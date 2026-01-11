Ukraine thận trọng trước đề xuất hỗ trợ tái thiết quy mô lớn của Mỹ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Dù Mỹ và Ukraine có thể ký thỏa thuận huy động khoảng 800 tỷ USD cho tái thiết tại Davos, song Kiev được cho là đang tiếp cận thận trọng đề xuất này theo khuyến nghị của các đồng minh châu Âu.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

RIA Novosti và tờ The Telegraph dẫn lời các quan chức phương Tây và Ukraine cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều khả năng sẽ ký một thỏa thuận “thịnh vượng” bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại khu nghỉ dưỡng Davos (Thụy Sĩ) trong tháng này.

Theo các quan chức Ukraine, thỏa thuận này nhằm huy động khoảng 800 tỷ USD trong vòng 10 năm để phục vụ nỗ lực tái thiết và phục hồi nền kinh tế Ukraine.

Ban đầu, ông Zelensky lên kế hoạch thăm Washington vào tuần tới để thúc đẩy một thỏa thuận về tái thiết và đảm bảo an ninh.

Tuy nhiên, thay vào đó, các đồng minh châu Âu đã đề nghị ông tham dự WEF, cho rằng đây là diễn đàn phù hợp hơn để gặp Tổng thống Mỹ. Diễn đàn này dự kiến diễn ra từ ngày 19-21/1.

Các quan chức châu Âu được cho là đã khuyến nghị ông Zelensky không vội vàng tiến hành đàm phán với ông Trump, với lập luận rằng nhà lãnh đạo Mỹ ủng hộ mục tiêu của châu Âu là chấm dứt xung đột theo các điều kiện có lợi cho Kiev.

PV
Ukraine Mỹ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tham vọng ở Mỹ Latinh của chính quyền Trump
(Ngày Nay) - Từ cảnh báo can thiệp quân sự, gây áp lực kinh tế đến thao túng chính trường, chiến lược của chính quyền Trump đang đẩy 3 quốc gia Mỹ Latinh khác vào thế khó giữa bảo vệ chủ quyền và phụ thuộc kinh tế Mỹ.
Tác phẩm “Thiền ở ngay tại đây”. Ảnh: Khánh Châu
Nhà văn - dịch giả Nguyễn Tường Bách và “Thiền ở ngay tại đây”
(Ngày Nay) -Chiều ngày 10/1, buổi giao lưu và giới thiệu tác phẩm “ Thiền ở ngay tại đây” của tác giả Nguyễn Tường Bách đã diễn ra tại khách sạn Continental (TPHCM). Chương trình cũng mở màn cho chuỗi hoạt động “Một trong muôn một”, giúp độc giả chăm sóc đời sống tinh thần tốt hơn giữa nhịp sống hiện đại qua những cuốn sách.