Ukraine thận trọng trước đề xuất hỗ trợ tái thiết quy mô lớn của Mỹ

(Ngày Nay) - Dù Mỹ và Ukraine có thể ký thỏa thuận huy động khoảng 800 tỷ USD cho tái thiết tại Davos, song Kiev được cho là đang tiếp cận thận trọng đề xuất này theo khuyến nghị của các đồng minh châu Âu.

RIA Novosti và tờ The Telegraph dẫn lời các quan chức phương Tây và Ukraine cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều khả năng sẽ ký một thỏa thuận “thịnh vượng” bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại khu nghỉ dưỡng Davos (Thụy Sĩ) trong tháng này.

Theo các quan chức Ukraine, thỏa thuận này nhằm huy động khoảng 800 tỷ USD trong vòng 10 năm để phục vụ nỗ lực tái thiết và phục hồi nền kinh tế Ukraine.

Ban đầu, ông Zelensky lên kế hoạch thăm Washington vào tuần tới để thúc đẩy một thỏa thuận về tái thiết và đảm bảo an ninh.

Tuy nhiên, thay vào đó, các đồng minh châu Âu đã đề nghị ông tham dự WEF, cho rằng đây là diễn đàn phù hợp hơn để gặp Tổng thống Mỹ. Diễn đàn này dự kiến diễn ra từ ngày 19-21/1.

Các quan chức châu Âu được cho là đã khuyến nghị ông Zelensky không vội vàng tiến hành đàm phán với ông Trump, với lập luận rằng nhà lãnh đạo Mỹ ủng hộ mục tiêu của châu Âu là chấm dứt xung đột theo các điều kiện có lợi cho Kiev.