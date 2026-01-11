Liên kết giáo dục tại TP.HCM - Bài 7: Trường ĐH KHXH&NV “treo chứng chỉ, cấp cái gì?”

(Ngày Nay) - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM thời gian qua mở nhiều khoá học bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy STEAM, Giá trị sống - Kỹ năng sống cho giáo viên các trường phổ thông, kèm lời giới thiệu sẽ cấp Chứng chỉ cho người học nếu hoàn thành tối thiểu 80% - 90% thời lượng.

Khoá học cấp Chứng chỉ STEAM

Năm học này, các trường phổ thông công lập trên địa bàn TP.HCM tiếp tục tổ chức liên kết với các doanh nghiệp, trung tâm để giảng dạy các môn tự chọn, như: Kỹ năng sống, Giáo dục STEM, Tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học; Tiếng Anh với người nước ngoài, Tin học chuẩn quốc tế...

Để đáp ứng nhu cầu xã hội, nhiều trường Đại học trên địa bàn thành phố cũng gia nhập “thị trường” bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đội ngũ giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở... có nhu cầu nâng cao năng lực.

Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục phát triển bền vững trực thuộc Khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM đến nay đã có thông báo mở khoá 10 chương trình bồi dưỡng “Phương pháp giảng dạy STEAM tích hợp cho giáo viên”.

Theo Trường, đối tượng của khoá học là cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông và người có nhu cầu. Mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên..., hướng đến đào tạo giảng viên có mong muốn trở thành giáo viên dạy STEAM tích hợp ở các trường...

Chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy STEAM tích hợp thời gian đào tạo toàn khoá từ 1-4 tuần. Kết thúc khóa học, người học hoàn thành tối thiểu 90% thời lượng được cấp Chứng chỉ/Giấy chứng nhận của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tên chứng chỉ là Phương pháp giảng dạy STEAM tích hợp cho giáo viên (song ngữ Việt - Anh) hoặc Tên chứng nhận là Phương pháp giảng dạy STEAM tích hợp cho giáo viên.

Theo đó, phần dành cho cấp Chứng chỉ có tổng khối lượng kiến thức tối thiểu là 60 tiết (lý thuyết: 30 tiết, thực hành: 30 tiết), học phí khi học tại trường là: 2.500.000 đồng/học viên. Phần dành cho cấp Giấy chứng nhận có tối thiểu: 30 tiết (lý thuyết: 15 tiết, thực hành: 15 tiết), học phí là 1.600.000 đồng/học viên. Mức học phí học tại cơ sở liên kết cũng phụ thuộc vào số lượng học viên và địa điểm học tập.

Chứng chỉ Kỹ năng sống được cấp như thế nào?

Tương tự, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM dự kiến sẽ mở khoá 31 của Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống - Tổ chức hoạt động trải nghiệm và hoạt động giáo dục ngoài giờ vào ngày 6/2/2026. Thời gian khoá học là 14 buổi (2,5 – 3 tháng), học các ngày thứ 2 - 4 -6 với hình thức trực tuyến.

Chương trình này trước đó đã khai giảng hàng chục khoá, hướng đến đối tượng học là giáo viên các trường phổ thông, tiểu học, mầm non, trung tâm giáo dục thường xuyên; cán bộ làm công tác đoàn, đội của xã, phường, quận, huyện, thành phố; những đối tượng khác có nhu cầu...

Khóa học sẽ trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống cho các đối tượng có nhu cầu... theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, nhằm bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giáo viên trong cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phương pháp giảng dạy Giá trị sống và Kỹ năng sống có tổng khối lượng kiến thức tối thiểu là 105 tiết (lý thuyết: 55 tiết, thực hành: 50 tiết). Mức học phí tối đa là 3.000.000 đồng/học viên. Kết thúc khóa học, người học hoàn thành tối thiểu 80% thời lượng được cấp Chứng chỉ/Chứng nhận do Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cấp. Tên chứng chỉ là Phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống (song ngữ Việt - Anh), hoặc Chứng nhận Tổ chức hoạt động trải nghiệm và hoạt động giáo dục ngoài giờ.

Đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM cho biết, các khóa đào tạo được mở căn cứ vào chuyên môn của Nhà trường, căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của xã hội, theo đúng quy định của pháp luật, được cấp cho đối tượng là những người làm công tác quản lý giáo dục, giáo viên tại các trường tham gia giảng dạy các học phần có liên quan hoặc các đối tượng có nhu cầu khác, không cấp cho học sinh ở các trường phổ thông... Hiện Nhà trường không liên kết với cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục nào bên ngoài nào để mở lớp học STEAM/STEM hay các lớp kỹ năng sống cho học sinh.

“Chứng chỉ nội bộ” là gì?

Phản hồi Ngày Nay về các thông tin liên quan đến hai loại Chứng chỉ nêu trên cùng do Hiệu trưởng cấp, phía Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM khẳng định: “Đây là các chứng chỉ nội bộ của Trường, chứng chỉ được cấp đúng quy trình, quy định, quy chế của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM và các văn bản pháp lý khác của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM”.

Trường kèm theo nhiều thông tin căn cứ pháp lý như các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư và Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Quyết định cũng như Kế hoạch của Nhà trường... Nhìn chung, các cơ sở pháp lý mà trường viện dẫn cho khẳng định đúng quy trình, quy định, quy chế khá đầy đủ và chặt chẽ.

Tuy nhiên, các thông tin công khai hiện nay cho thấy, Chứng chỉ do Bộ Giáo dục Đào tạo thống nhất quản lý và có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc, chưa có khái niệm nào là “chứng chỉ nội bộ” trong hệ thống văn bằng, chứng chỉ giáo dục giáo dân. Khi phóng viên trao đổi lại về cụm từ “chứng chỉ nội bộ” thì đại diện trường giải thích, đại ý: Chứng chỉ nội bộ để phân biệt với các Chứng chỉ do Bộ quy định như: Chứng chỉ Ngoại ngữ, Chứng chỉ tin học, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Trong nội dung phản hồi Ngày Nay, đại diện trường thông tin: “Chứng chỉ do Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM cấp là chứng chỉ nội bộ thuộc lĩnh vực chuyên môn, được tổ chức và cấp cho các đối tượng người học có nhu cầu.

Hiện nay, Nhà trường thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng căn cứ theo Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019. Tháng 10/2025 Bộ GD&ĐT có công bố Dự thảo Thông tư ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư này sẽ thay thế cho thông tư 21/2019 đã ban hành.

Theo đó tại khoản 3, Điều 4: Thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ có quy định: Đối với chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác không quy định cấp chứng chỉ của hệ thống quốc dân, Giám đốc Sở GD-ĐT, thủ trưởng cơ sở giáo dục, thủ trưởng cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp quyết định việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho người học.

Nếu thông tư mới được ban hành chính thức, Nhà trường sẽ điều chỉnh và cập nhật các nội dung cấp chứng chỉ theo quy định mới”.

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT về “Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân”, không có cái gọi là “chứng chỉ nội bộ”. Và Dự thảo Thông tư ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tháng 10/2025 cũng không có thuật ngữ “chứng chỉ nội bộ”?.

“Do Nhà trường là một thành viên trong hệ thống ĐHQG-HCM nên ĐHQG-HCM là đơn vị quản lý văn bằng, chứng chỉ; quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng, chứng chỉ; phụ lục văn bằng; quy định mẫu văn bằng, chứng chỉ; quy định việc in phôi, quản lý, cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi; hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về văn bằng, chứng chỉ. Các Chứng chỉ của Nhà trường đều được báo cáo đầy đủ theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM”, đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông tin.