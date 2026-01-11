Trường đại học công bố phương án tuyển sinh, điều chỉnh tổ hợp xét tuyển 2026

(Ngày Nay) - Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay, nhiều trường đại học đã thông tin về phương án tuyển sinh 2026, trong có những trường mở rộng tổ hợp, xóa sổ tổ hợp truyền thống hoặc thay đổi phương thức xét tuyển.

Năm 2026, Học viện Ngân hàng dự kiến bỏ phương thức xét học bạ độc lập. Ngoài phương thức xét tuyển thẳng và phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường dùng phương thức xét kết hợp với 3 nhóm, bao gồm: Xét kết hợp học bạ với chứng chỉ quốc tế (SAT, IELTS, TOEFL iBT); xét kết hợp học bạ với bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (bài thi HSA); xét kết hợp học bạ với bài thi đánh giá năng lực đầu vào đại học (V-SAT). Điểm xét tuyển = Điểm theo phương thức xét tuyển + điểm khuyến khích + điểm ưu tiên.

Học viện cộng điểm khuyến khích (tối đa 3 điểm) cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, quốc gia; có chứng chỉ quốc tế (SAT, IELTS, TOEFL iBT, BTEC...); đạt kết quả xuất sắc trong các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Điểm xét tuyển giữa các phương thức được quy đổi tương đương về phương thức gốc, căn cứ theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học viện Hàng không Việt Nam dự kiến tuyển sinh 6.830 chỉ tiêu đại học chính quy trên phạm vi cả nước. Quy mô tuyển sinh trải rộng ở 18 ngành đào tạo, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như hàng không, logistics, công nghệ và kinh tế số.

Theo kế hoạch tuyển sinh 2026, học viện dự kiến giữ ổn định các phương thức xét tuyển như năm 2025: Điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT, đánh giá năng lực, bài thi quốc tế SAT/ACT/IB và xét tuyển thẳng.

Bên cạnh việc thay đổi phương thức xét tuyển, các trường đại học còn thay đổi tổ hợp xét tuyển, đặc biệt, là việc xóa sổ những tổ hợp truyền thống.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo 15/30 ngành sẽ không còn xét tuyển tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), trong đó có nhiều ngành hút thí sinh viên như Báo chí, Đông phương học, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tâm lý học…

Bên cạnh khối C00, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dừng sử dụng các tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), C04 (Toán, Ngữ văn, Địa lý), X78 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật) ở nhiều ngành. Thay vào đó, các tổ hợp xét tuyển chủ yếu xoay quanh Toán – Ngữ văn kết hợp ngoại ngữ, trong đó Tiếng Anh hoặc Ngữ văn được nhân hệ số 2 để đáp ứng yêu cầu môn chung chiếm tối thiểu 50% điểm xét tuyển.

Trường Sĩ quan Chính trị cũng thông báo, không còn sử dụng tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và C00 (Văn, Sử, Địa) từ năm 2026, chuyển sang các tổ hợp C01 (Văn, Toán, Lý), C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa) và D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh).

Học viện Biên phòng cũng điều chỉnh tổ hợp xét tuyển. Học viện xét tuyển 3 tổ hợp C03, C04, D01 và bỏ các tổ hợp truyền thống C00, A01 so với năm 2025.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến không còn xét các tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), X26 (Toán, Anh, Tin) khi dùng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Nhiều ngành của Trường chuyển sang 3 tổ hợp A00, A01 và X06 (Toán, Lý, Tin), riêng một số ngành bổ sung A02 (Toán, Lý, Sinh).

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thông tin tuyển sinh cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn mọi năm, từ ngày 11-12/6/2026.