Trung tâm Thông tin UNESCO tiếp tục kết nối giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản

(Ngày Nay) - Lễ hội Harajuku Omotesando Genki Matsuri Super Yosakoi 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 29–30/8 tại khu vực Harajuku, Omotesando và Công viên Yoyogi (Tokyo, Nhật Bản). Theo lời mời của Ban Tổ chức, đoàn vũ công Việt Nam hiện đang hoàn tất các thủ tục cần thiết, trong đó có thủ tục xin thị thực, để tham dự sự kiện thông qua sự điều phối và hỗ trợ của Trung tâm Thông tin UNESCO (UNET), trực thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Đây là năm thứ 12 liên tiếp kể từ năm 2015 UNET được Ban Tổ chức mời điều phối và cử các đoàn nghệ thuật Việt Nam sang tham gia lễ hội. Trong suốt quá trình đó, nhiều câu lạc bộ và nhóm Yosakoi của Việt Nam đã có cơ hội biểu diễn, giao lưu với các đội đến từ Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước thông qua các hoạt động văn hóa.

Harajuku Omotesando Genki Matsuri Super Yosakoi là một trong những lễ hội Yosakoi lớn và có sức ảnh hưởng nhất tại Nhật Bản. Được tổ chức thường niên từ năm 2001, sự kiện quy tụ hơn 100 đội Yosakoi với hàng nghìn vũ công biểu diễn trên nhiều sân khấu ngoài trời và dọc các tuyến phố trung tâm Harajuku, Omotesando. Mỗi năm, lễ hội thu hút hàng trăm nghìn lượt khán giả, trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc, nơi các đội trong và ngoài Nhật Bản cùng giao lưu, giới thiệu bản sắc văn hóa thông qua nghệ thuật trình diễn.

Yosakoi là loại hình múa lễ hội ra đời tại tỉnh Kochi của Nhật Bản vào năm 1954, nổi bật với sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, những động tác vũ đạo giàu năng lượng cùng đạo cụ naruko đặc trưng. Không chỉ là một hình thức biểu diễn nghệ thuật, Yosakoi còn đề cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo và kết nối cộng đồng. Trải qua hơn 70 năm phát triển, phong trào này đã lan tỏa tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tại Việt Nam, Yosakoi bắt đầu được biết đến từ khoảng năm 2008 thông qua các chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản. Đến nay, phong trào đã phát triển mạnh với nhiều đội Yosakoi hoạt động thường xuyên tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác, trở thành một trong những hoạt động tiêu biểu trong các lễ hội giao lưu Việt Nam – Nhật Bản cũng như các sự kiện văn hóa của hai nước. Năm 2026 cũng được xem là giai đoạn hướng tới cột mốc 20 năm hình thành và phát triển phong trào Yosakoi tại Việt Nam vào năm 2028.

Theo bà Trần Quỳnh Hoa, Phó Trưởng ban Quốc tế, Trung tâm Thông tin UNESCO (UNET), Trưởng đoàn dự kiến của đoàn giao lưu văn hóa năm 2026, việc tham dự Super Yosakoi năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi phong trào Yosakoi tại Việt Nam đang từng bước phát triển, hướng tới cột mốc 20 năm kể từ khi được giới thiệu vào Việt Nam.

"Bên cạnh giá trị nghệ thuật, Yosakoi còn là ngôn ngữ chung của sự kết nối, nơi những người trẻ đến từ nhiều quốc gia có thể gặp gỡ, học hỏi và lan tỏa các giá trị văn hóa thông qua những màn trình diễn giàu năng lượng. Trong hơn một thập kỷ qua, Trung tâm Thông tin UNESCO (UNET) luôn nỗ lực làm cầu nối để các đoàn nghệ thuật Việt Nam tham gia những sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế uy tín như Super Yosakoi. Chúng tôi tin rằng ngoại giao nhân dân bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ chân thành giữa con người với con người, và văn hóa chính là phương tiện hiệu quả để xây dựng sự thấu hiểu, lòng tin và tình hữu nghị bền vững giữa các dân tộc", bà Quỳnh Hoa chia sẻ.

Đại diện UNET cho biết việc nhiều năm liên tiếp được Ban Tổ chức Super Yosakoi tin tưởng mời điều phối và hỗ trợ các đoàn Việt Nam tham dự không chỉ mở ra cơ hội để các vũ công trẻ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quốc tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, các hoạt động giao lưu văn hóa và ngoại giao nhân dân ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng quan trọng, góp phần củng cố sự gắn kết giữa nhân dân hai nước. Những chương trình như Lễ hội Harajuku Genki Matsuri Super Yosakoi không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là không gian để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và thanh niên.

Là đơn vị nhiều năm đồng hành cùng chương trình, UNET cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước nhằm mở rộng cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế cho thanh thiếu niên và vũ công Yosakoi Việt Nam, qua đó đóng góp thiết thực vào việc phát huy sức mạnh của ngoại giao văn hóa và ngoại giao nhân dân trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Hoạt động này cũng phù hợp với định hướng phát huy vai trò của hệ thống Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối nhân dân và quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế.