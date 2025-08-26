Hành trình nữ chiến sĩ A80

(Ngày Nay) - Dưới nắng hè đổ lửa, những nữ chiến sĩ A80 tại Miếu Môn viết nên khúc ca tự hào với lòng quả cảm, sự kiên trì và nét hồn nhiên của những cô gái trẻ.

Chúng tôi rời Hà Nội lúc 5 giờ sáng, hướng về Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội). Đến nơi lúc hơn 7 giờ, tháng Bảy mùa hè, nắng đã lên gay gắt. Bảy khối nữ chiến sĩ và dân quân tự vệ chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, đã ngay hàng thẳng lối từ bao giờ. Những bộ quân phục chỉnh tề, tiếng hô vang dội, nhịp chân đồng đều và khí thế, như khơi dậy trong chúng tôi một cảm xúc sôi trào khó tả. Chúng tôi đang chứng kiến hành trình hướng tới một cột mốc lịch sử.

Các nữ chiến sĩ và dân quân tự vệ tại Miếu Môn gây ấn tượng với những bộ quân phục chỉnh tề, điểm xuyết bởi khẩu trang sặc sỡ như cánh bướm và kính râm đủ kiểu, toát lên nét trẻ trung, đáng yêu. Nhưng thực tế, đằng sau vẻ ngoài có phần vui nhộn ấy là sự vất vả không nhỏ: Quân trang dày cùng khẩu trang che kín khiến hơi thở nặng nhọc hơn, nhất là khi phải thực hiện các động tác diễu hành liên tục dưới cái nóng có phần khắc nghiệt của miền Bắc. Nhưng đó là cách các cô bảo vệ làn da của mình khỏi cháy rát, khỏi tia cực tím, và hơn nữa, cũng là để có thể xinh đẹp rạng rỡ hơn trong ngày trọng đại của dân tộc.

Cùng lúc, một đoàn khách ghé thăm, mang theo những gói cốm Hà Nội xanh mướt, thơm lừng. Trong không khí rộn ràng, anh cán bộ huấn luyện nở nụ cười thân thiện, trò chuyện cùng mọi người. Qua những câu trò chuyện, chúng tôi nhận ra rằng ngoài những món quà đậm tình quân dân, các nữ chiến sĩ còn cần những vật dụng rất “nữ tính” - kem chống nắng, đồ vệ sinh cá nhân, hay chút son phấn - để chăm sóc bản thân giữa những ngày luyện tập vất vả, khiến các cô gái nở nụ cười tươi tắn giữa mồ hôi và nắng gió.

Lâm Quỳnh Vân, sinh năm 2002, sinh viên năm cuối Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, phó khối Nữ Du kích miền Nam, từng tham gia lễ diễu binh, diễu hành tại Điện Biên năm 2024, chia sẻ: “Thời tiết miền Bắc mùa hè thật sự thử thách, đang nắng cháy, thì trời cũng có thể đổ mưa giông bất chợt. Ban đầu cũng vất vả làm quen lắm, nhưng khó khăn ấy không là gì, chị ạ. Đó là thử thách để tụi em vượt qua chính mình.”

Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, các khối đã vào nhịp, đẩy nhanh cường độ luyện tập. Quỳnh Vân nói: “Nhận được sự quan tâm từ các thủ trưởng và lãnh đạo thành phố, sự động viên và hỗ trợ của các cán bộ quản lý cũng như thầy cô huấn luyện, tụi em vơi đi mệt mỏi, có thêm nhiều động lực để cố gắng mỗi ngày, luyện tập tốt hơn để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Dù vất vả với việc tập huấn ban ngày, Vân cho hay cô cùng các bạn sinh viên khác vẫn tận dụng buổi tối để học trực tuyến. Nhà trường hỗ trợ nhiệt tình, từ lịch học, lịch thi linh hoạt đến tài liệu, giúp Vân và đồng đội cân bằng giữa nhiệm vụ A80 và việc học.

Lê Thảo Ngân, sinh năm 2001, dân quân cơ động từ Ban Chỉ huy Quân sự quận Phú Nhuận, TP.HCM, kể lại: Từ lúc học quân sự ở trường, em đã mê những hoạt động như thế này, thế nên em đã đăng ký vào danh sách dân quân cơ động. “Được tham gia làm nhiệm vụ A80, em vừa hồi hộp vừa tự hào”, cô nói, nụ cười rạng rỡ. “Ban đầu, em cũng rất lo rằng mình không đủ sức, nhưng nhờ thầy cô hướng dẫn, em dần hoàn thiện động tác. So với sự hy sinh của ông cha, những khó khăn này chẳng đáng là bao”.

Vừa tốt nghiệp ngành Quản trị nhà hàng khách sạn và đang học tiếp ngành Luật Kinh tế tại Đại học Hoa Sen, Ngân mang tinh thần kỷ luật từ thao trường vào học tập. “Sau A80, em tin mình chắc chắn sẽ mạnh mẽ và kỷ luật hơn”, cô chia sẻ.

Không xa đó, khối Nữ chiến sĩ Biệt động cũng đang miệt mài bồng súng, bước đều với những nhịp chân đanh thép. Khác với khối nữ Du kích miền Nam mang giày vải, các nữ chiến sĩ phải diễu binh, diễu hành trong đôi giày da cứng, khiến mỗi bước đi thêm nặng nề, dễ phồng rộp bàn chân và nhức mỏi đầu gối. Dẫu khuôn mặt ẩn sau lớp kính và khẩu trang, khí thế mạnh mẽ từ đội hình vẫn như ngọn lửa rực cháy.

Trong đội hình, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Lê Ánh Tuyết, đến từ Đoàn Văn công Quân khu 5, được tăng cường vào Quân khu 7 để thực hiện nhiệm vụ A80. Tuyết cho biết toàn đội đã tập trung tại Miếu Môn từ đầu tháng 6/2025, và sẽ cùng nhau gắn bó cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ tại Thủ đô vào ngày 2/9 (Trước đó, các nữ chiến sĩ cũng đã có hơn một tháng tập luyện tại Quân khu 5). Hành trình ba tháng tại Miếu Môn tương đương quãng thời gian cô và đồng đội phải tạm xa gia đình. “Một nửa chị em trong khối đã lập gia đình, nhiều người để lại con thơ chỉ vài tháng tuổi”, cô tâm sự, ánh lên niềm vinh dự xen lẫn chút bâng khuâng. Để toàn tâm cho nhiệm vụ, các cô đã cẩn thận sắp xếp việc nhà, gửi gắm con cái, mang theo cả tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc.

Thiếu tá Lộc Văn Thức, Phó Đại đội trưởng Khối nữ Chiến sĩ Biệt động khẳng định: “Việc xa con cái có thể ảnh hưởng lớn đến tâm tư, nhưng đã là quân nhân, khi nhận nhiệm vụ thì chúng tôi xác định là sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sau đó mới trở về với hậu phương”.

Anh cho biết các nữ chiến sĩ được chọn lọc kỹ từ Quân khu 5 đến Quân khu 9. Với Ánh Tuyết, một diễn viên múa, A80 là cơ duyên đặc biệt. “Mọi năm, em tham gia mừng 2/9 với đoàn văn công bằng những tiết mục biểu diễn nghệ thuật. Năm nay, được tham gia đoàn diễu binh, diễu hành, hòa vào khí thế toàn quân, em thấy rất xúc động và tự hào”, cô nói. Dù đối với một diễn viên múa như Ánh Tuyết, những bài huấn luyện như tập với tạ ke chân hay tập hàng dọc, hàng chéo này lạ lẫm và nhiều khó khăn, nhưng cô luôn ý thức mình phải cố gắng gấp đôi, gấp ba, để cùng hòa nhịp với các đồng đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giữa những ngày miệt mài, các khối nữ chiến sĩ tìm niềm vui qua giao lưu, thắt chặt tình đồng đội giữa các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại Miếu Môn gồm các khối: nữ Quân nhạc, nữ Gìn giữ hòa bình, nữ Chiến sĩ Thông tin, nữ Sĩ quan Quân y, nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam, nữ Chiến sĩ Biệt động và nữ Du kích miền Nam. Tối 19/7/2025, chương trình “Tự hào tiếp bước” tại Hội trường A rực rỡ tiếng cười, như làn gió mát xua tan mệt mỏi. Các cô còn được tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự và khu di tích K9 - Đá Chông, nơi những hiện vật quý và câu chuyện về sự hy sinh của thế hệ đi trước khiến họ càng thêm trân trọng sứ mệnh A80.

Khi những bước chân đồng đều vang lên tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/2025, đó sẽ là bản hòa ca đầy tự hào của Lâm Quỳnh Vân, Lê Thảo Ngân, Nguyễn Lê Ánh Tuyết và những nữ chiến sĩ trẻ đang viết tiếp trang sử rạng rỡ của dân tộc bằng lòng quả cảm và tình yêu.

A80 là tên gọi của nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), diễn ra vào 2/9/2025 tại Ba Đình.